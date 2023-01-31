УЕФА и ФИФА не смогут наказать « », «Барселону» и « » за .

Компания A22, продвигающая проект, выиграла апелляцию в суде Мадрида, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

«Утверждения о том, что вне экосистемы УЕФА и ФИФА можно свободно создать независимое профессиональное футбольное соревнование, которое могло бы конкурировать с их соревнованиями, без их вмешательства, свидетельствуют о крайней степени наивности. Потому что ответчики обладают столь сильной властью на рынке, такой монополией, что они способны к запугиванию, как они это сделали с помощью публичных заявлений, подобных тем, которые послужили мотивом для этого судебного разбирательства.

Проблема в том, что риск произвольного использования ФИФА и УЕФА дисциплинарных мер не ограничивается последствиями их воздействия на соревнования, которыми они управляют, но также может быть использован для того, чтобы препятствовать участникам рынка, пытающимся вступать в деловые отношения.

Инициатива предпринимателя, который хочет составить конкуренцию, подвергается нападкам со стороны монополиста, который этого не хочет и использует силу, чтобы помешать.

Возможное оправдание поведения ФИФА и попыткой защитить европейскую спортивную модель выглядит неубедительно», – говорится в документах из суда.

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