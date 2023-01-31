Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ньюкасл» примет «Саутгемптон» в ответном матче, «МЮ» и «Ноттингем Форест» сыграют завтра

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия результаты Кубок английской лиги Саутгемптон Ноттингем Форест Футбол

«Ньюкасл» примет «Саутгемптон» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ноттингем Форест». 

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответные матчи

Ньюкасл – Саутгемптон
Дата проведения
31 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:0

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

2 комментария

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Любезный Коссутий
сюрпризов не будет: Ньюкасл объективно сильнее.
мне бы, конечно, хотелось финал МЮ - Саут, ибо для МЮ это было бы проще, но от реальности не убежишь - 2 Юнайтеда таки сойдутся в финале
+3
-2
+1
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Бухгалтер2021
святые давай в финал выбивайте мешок
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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