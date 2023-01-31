FA начала расследование в отношении Мудрика из-за видео с песней, в которой звучит слово «нигер»

Теги Челси премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии соцсети Михаил Мудрик дискриминация Футбол

В отношении Михаила Мудрика открыто дисциплинарное расследование. 

Футбольная ассоциация Англии начала расследование по поводу видео, которое новичок «Челси» опубликовал прошлым летом.

Напомним, футболист выложил в тикток 40-секундный ролик, где он стоит около машины Audi вместе с другом и исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году. В нем 16 раз упоминается слово «нигер». Представитель игрока извинился за это.

Теперь FA примет решение о возможных санкциях в отношении вингера. 

Ранее ассоциация уже наказывала игроков в похожих случаях: так, защитнику «Мидлсбро» Марку Боле было вынесено предупреждение и приказано пройти образовательный курс из-за гомофобного поста 10-летней давности.

В 2021 году хавбек «Вест Хэма» Джеррод Боуэн получил предупреждение за использование слова «нигер» в твите, который написал в 15 лет. Ему также велели пройти образовательный курс. 

Андре Грей был дисквалифицирован на четыре матча в 2016 году за гомофобные комментарии, сделанные в социальных сетях в 2012 году.

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154 комментария

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igolp igolp
Еще один, извинись и на встань на одно колено)))
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AXEL7
Ответ Camp_Nou
Думаю первыми все-таки стоят евреи, там привилегии такие, что любые другие меньшинства реально имеют право себя угнетенными считать)
Ты в Израиле был хоть раз? Вам с рашки лучше виднее. В Израиле у негров и арабов подачек и привилегий больше, чем у евреев.
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justbored
Ответ ecopromo
Выкиньте расиста из футбола. Назад, в окопы бахмута
That’s a good one ))
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Ответ Momos
Так, я не понял. Республика Нигер - независимое государство, которое пользуется уважением во всем мире. Почему футболисты не могут в след за рэпером его прославлять?
На других языках звучит иначе
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justbored
Его пример другим наука. Всегда подчищайте свои социальные медиа. Чтобы твит из 2015-го не стал вашим downfall.
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ecopromo
Выкиньте расиста из футбола. Назад, в окопы бахмута
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marvelous
Ответ Adeen
Да у нас одни вбросы. На самом деле на Украине никто с ума всей страной не сошли. Сошли все вокруг, но не Украина. И нацистов там нет. Не зигует никто и шествия не устраивают. И детей в лагерях не приучают ненавидеть россиян и не обучают их способам убийства русских. и так далее и т.п – всё враньё.
Про снегирей слышал, что с ними делают ?))
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Val Smith
Ответ Юрий Кечко
И Майк всех накурил и все помирились
Вот бы Майк двух стариков и комика так накурил.
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Spartak ist besser
Мудрик-Шмудрик, так он оказывается ещё и расист!
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pasha10
Ответ pq
>Ему также велели пройти образовательный курс. Неужели и Мудрику это грозит.. Не позавидуешь, попал. Молимся за брата украинца
Не брат ты ему
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z3yjyzh29x
Ответ Helge
управление неграми и любовь к гневу )))
Это так Европа начинала🤣🤣🤣
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SCHENN
Немудрено
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Евгений Громов 22
Ответ zer
Самое смешное, что это скорее респект, чем расизм) он же просто пел песню черного парня, которая ему нравится
Просто ФА ничего не понимает в хип хопе
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pyatachyok
Ответ Вадим Слуцкий
В Питере задержали пожилую даму, стоявшую с плакатом "Не убий!" Дискредитация нашей армии, конечно, явная. Тут за слово "нигер" привлекают. А слово это означает "чёрный". То есть упоминать, что существуют чёрные, низзя. Чей идиотизм идиотичней? Надо конкурс устроить.
Слово это означает совершенно иное. Другое дело, что в данном случае оно употреблено в контексте негритянской гетто-субкультуры и это его легитимизирует. Вот у меня сын давеча Тома Сойера с Геккельбери Финном читал — так там этот ниггер тоже постоянно встречается — ну это опять же культура расистского Юга XIX века, из песни слова не выкинешь.
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Alexander Prokofyev
Может, он поет про страну Нигер
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vkv_rus1
Вот он, BLM- бессмысленный и беспощадный ;)
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Camp_Nou
Ответ Крыс Пол
Н в пищевой цепочке стоят первыми, и даже украинцы их не столкнут с пьедестала.
Думаю первыми все-таки стоят евреи, там привилегии такие, что любые другие меньшинства реально имеют право себя угнетенными считать)
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pyatachyok
Ответ La Crosse Bobcats
безотносительно того вброс это или не вброс, неужели ты будет отрицать на в/на Украине достаточно всяких треш историков с офигительными историями про украинцев в армии Александра Македонского и всякого такого? справедливости ради, в России их тоже дофига)
В том-то и дело, что … есть и там, и тут. Правда, … Фарион на Украине имеет меньшее влияние, чем некто Путин в России, который полагает, что украинцев изобрели большевики в австрийском генштабе :)
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Alex Klimenko
Ответ corazón blanco
Если честно, то это уже маразм. Он даже в Англии тогда не играл.
Ты не понимаешь. Это слово вообще нельзя произносить. Даже если такая песня, даже если она тебе понравилась. Переделай песню, если хочешь её петь, если ты не нигга.

Скриньте коммент. Стану популярным если - разрушите мою карьеру этим.
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justbored
Ответ Dizzod
а к этому Лил Бейби претензий нет? Думаю, если Мудрик изменил слова на него наехали бы за то произведение искусства смуглого парня испортил.
Ну, есть фракция которая осуждает. Тут вступает правило "привилегии" (и quod licet Iovi).
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Роман Марченко
Ответ Юрий Кечко
Бедный украинец или расизм ...какая повестка окажется сильнее Тут должна быть фотка из мема где мужик потеет и думает какую кнопку нажать
повестка на входе в тц)))
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pyatachyok
Ответ Adeen
Да у нас одни вбросы. На самом деле на Украине никто с ума всей страной не сошли. Сошли все вокруг, но не Украина. И нацистов там нет. Не зигует никто и шествия не устраивают. И детей в лагерях не приучают ненавидеть россиян и не обучают их способам убийства русских. и так далее и т.п – всё враньё.
Всей страной на Украине действительно никто с ума не сходил, ты прав. Отдельные нацики там есть (как там у Высоцкого? — «не верь молве, их там не больше, чем в Москве») — и они совершенно маргинальны и никому не интересны. Какой-то мизерный всплеск популярности у них происходит только на фоне агрессивных действий России (например, в 2014 году — а после этого они опять стали никому не интересны). Здесь и сейчас на Украине даже среди русских возникает неприятие России: ну это понятно, то же было и в России по отношению к немцам и Германии в сороковых годах. Напомню, что до 1944 года официальная пропаганда даже брала на вооружение лозунг «убей немца» — причем ежу было понятно, что речь об оккупанте, а не об одном из двух миллионов советских немцев. На всякое ядро «Азова» найдется свой отряд «Русич»: два сапога пара! Только один родину защищает, а другой — захватчик, а так — «оба хуже».
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Alex Klimenko
Ответ Emma Nevskaia
это точно реальность? или мы попали в параллельную вселенную
Столько сценариев апокалипсиса придумали: от инопланетян и до метеорита, но никто не подумал, что все просто начнут сходить с ума понемногу.
Мне понравилась мысль, что по календарю Майя конец света должен был быть в 2012-ом.
Не случилось.
Но никто же не сказал, что он должен именно случиться. Может, тогда он только начался?)
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Kemal Gul
Ответ Юрий Кечко
Судя по отжатому Челси у Абрама , уже не стоят ))
Он не просто еврей, он русский еврей, ещё и аффилированный с властью олигарх, тут всё несколько сложнее)
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aslvowk@mail.ru
У нас арестовывают людей за слова "нет войне", там штрафуют за слово "ни гер". Кто больше сошёл с ума, вот в чем вопрос...
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