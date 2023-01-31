«Динамо» перебросало «Трактор» со счетом 33:20, но проиграло 1:2. Команда Гатиятулина в одном балле от 8-го места

« » перебросало «Трактор», но проиграло матч.

Команда тренера обыграла московское «Динамо» (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

При этом бело-голубые нанесли 33 броска в створ ворот, а челябинцы – 20. Вратарь « » отразил 32 из 33 бросков.

Также хоккеисты челябинского клуба заблокировали 22 броска соперника.

«Трактор» набрал 56 очков в 58 матчах. Команда по-прежнему находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции, но отстает от восьмой позиции на один балл.