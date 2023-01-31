«Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро
Жоау Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити».
28-летний футболист присоединился к мюнхенскому клубу на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба «горожан».
Ранее стало известно, что «Бавария» сможет выкупить игрока летом за 70 млн евро. В немецком клубе Жоау будет играть под 22-м номером.
Фото: fcbayern.com
Канселу присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году и выиграл с клубом три трофея.
В этом сезоне на счету португальца 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.
Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.
Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом
ЗЫ: Криштиану Роналду всегда будет хуже Месси, потому что не испаноязычный - еще один довод Пепа.
Три матча на скамейке, всё, сгноил
Учитывая то, что его ещё на мундиале в сборной на банку посадили, что как бы намекает
Сумасшедший прогресс Рико, надеюсь добьется высот, сравнимых с Фоденом