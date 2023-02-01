«Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Это рекордная покупка в истории Англии

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес Тодд Боули Футбол

Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси».

Информация о трансфере появилась на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.

Лондонский клуб заплатит «Бенфике» за 22-летнего хавбека 121 миллион евро несколькими траншами.

Контракт аргентинца с «синими» рассчитан до лета 2031 года.

121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов) – это рекордная покупка для английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» 100 млн фунтов.

Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.

Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». Это его первый сезон в европейском футболе.

В декабре он стал победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, отыграв в победном финале с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) все 120 минут.

Статистику футболиста можно найти здесь.

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29 комментариев

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ericssons
Кажется чем больше фанаты Челси вспоминают Абрамовича, тем больше американец тратит.
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Benderey
Все это совершенно абсурдно..... И вообще апл напоминает огромный воздушный шар, который может лопнуть!
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Burel
Ответ Andrey_kst
Пол года назад Бенфика купила его за 10 млн евро. Это наверно самые быстрая и огромная прибыль в истории футбола Боули переписывает все рекорды, респект
шикарный развод никчёмного синего мешка
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Артём Ларсон
Ответ окечуква
Вот смеху-то будет если выйдет в итоге какая баркля или бакайока с этим Энцо.
А что смешного? Первый раз что ли такое может произойти? Примеров масса! У одного толь Челси были Торрес, Шевченко, Верон и Креспо, Лукаку. Цена никогда не являлась гарантией хорошего трансфера
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SWAGG
Ответ Павел Светлов
справедливости ради -- наверняка они какой-то процент бывшим за перепродажу отстегивают, но всё равно много
Ривер получил 25%=€30М
+1
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Макс Шева
Пол года,пооооол года он провел в Бенфике и они развели мешок.Шок контент.А Бенфика в золоте.
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Тихон Кб
Ответ Сергей Баутин
Контракт до 2031года! Энцо уже может забить на футбол, чм выиграл, жизнь обеспечил, всё огонь.)
Ну полностью забить не получиться, на тренировки придётся ходить)
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Артём Ларсон
Ответ Brigant
Бенфика красавица, лидер по перепродажам!
а толку?
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MrFrost
Ответ ZarvuR2020
Как смешно видеть, как именно Боэли вертит рынок. Чел, который подобрал отжатый клуб по сути.
Неа, смешно не это, а смешно от покупок хрен знает кого и хрен знает зачем за огромные деньги. Будет ли от этих покупок соизмеримый затратам выхлоп? - 100% нет. Идиотизм процветает.
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Hasan Kochinov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Челси был уже мешком и закидывал футбольный рынок деньгами, когда Сити был середняком апл, а ПСЖ обычным французским клубом.
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Колкий мальчик
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Каждый уважающий себя человек вне зависимости от клубных пристрастий должен поставить ему минус
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Under
Ответ Sevuska
Интересно, сколько дней этот рекорд устоит !? У Челси нет пределов невозможного 😎
как минимум полгода
если ещё не успели этой ночью дел наделать
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SCHOKKKK
Ответ Колкий мальчик
10 минут прошло, теперь не удалишь, а минусы летят Поднажмите мужики, сделаем его надпись серой
Горящие задницы, что поделать 😎
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Блистательно
Жаль Челси. Не стоит ни один нынешний полузащитник даже половины такой суммы. Аргентина довольно средняя команда со средними игроками
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Sevuska
Интересно, сколько дней этот рекорд устоит !?
У Челси нет пределов невозможного 😎
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Колкий мальчик
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
10 минут прошло, теперь не удалишь, а минусы летят
Поднажмите мужики, сделаем его надпись серой
+3
-1
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Сергей Баутин
Контракт до 2031года! Энцо уже может забить на футбол, чм выиграл, жизнь обеспечил, всё огонь.)
+4
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сергей97
У Челси в этом сезоне больше приобретенных игроков, чем выигранных матчей)
+7
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ZarvuR2020
Как смешно видеть, как именно Боэли вертит рынок. Чел, который подобрал отжатый клуб по сути.
0
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ZarvuR2020
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Приход Боэли
Ожидания - "Ну всё фанаты Челси готовьтесь, Боэли так тратиться не будет"
Реальность - Сижу на факсах Барселоны пытается рубануть плюсов на тему трансферных рекордов Боэли.
+15
-2
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SCHOKKKK
Братцы синие, поздравляю с долгожданным и отличным приобретением 🍻

У нас все наладится
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Tahir Turk
Жесть, конечно, очень дорого за игрока, по сути одного турнира. Желаю Энцо в любом случае удачи, мне очень симпатичен этот чел!
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Да, та самая летучая мышь
Этот прикол уже вышел из-под контроля
+6
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Павел Светлов
Ответ Heisenberg
Бенфика за последние два трансферных окна только за двух игроков взяла 200 миллионов. И ладно если бы это были 200 миллионов рублей, но это чёртовы евро!
справедливости ради -- наверняка они какой-то процент бывшим за перепродажу отстегивают, но всё равно много
0
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окечуква
Вот смеху-то будет если выйдет в итоге какая баркля или бакайока с этим Энцо.
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-3
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