Председатель Латвийского олимпийского комитета: «Латвия не поехала бы на Олимпиаду, если бы к участию допустили спортсменов из России»
Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс заявил, что Латвия не поехала бы на Олимпийские игры, если бы к участию в них допустили спортсменов из России и Беларуси.
«Позиция Латвии такова – если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», – сказал Тикмерс в эфире латвийского телевидения.
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