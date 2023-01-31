FA начала расследование в отношении Мудрика из-за видео с песней, в которой звучит слово «нигер»
В отношении Михаила Мудрика открыто дисциплинарное расследование.
Футбольная ассоциация Англии начала расследование по поводу видео, которое новичок «Челси» опубликовал прошлым летом.
Напомним, футболист выложил в тикток 40-секундный ролик, где он стоит около машины Audi вместе с другом и исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году. В нем 16 раз упоминается слово «нигер». Представитель игрока извинился за это.
Теперь FA примет решение о возможных санкциях в отношении вингера.
Ранее ассоциация уже наказывала игроков в похожих случаях: так, защитнику «Мидлсбро» Марку Боле было вынесено предупреждение и приказано пройти образовательный курс из-за гомофобного поста 10-летней давности.
В 2021 году хавбек «Вест Хэма» Джеррод Боуэн получил предупреждение за использование слова «нигер» в твите, который написал в 15 лет. Ему также велели пройти образовательный курс.
Андре Грей был дисквалифицирован на четыре матча в 2016 году за гомофобные комментарии, сделанные в социальных сетях в 2012 году.
Скриньте коммент. Стану популярным если - разрушите мою карьеру этим.
Мне понравилась мысль, что по календарю Майя конец света должен был быть в 2012-ом.
Не случилось.
Но никто же не сказал, что он должен именно случиться. Может, тогда он только начался?)