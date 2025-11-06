«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино

«Атланта» Алексея Миранчука назначила Херардо Мартино на пост главного тренера.

«Атланта Юнайтед » назначила нового главного тренера.

В октябре команда Алексея Миранчука уволила Ронни Дейлу после невыхода в плей-офф МЛС .

Сегодня клуб возглавил Херардо Мартино . Контракт с 62-летним специалистом заключен до 2027 года.

Напомним, в прошлом аргентинец работал в «Барселоне», а его последним клубом был «Интер Майами».