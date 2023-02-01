Свечников сделал 2 передачи в матче с «Лос-Анджелесом», став 2-й звездой. У него 41 очко в 50 играх
Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ) и был признан второй звездой.
Россиянин набрал 41-е (19+22) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 50 игр.
При этом безголевая серия Свечникова продлилась до 14 матчей.
Сегодня за 20:20 (1:13 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
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