«Динамо» перебросало «Трактор» со счетом 33:20, но проиграло 1:2. Команда Гатиятулина в одном балле от 8-го места
«Динамо» перебросало «Трактор», но проиграло матч.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла московское «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом бело-голубые нанесли 33 броска в створ ворот, а челябинцы – 20. Вратарь «Трактора» Кирилл Устименко отразил 32 из 33 бросков.
Также хоккеисты челябинского клуба заблокировали 22 броска соперника.
«Трактор» набрал 56 очков в 58 матчах. Команда по-прежнему находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции, но отстает от восьмой позиции на один балл.
12 комментариев