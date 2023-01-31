«Динамо» перебросало «Трактор» со счетом 33:20, но проиграло 1:2. Команда Гатиятулина в одном балле от 8-го места

Теги Трактор КХЛ Динамо Анвар Гатиятулин Кирилл Устименко Хоккей

«Динамо» перебросало «Трактор», но проиграло матч.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла московское «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом бело-голубые нанесли 33 броска в створ ворот, а челябинцы – 20. Вратарь «Трактора» Кирилл Устименко отразил 32 из 33 бросков.

Также хоккеисты челябинского клуба заблокировали 22 броска соперника.

«Трактор» набрал 56 очков в 58 матчах. Команда по-прежнему находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции, но отстает от восьмой позиции на один балл.

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12 комментариев

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Виталий Макеев
То что перебросало, это не результат. Результат это когда победа, а остальное это не о чем.
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Александр Васильев
Ответ Александр Васильев
Толку от этой победы то🤦‍♂️, да и очки за уши притянуто, одно очко 😂, а разница в играх, а?!!! Да и если посмотреть на оставшиеся игры, там сомневаюсь, что чего то светит, от слова совсем!!!
Я, Александр Васильев, хочу спросить Вас, Александр Васильев, - если, как Вы говорите, от сегодняшней победы "Трактора" толку нет никакого, то, получается, команда должна отказаться от участия в десяти заключительных матчах чемпионата? Попадут они в восьмёрку или не попадут, - лично я уже сильно не переживаю, - мне важнее, чтобы они достойно провели эти заключительные матчи, даже если в большинстве этих игр они и проиграют.
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leon74
Трактор с такой нужной победой.
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Sergey2517
Динамо возило Трактор не Хило,Потом др,др,др Трактор завёлся и заиграл !с победой!
+1
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Виталий Макеев
Подведем итогтвыезда ДИНАМО. ИТОГ ПЕЧАЛЬНЫЙ.
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Виталий Желтоусов
Трактористов с долгожданной победой. Шансы на плей-офф ещё есть. Но не все уже зависит от Челябинска.
+1
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Андрей Сорокин
Первый период отстойный был,играть начали после забитой шайбы.
+1
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Огюст
Молодцы сегодня Трактористы -упахали Динамо и положили важные два очка в свою копилку - можете же парни побеждать сильных соперников!
+2
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+2
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Александр Васильев
Толку от этой победы то🤦‍♂️, да и очки за уши притянуто, одно очко 😂, а разница в играх, а?!!! Да и если посмотреть на оставшиеся игры, там сомневаюсь, что чего то светит, от слова совсем!!!
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-1
-1
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Komdiv 1000
Трактор сегодня играл неплохо. Ощущение что в предыдущей игре с Акбарсом была другая команда
+2
0
+2
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Владимир
Хороший матч!! Трактор с победой?
+3
0
+3
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Кирилл Абдалов
Я сначала писал что трактор проиграет но трактор порадовал трактору надо было очки им было важнее. Динамо тоже молодцы до конца бились.
+3
0
+3
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