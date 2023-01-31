Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Я-то давно в курсе была. Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Сборная Египта по футболу Руй Витория Доменико Тедеско Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о назначении Доменико Тедеско в сборную Бельгии

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Спартака» займет аналогичный пост в бельгийской команде и подпишет контракт до конца ЧМ-2026. 

«Назначение Тедеско? Я-то давно в курсе была. Бельгия не Египет (другой экс-тренер «Спартака» Руй Витория в настоящее время возглавляет сборную этой страны – прим.).

Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»

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29 комментариев

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Ковид 07.10.52
Да...Спартак - это кладезь подготовки мастеров тренерского цеха. А Зарема . как всегда очень красиво передала привет никому ненужному Сочи...
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AuroraBorealis
В гороскопе посмотрела?
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Serzhique
Давно знала - потому что заранее гороскопы прочитала или натальную карту составила?
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Nuraly Amirov
Ответ Buharoid
И Зарема яростно страпонит Мостового, пока Тедеско прыгает вокруг.
Там уже много вариантов)
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gribovodoved
Ответ Buharoid
И Зарема яростно страпонит Мостового, пока Тедеско прыгает вокруг.
Друг видео просит
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slavick
Бельгия чисто на багаже Заремы
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Северный болельщик
Ждём Абаскаля в сборной Испании!
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Жесткий Костас
У тех, сегодня днюха.
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Buharoid
Ответ Nuraly Amirov
Кто нынче пишет фанфики про наш футбол? Подкиньте им идею, что Зарема, Тедеску и Мостовой встречаются в раздевалке после игры Бельгия-ветераны Спартака
И Зарема яростно страпонит Мостового, пока Тедеско прыгает вокруг.
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Pertinax Gandi
Зарема - женщина осведомлённая!
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Pucheslav
Ответ Дядя ТУРА
С таким набором игроков прям таки затащил. Это нкунку затащил
Ну Марш с этим набором игроков почему то провалился
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Дядя ТУРА
Ответ Pucheslav
Затащил в лигу чемпионов, выиграл первый трофей Лейпцига на высшем уровне, а потом уже провалился
С таким набором игроков прям таки затащил. Это нкунку затащил
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владимир семенов
Вы кто такие? Мы тут работаем люди в курсе!(с)
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Pucheslav
Ответ Дядя ТУРА
Это же не означает, что он крутой специалист. В Липецке вообще провалился
Затащил в лигу чемпионов, выиграл первый трофей Лейпцига на высшем уровне, а потом уже провалился
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расформировать московские кабинеты
То есть без спартачка он бы не смог возглавить бельгийцев? Иди на кухню
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Александр Иванов
Эта дама умеет искрить.
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BZB
Чувствую бельгийцы его тоже попрыгунчиком звать будут.
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Bartez1986
До чемпионата мира ещё?
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Алексей Иванов
Я Тедеско попрыгунчиком не называл,но он в целом днищенский тренер и назначение его сборную Бельгии не делает его хорошим тренером,это лишь говорит о том что в федерации футбола Бельгии ошиблись
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Назар Игорь
Только благодаря протекции Салиховой Тедеско стал тренером сборной Бельгии. Целиком еë заслуга.
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Вася Столяр
Согласен с Заремой. Мать с пятью детьми сердцем чувствует, хороший ли человек тренер или нет
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Nuraly Amirov
Кто нынче пишет фанфики про наш футбол? Подкиньте им идею, что Зарема, Тедеску и Мостовой встречаются в раздевалке после игры Бельгия-ветераны Спартака
+3
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ZarvuR2020
Ну так Бельгия до этого физрука наняла
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schwein
Ну, я же сказал что Зарема будет в экстазе назначение Тэдески записывать в свои заслуги.
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mediaboss22
ну куда эта новость и без ее комментария.
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0
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