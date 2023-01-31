«Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро

перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити».

28-летний футболист присоединился к мюнхенскому клубу на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба «горожан».

Ранее стало известно, что « » сможет выкупить игрока летом за 70 млн евро. В немецком клубе Жоау будет играть под 22-м номером.

Фото: fcbayern.com

Канселу присоединился к « » в 2019 году и выиграл с клубом три трофея.

В этом сезоне на счету португальца 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом