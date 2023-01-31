«Верона» арендовала Гайча у ЦСКА до конца сезона с правом выкупа

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Верона Адольфо Гайч Футбол

ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча в «Верону».

Нападающий будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа по окончании аренды. Сообщается, что перед уходом Гайч продлил контракт с ЦСКА еще на полгода.

В текущем сезоне аргентинец провел за ЦСКА 8 матчей в Мир РПЛ, отметившись одним забитым голом. Его подробная статистика – здесь.

9 комментариев

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Заборостроитель
Агент гений
Интересно, какие он нарезки показывает?
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Travis Henderson
Хороший у него агент, чел в сегунде забил 1 гол, и все равно приглянулся клубу из топ 5 чемпионатов Европы
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*BG*
Ответ Олег Ивакин
Большое спасибо за этот трансфер! Я с этими гаичами не мог разобраться. Теперь один остался.
Селекционному отделу ЦСКА срочно найти Мозеса, к уже имеющемуся Мойзесу.
+1
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+1
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Старый, добрый
Лучше бы Зе кому-нибудь отдали. Хотя, понятное дело, на такой "актив" желающих немного.
+5
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+5
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nobrainnopain
Я бы запретил нашим скаутам мониторить аргентинцев, не приживаются они у нас по непонятным причинам
0
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Олег Ивакин
Большое спасибо за этот трансфер!
Я с этими гаичами не мог разобраться.
Теперь один остался.
+2
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0
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Shadow1882
Я, конечно, всё понимаю, но вот этого не понимаю
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proiski_vragov
1,5 мяча забить должен, как минимум
+1
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Кирилл
Что ж, удачи Танку в Италии. Надеюсь, второй заход будет гораздо удачнее первого.

Ну а селекции срочно искать кого-то в нападении, а то оставаться с Зе на подмену Чалову - это страх божий …
+17
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+16
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