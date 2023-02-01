Свечников сделал 2 передачи в матче с «Лос-Анджелесом», став 2-й звездой. У него 41 очко в 50 играх

Форвард «Каролины» сделал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 41-е (19+22) очко в текущем чемпионате , всего он провел 50 игр.

При этом безголевая серия Свечникова продлилась до 14 матчей.

Сегодня за 20:20 (1:13 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».