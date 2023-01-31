Зарема о Тедеско в сборной Бельгии: «Я-то давно в курсе была. Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял»
Зарема Салихова высказалась о назначении Доменико Тедеско в сборную Бельгии.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Спартака» займет аналогичный пост в бельгийской команде и подпишет контракт до конца ЧМ-2026.
«Назначение Тедеско? Я-то давно в курсе была. Бельгия не Египет (другой экс-тренер «Спартака» Руй Витория в настоящее время возглавляет сборную этой страны – прим.).
Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего колизея прогонял», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Бородин о Тедеско: «Я сказал: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». Он назвал меня расистом»
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