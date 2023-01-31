Председатель Латвийского олимпийского комитета: «Латвия не поехала бы на Олимпиаду, если бы к участию допустили спортсменов из России»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Жоржс Тикмерс Латвийский олимпийский комитет Легкая атлетика

Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс заявил, что Латвия не поехала бы на Олимпийские игры, если бы к участию в них допустили спортсменов из России и Беларуси. 

«Позиция Латвии такова – если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», – сказал Тикмерс в эфире латвийского телевидения.

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104 комментария

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Diego Zidan
Может и не заметил бы никто отсутствия Латвии, но так последуют почти все европейские страны, и тогда конечно не допустят Россию и Беларусь
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Трент Резнор
Очень будем скучать по великим спортивным лабусам
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Remeslo Wood
У этой страны есть спортсмены?
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Саша Кутузова
Ответ Iuasamotu
И какие ж государства США уничтожило? Вроде ж пресловутые Сербия, Сирия, Ливия и Ирак стоят на месте и не исчезают с карты земли
Разговариваете с ботами. Они не хотят включить мышление.
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Саша Кутузова
Ответ Миддендорффинная жадина
Не позорь фамилию, Саша.
С вашим ником лучше бы вообще промолчать.))
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Alex Legend
Ответ Елена Бабушкина
Зачем все пишут о количестве выигранных медалей на ОИ Латвией, Украиной, Польшей? Количество медалек ничего не меняет. Если они объявят бойкот, то россиян не пустят. Вот и все.
Ахахахаха, вот это логика. Если они объявят бойкот, то просто лишат себя возможности участвовать. В 80 году почти половина западного блока объявили бойкот играм, и просто не поехали.
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Bleffinho
Даже у Латвии больше уважения к себе, чем у пользователей спортсру, которые в большинстве за нейтральный статус. Какое позорище мы здесь наблюдаем. Где статьи про бедных латвийских спортсменов, положивших жизнь ради спорта и должны брать пока дают?
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Juliana11
Ответ Iuasamotu
США не воюет, ради уничтожения государств, а также захвата и присоединения к себе их территорий
Рассмешили))
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Syndycate
Ответ Iuasamotu
США не воюет, ради уничтожения государств, а также захвата и присоединения к себе их территорий
Ахаха, ну да, у амеров правильная война, демократическая да?😂
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Ярославец75
Ответ Iuasamotu
Всё правильно сказал, ибо ОИ с участием россии и беларуси, это поддержка агрессивных военных спецоперацией. Не для этого Пьер де Кубертен организовывал олимпийское движение, чтобы поддерживать и поощрять этих террористов.
Написал чувак ч флагом тех, кто учавствовал в стольких войнах, что России и не снилось.
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Татьяна Моисеева
Председателю Латвийского олимпийского комитета следует быть более сдержанным в своих заявлениях. Прежде чем озвучивать в эфире своё мнение, он должен для начала узнать мнение своих спортсменов и только потом высказываться по данной теме.
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Iuasamotu
Ответ Елена Бабушкина
Зачем все пишут о количестве выигранных медалей на ОИ Латвией, Украиной, Польшей? Количество медалек ничего не меняет. Если они объявят бойкот, то россиян не пустят. Вот и все.
Эти люди считают , что если золотые медали не достанутся россиянам, то они пропадут, назло МОК
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Саша Кутузова
Ответ Сергей Спиридонов
Для массовки туда и буркина фасо приезжает)))
Не прикидывайтесь глупышом. По вашей логике приехать должны 3-5 стран, у которых сильнейшие спортсмены? Ну пусть едут на какие-то альтернативные игры. Вы задали вопрос, я вам ответила. Да, участвуют в Олимпиадах. Как минимум от фк Денис Васильевс- бронзовый призёр чемпионата Европы (2022), победитель челленджера Nebelhorn Trophy (2020), четырёхкратный чемпион Латвии (2016—2018, 2020) и участник Олимпийских игр (2018, 2022).
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Виктор Войнов
И этого бы никто и не заметил...
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RWMen
Все потому, что ты потомок нацистов, гребанный русофоб! Всем плевать, что ты там из себя выдавил, как и на спортсменов из Латвии. Но вы же сделаете как обычно, по предложению очешуевших поляков создадите коалицию и выдвинете ультиматум! Надеюсь вас пошлют и вы с позором продетите мимо Олимпиады!
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LoRa
Ну сейчас вся "коалиция" во главе с Польшей соберётся и отметится))
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Александр Бородин
Ну-ну! Не надо тут ля-ля звездит как дышит
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Елена Бабушкина
Зачем все пишут о количестве выигранных медалей на ОИ Латвией, Украиной, Польшей?
Количество медалек ничего не меняет. Если они объявят бойкот, то россиян не пустят. Вот и все.
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Mari777
Можно подумать русских и до сво в прибалктике или Хохляндии жаловали. Не хотите не едьте. А ваши спортсмены бы наверное хотели бы поехать, даже в нейтральном статусе. Не все поддерживают правительство и его курс, спортсмены - не политики.
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Kira Graponova
Это потеря, несомненно. Весь бобслей скорбит
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Ezhevika33
Ответ Саша Кутузова
Кстати да, США не увеличили свои территории.
55% Мексики оттяпали.
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Миддендорффинная жадина
Ответ Саша Кутузова
Путину есть дело до латышских спортсменов? Ему и до своих сейчас дела нет, он другим занят.
Не позорь фамилию, Саша.
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Wiley Fox
Не будет России в Париже
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Марс Досоев
Ответ Bartez1986
Потеря потерь. Как там ОИ без знаменитых латышских пловцов и легкоатлетов?
Вы забыли про гимнастов и синхронистках
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Alex0405
Надеюсь, что он отвечает за свои слова
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