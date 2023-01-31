Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ньюкасл» примет «Саутгемптон» в ответном матче, «МЮ» и «Ноттингем Форест» сыграют завтра
«Ньюкасл» примет «Саутгемптон» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
В среду «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ноттингем Форест».
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
Первый матч: 3:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
мне бы, конечно, хотелось финал МЮ - Саут, ибо для МЮ это было бы проще, но от реальности не убежишь - 2 Юнайтеда таки сойдутся в финале