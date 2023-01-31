Суперлига выиграла суд в Мадриде. УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барсу» и «Юве»
УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за Суперлигу Европы.
Компания A22, продвигающая проект, выиграла апелляцию в суде Мадрида, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.
«Утверждения о том, что вне экосистемы УЕФА и ФИФА можно свободно создать независимое профессиональное футбольное соревнование, которое могло бы конкурировать с их соревнованиями, без их вмешательства, свидетельствуют о крайней степени наивности. Потому что ответчики обладают столь сильной властью на рынке, такой монополией, что они способны к запугиванию, как они это сделали с помощью публичных заявлений, подобных тем, которые послужили мотивом для этого судебного разбирательства.
Проблема в том, что риск произвольного использования ФИФА и УЕФА дисциплинарных мер не ограничивается последствиями их воздействия на соревнования, которыми они управляют, но также может быть использован для того, чтобы препятствовать участникам рынка, пытающимся вступать в деловые отношения.
Инициатива предпринимателя, который хочет составить конкуренцию, подвергается нападкам со стороны монополиста, который этого не хочет и использует силу, чтобы помешать.
Возможное оправдание поведения ФИФА и УЕФА попыткой защитить европейскую спортивную модель выглядит неубедительно», – говорится в документах из суда.
Суперлиги не будет, ЧМ раз в два года – тоже (ФИФА не думает об игроках), а вот Южная Америка в Лиге наций – реальность: Чеферин на связи
Создание суперлиги должна создана, а УЕФА и ФИФА, это уровень нынешнего хоккея в Европе, крохи со стола после НХЛ и КХЛ.
Во нескольких судах выигрывали вроде, и в нескольких проигрывали
Или хотя бы не продвигать свой бессмысленный лозунг "спорт вне политики" , и исключать российские клубы из за политических отношений.
Максимальное лицемерие УЕФА.
В этой новости ?
Может быть кто-то разъяснит ?