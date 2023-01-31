«Верона» арендовала Гайча у ЦСКА до конца сезона с правом выкупа
ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча в «Верону».
Нападающий будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа по окончании аренды. Сообщается, что перед уходом Гайч продлил контракт с ЦСКА еще на полгода.
В текущем сезоне аргентинец провел за ЦСКА 8 матчей в Мир РПЛ, отметившись одним забитым голом. Его подробная статистика – здесь.
Интересно, какие он нарезки показывает?
Я с этими гаичами не мог разобраться.
Теперь один остался.
Ну а селекции срочно искать кого-то в нападении, а то оставаться с Зе на подмену Чалову - это страх божий …