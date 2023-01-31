Суперлига выиграла суд в Мадриде. УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барсу» и «Юве»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига УЕФА бизнес ФИФА Суперлига Европы Футбол

УЕФА и ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за Суперлигу Европы.

Компания A22, продвигающая проект, выиграла апелляцию в суде Мадрида, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

«Утверждения о том, что вне экосистемы УЕФА и ФИФА можно свободно создать независимое профессиональное футбольное соревнование, которое могло бы конкурировать с их соревнованиями, без их вмешательства, свидетельствуют о крайней степени наивности. Потому что ответчики обладают столь сильной властью на рынке, такой монополией, что они способны к запугиванию, как они это сделали с помощью публичных заявлений, подобных тем, которые послужили мотивом для этого судебного разбирательства.

Проблема в том, что риск произвольного использования ФИФА и УЕФА дисциплинарных мер не ограничивается последствиями их воздействия на соревнования, которыми они управляют, но также может быть использован для того, чтобы препятствовать участникам рынка, пытающимся вступать в деловые отношения.

Инициатива предпринимателя, который хочет составить конкуренцию, подвергается нападкам со стороны монополиста, который этого не хочет и использует силу, чтобы помешать.

Возможное оправдание поведения ФИФА и УЕФА попыткой защитить европейскую спортивную модель выглядит неубедительно», – говорится в документах из суда.

Суперлиги не будет, ЧМ раз в два года – тоже (ФИФА не думает об игроках), а вот Южная Америка в Лиге наций – реальность: Чеферин на связи

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83 комментария

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ZamoRano
Ответ Belfast Boy
Все равно суперлиги им не видать, Англия точно в этом участвовать не будет, Германия тоже, пусть играют две испанские девочки со старой сеньорой бггг
Эти испанские девочки твой маню страпонят всю историю🤣🤣🤣
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2RIN
Ответ DolJun
что скажет суд в турине?
По традиции 15 очков с Юве снимут и разойдутся
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QWertY
Зачем АПЛ судилась против Уефа в Мадриде?
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иц а мэн
Суперлига это будущее футбола, как бы тут не пыжились пропуканенные старые консервы. Надеюсь национальные чемпионаты и прочий абсолютно неинтересный мусор расформируют
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TheSportNik
Да все правильно, кому интересно играть с Осасунами или Ференцварошами таким клубам, как Реал или Ювентус, что им интересно играть с Сасуолло.
Создание суперлиги должна создана, а УЕФА и ФИФА, это уровень нынешнего хоккея в Европе, крохи со стола после НХЛ и КХЛ.
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Денис Александрович
Ответ Леван Мкртчян
Как быстро меняется настроение на ветках спортса ( я не конкретно про вас ,если что). Еще месяцев семь-восемь назад любая форма поддержки Суперлиги и критика монополистов из УЕФА и ФИФА ,жестко минусовалась ( мои комментарии в том числе) , а сейчас вот такой комментарий как ваш в топах и даже лидирует)
Тут просто огромное количество неадекватов, которые могут минусовать даже такую фразу как "добрый день". Вот сейчас ждём реакцию и она непременно будет). Не стоит обращать на это внимание. Ведь проходя мимо стаи собак, которая лает на вас, вы ведь не станете лаять в ответ)
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ZamoRano
Ответ Fan of Sport
Чтобы то не было, но Суперлига все равно будет, Перес пойдёт до конца, в этом я уверен. А в целом, я думаю, что фанаты Барселоны и Реала должны также поддерживать эту идею и друг друга в целом, конечно, мы главные соперники/враги в Испании, но только нам в пользу, когда наши команды на вершине, без сильной Барселоны будет скучно Реалу, без сильного Реала будет скучно Барселоне. Если вдуматься, то понять эту идею легко, ну неправильно когда Барселоне не разрешают регистрировать Кунде, теперь вот продление контракта Алонсо и регистрацию Гави, многие пишут, что это ради пользы Барселоны, но где был Тебас, когда Бартомеу делал левый трансферы, как с Матеусом, левый обмен Артура на Пьянича, ну и конечно трансферы Гризманна, Де Йонга, Коутиньо и Дембеле, также отмечу контракт Месси на 500+ миллионов, Ла Лига же была в курсе всего этого, но тогда не было претензий, а сейчас везде стараются помешать. Теперь Реал, который взял ЛЧ и Ла Лигу в прошлом сезоне, по финансам уступает клубам с богатыми владельцами, а по факту они должны быть на первом месте по финансам, учитывая их доходы, да и Ла Лига не развивается как лига, когда было такое в Испании в последний раз, чтобы комана с 15-20 места могла позволить себе трансфер за 30+ миллионов, да даже команды из топ 10 не могут себе такие три позволить, лишь Реал, Барселона и Атлетико.
Я как фанат Реала с 30+ летним стажем в целом поддерживаю Барсу в еврокубках и ТД, ну кроме матчей с Баварией. Просто немецкое порно я люблю больше, чем испанский футбол)
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Alexlagodny
Ответ Belfast Boy
Все равно суперлиги им не видать, Англия точно в этом участвовать не будет, Германия тоже, пусть играют две испанские девочки со старой сеньорой бггг
Тебе то как это знать? Всё может поменяться в одно мгновение. Теперь всё в мире происходит быстро и неожиданно.
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StarsAndArrows
Суд Мадрида...это наверное как суд Уфы с Газизовым.
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ZamoRano
Всё-таки Перес гений. Юве и Барсу за это утопили, а Перес выиграл лч и поводил по губам) он ещё покажет чефиру и катарцам))
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Dimonty
Ответ Hong Kil
Ну если бы были независимыми, то придерживались бы своего устава. А если ты не соблюдаешь свой же устав, то никто его не будет соблюдать.
Сомневаюсь, что в уставе подобные вещи, как война, прописаны.
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Belfast Boy
Все равно суперлиги им не видать, Англия точно в этом участвовать не будет, Германия тоже, пусть играют две испанские девочки со старой сеньорой бггг
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nobrainnopain
Ответ Артём Толоконников
А а чем смысл суперлиги?
Контролировать денежные потоки кучке клубов, чтобы не потерять свой статус и других не пустить на вершину
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Dimonty
Ответ ßd ßy
Не прогибаться под систему. Или хотя бы не продвигать свой бессмысленный лозунг "спорт вне политики" , и исключать российские клубы из за политических отношений. Максимальное лицемерие УЕФА.
И что ты предлагаешь? Впаять "технари" Польше/Чехии/Швеции? А потом провести ЧМ без представительства УЕФА (кроме России)?
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Enotaz24
Суд в Мадриде). Он мог принять другое решение , сомневаюсь. Думаю у УЕФА ещё много лазеек.
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Dexter Dallas
Ответ Леван Мкртчян
Как быстро меняется настроение на ветках спортса ( я не конкретно про вас ,если что). Еще месяцев семь-восемь назад любая форма поддержки Суперлиги и критика монополистов из УЕФА и ФИФА ,жестко минусовалась ( мои комментарии в том числе) , а сейчас вот такой комментарий как ваш в топах и даже лидирует)
Местные калос и лохориста под видом кулес и мадридиста считают себя причастными к деятельности клубов. При этом эта причастность у них только в головах. Учитывая какой процент из них был на матчах команд, которые хотели создать суперлигу. Так вот болел из стран этих чемпионатов можно понять. А эти как ветер дует. Какая им разница будет барса играть с Ливерпулем или с райо валекно мне непонятна была изначально.
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ßd ßy
Ответ gleboloco
Ну в Басманном суде Мадрида понятно сразу было, что выиграли бы. А почему не в швейцарском суде каком-то?
Так вроде и в швейцарском суде выигрывали)
Во нескольких судах выигрывали вроде, и в нескольких проигрывали
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Артём Толоконников
А а чем смысл суперлиги?
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серж
Для России это хорошая новость. Но в Европейском суде СЛ все равно проиграет. Уставные документы всех этих ФИФА, УЕФА и прочих МОКов надо кардинально менять. Но кто на это пойдет?!
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ßd ßy
Ответ Dimonty
А что им оставалось делать?
Не прогибаться под систему.
Или хотя бы не продвигать свой бессмысленный лозунг "спорт вне политики" , и исключать российские клубы из за политических отношений.
Максимальное лицемерие УЕФА.
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Люблю Марго Робби
Ответ Zizu 5
Где эти хейтеры апловские которые ликовали о чем то) потом еще проситься будут в суперлигу, скоро ждем наказания за неисполнение договора от них. Слились, скоро проситься начнут
А зачем это клубам АПЛ??? АПЛ по сути и есть Суперлига)
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Артемий Дмитриев
Ну хоть где-то Ювентус суд выиграл
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Slavnov
в хлам фифу с уефой,чтоб осталась от них лишь история,нужен хаос миллион организаций,триллион турниров
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OldRedWhite
А что тут хорошего ?
В этой новости ?
Может быть кто-то разъяснит ?
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Люблю Марго Робби
Ответ Юрий
Ювентус гранд как бы вы ни усерались.
Гранд кабинетных игр, тут споров быть не может
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