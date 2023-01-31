«Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити».

28-летний футболист присоединился к мюнхенскому клубу на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба «горожан».

Ранее стало известно, что «Бавария» сможет выкупить игрока летом за 70 млн евро. В немецком клубе Жоау будет играть под 22-м номером.

Фото: fcbayern.com

Канселу присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году и выиграл с клубом три трофея.

В этом сезоне на счету португальца 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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35 комментариев

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Данияр Жумабекович
Почему Реал не спохватился, учитывая проблемы на левом фланге и постоянными травмами?
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заратустра-будрайтис
Ответ Amalfitano
Канселу конечно топарь, но тут Флика надо возвращать. Наманекюренный модный блондин не справляется.
А Флик со сборной прям справляется я смотрю. Нагель превосходит не только Флика, но и любого другого тренера мира ( да-да) и своих чашек наберет еще уйму вопрос только в Баварии или другом клубе
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Саша Высокосов
Ответ Phillip Sokurinsky
Чего ему в Сити не игралось ?
Может быть ему не понравилось то что он сидит в запасе и поругался из за этого с пепом
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laudrup
На первый взгляд, этот трансфер выгоден всем троим участникам сделки, обоим клубам и самому игроку. По футбольным качествам, Канселу однозначно топ, но странно выглядит, как его быстро и радостно сплавили, сначала с Юве, теперь с МС.
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galymmus
Ответ Rio de Janeiro
Канселу, Диаш до этого Лапорт и Уокер.В системе Пепа за последние 5 лет странным образом прокачалось много именно защитников вышедших на абсолютный топ.Ну а продажу Жоау трудно объяснить, имхо, он топ-3 на своей позиции в мире
Насчёт Лапорта я бы не зарекался. В важных матчах Аймерик стабильно лажает.
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Франческо Тотти
Ответ Rio de Janeiro
Канселу, Диаш до этого Лапорт и Уокер.В системе Пепа за последние 5 лет странным образом прокачалось много именно защитников вышедших на абсолютный топ.Ну а продажу Жоау трудно объяснить, имхо, он топ-3 на своей позиции в мире
Просто Гвардиола сказал Жозику, что Португалия всегда будет ниже Испании и понеслись баталии, какой язык произошел раньше, чья стран древнее и кто круче мореплаватели.
ЗЫ: Криштиану Роналду всегда будет хуже Месси, потому что не испаноязычный - еще один довод Пепа.
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Бухгалтер2021
вынесут псж
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Nicolas Erfe
В МС явно что-то не так. Канселу не назвать тем игроком, который не прогрессирует и не понимает игры Пепа, игрок невероятно крутой, здесь явно проблема в ином. Причем аренда с правом выкупа, значит, игрок не собирается возвращаться.
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Адепт Суперлиги
Ответ Skywalkker
Пепу это аукнется 100%, Арсенал с чемпионством🏆
Арсенал с чемпионством хоть с Канселу, хоть без
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dzomba
Канселу упс и чемпионом Германии станет. Тем более Арсенал вряд ли отдаст чемпионство.
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Адепт Суперлиги
2 года максимум и камбек в валенсию или куда похуже
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Skywalkker
Пепу это аукнется 100%, Арсенал с чемпионством🏆
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Bayern munich 2212
Думаю он поможет в лч, бавария щас набирет форму и один с главных фаворитов лч
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xcx
Ответ JealousNobody
топовейший трансфер, супер мощное усиление для Баварии. А Пепу дизреспект за то, что такого игрока сгноил
Так Пеп и сделал из него того игрока, коим он является сейчас. До прихода в Сити он был средненьким игроком.
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Philipp Losev
Бавария поймала золотую рыбку
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porosenochek
Ответ Phillip Sokurinsky
Чего ему в Сити не игралось ?
22-й номер в Сити не давали!
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Rio de Janeiro
Канселу, Диаш до этого Лапорт и Уокер.В системе Пепа за последние 5 лет странным образом прокачалось много именно защитников вышедших на абсолютный топ.Ну а продажу Жоау трудно объяснить, имхо, он топ-3 на своей позиции в мире
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Jor Hakobyan
Супер усиление для Баварии. Добро пожаловать в клуб💪
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Trey4rch
Ответ JealousNobody
топовейший трансфер, супер мощное усиление для Баварии. А Пепу дизреспект за то, что такого игрока сгноил
Сгноил ахахахаха
Три матча на скамейке, всё, сгноил
Учитывая то, что его ещё на мундиале в сборной на банку посадили, что как бы намекает
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as009595@icloud.com
Но выкупать Бавария как всегда не будет)
+4
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Amalfitano
Канселу конечно топарь, но тут Флика надо возвращать. Наманекюренный модный блондин не справляется.
+5
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Born is the King
Ответ Phillip Sokurinsky
Чего ему в Сити не игралось ?
Конфликт с Гвардиолой
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aksemike
Кто вообще пару месяцев назад на полном серьезе мог подумать, что Рико Льюис может не просто время от времени подменять Канселу, но полностью вытеснить казалось бы безоговорочно важного игрока в системе Пепа.
Сумасшедший прогресс Рико, надеюсь добьется высот, сравнимых с Фоденом
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Никита Самарин
Для Баварии идеально всё сложилось! Игрок 🔝
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Игорь Корнеев
Блин я рад, но в фифе будет тяжело залинковать
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