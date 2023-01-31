«Северсталь» обыграла «Металлург» и ЦСКА с общим счетом 8:2. Команда Разина выиграла 4 из 5 последних матчей
«Северсталь» одержала четыре победы в пяти последних матчах.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Металлург» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче череповчане с таким же результатом выиграли у ЦСКА. Таким образом, «Северсталь» победила «Металлург» и ЦСКА с общим счетом 8:2.
Кроме того, «Северсталь» обыграла «Барыс» (1:0 Б) и минское «Динамо» (2:1), но проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).
Череповецкий клуб занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 58 играх.
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