«Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Это рекордная покупка в истории Англии
Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси».
Информация о трансфере появилась на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.
Лондонский клуб заплатит «Бенфике» за 22-летнего хавбека 121 миллион евро несколькими траншами.
Контракт аргентинца с «синими» рассчитан до лета 2031 года.
121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов) – это рекордная покупка для английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» 100 млн фунтов.
Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.
Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». Это его первый сезон в европейском футболе.
В декабре он стал победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, отыграв в победном финале с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) все 120 минут.
Статистику футболиста можно найти здесь.
если ещё не успели этой ночью дел наделать
У Челси нет пределов невозможного 😎
Поднажмите мужики, сделаем его надпись серой
Ожидания - "Ну всё фанаты Челси готовьтесь, Боэли так тратиться не будет"
Реальность - Сижу на факсах Барселоны пытается рубануть плюсов на тему трансферных рекордов Боэли.
У нас все наладится