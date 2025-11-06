«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера

«Аякс» контактировал с Эриком тен Хагом по поводу его возвращения.

Инсайдер Фабрицио Романо информирует, что «Аякс » начал переговоры с Эриком тен Хагом по поводу его назначения на пост тренера. Сегодня Клуб отправил в отставку Джонни Хейтингу .

«Появилась информация, что «Аякс» вышел на контакт с Эриком тен Хагом по поводу возможного возвращения в клуб после увольнения Джона Хейтинги.

Переговоры продолжаются, однако сам тен Хаг пока не принял окончательного решения. Ранее специалист уже отказался продолжать общение с представителями «Вулверхэмптона», – написал Фабрицио Романо.

Последним место работы тех Хага был «Байер », откуда он был уволен в сентябре. До этого специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед ».

Тен Хаг ранее уже работал с «Аяксом», он выиграл с клубом два Кубка Нидерландов и три чемпионских титула.