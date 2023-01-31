Председатель Латвийского олимпийского комитета: «Латвия не поехала бы на Олимпиаду, если бы к участию допустили спортсменов из России»

Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс заявил, что Латвия не поехала бы на Олимпийские игры, если бы к участию в них допустили спортсменов из России и Беларуси.

«Позиция Латвии такова – если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», – сказал Тикмерс в эфире латвийского телевидения.

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