«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера

«Аякс» контактировал с Эриком тен Хагом по поводу его возвращения.

Инсайдер Фабрицио Романо информирует, что «Аякс» начал переговоры с Эриком тен Хагом по поводу его назначения на пост тренера. Сегодня Клуб отправил в отставку Джонни Хейтингу

«Появилась информация, что «Аякс» вышел на контакт с Эриком тен Хагом по поводу возможного возвращения в клуб после увольнения Джона Хейтинги.

Переговоры продолжаются, однако сам тен Хаг пока не принял окончательного решения. Ранее специалист уже отказался продолжать общение с представителями «Вулверхэмптона», – написал Фабрицио Романо. 

Последним место работы тех Хага был «Байер», откуда он был уволен в сентябре. До этого специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед». 

Тен Хаг ранее уже работал с «Аяксом», он выиграл с клубом два Кубка Нидерландов и три чемпионских титула. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
