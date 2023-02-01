«Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Это рекордная покупка в истории Англии

Полузащитник Энцо Фернандес перешел в « ».

Информация о трансфере появилась на сайте Комиссии по рынку ценных бумаг Португалии.

Лондонский клуб заплатит «Бенфике» за 22-летнего хавбека 121 миллион евро несколькими траншами.

Контракт аргентинца с «синими» рассчитан до лета 2031 года.

121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов) – это рекордная покупка для английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу , за которого « » заплатил « » 100 млн фунтов.

Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с оформил уже 16 трансферов.

Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». Это его первый сезон в европейском футболе.

В декабре он стал победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, отыграв в победном финале с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) все 120 минут.

Статистику футболиста можно найти здесь.