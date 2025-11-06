«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера
Инсайдер Фабрицио Романо информирует, что «Аякс» начал переговоры с Эриком тен Хагом по поводу его назначения на пост тренера. Сегодня Клуб отправил в отставку Джонни Хейтингу.
«Появилась информация, что «Аякс» вышел на контакт с Эриком тен Хагом по поводу возможного возвращения в клуб после увольнения Джона Хейтинги.
Переговоры продолжаются, однако сам тен Хаг пока не принял окончательного решения. Ранее специалист уже отказался продолжать общение с представителями «Вулверхэмптона», – написал Фабрицио Романо.
Последним место работы тех Хага был «Байер», откуда он был уволен в сентябре. До этого специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг ранее уже работал с «Аяксом», он выиграл с клубом два Кубка Нидерландов и три чемпионских титула.