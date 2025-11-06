«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино
«Атланта» Алексея Миранчука назначила Херардо Мартино на пост главного тренера.
«Атланта Юнайтед» назначила нового главного тренера.
В октябре команда Алексея Миранчука уволила Ронни Дейлу после невыхода в плей-офф МЛС.
Сегодня клуб возглавил Херардо Мартино. Контракт с 62-летним специалистом заключен до 2027 года.
Напомним, в прошлом аргентинец работал в «Барселоне», а его последним клубом был «Интер Майами».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Атланты Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости