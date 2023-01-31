FA начала расследование в отношении Мудрика из-за видео с песней, в которой звучит слово «нигер»

В отношении открыто дисциплинарное расследование.

Футбольная ассоциация Англии начала расследование по поводу видео, которое новичок « » опубликовал прошлым летом.

Напомним, футболист выложил в тикток 40-секундный ролик, где он стоит около машины Audi вместе с другом и исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году. В нем 16 раз упоминается слово «нигер». Представитель игрока извинился за это.

Теперь FA примет решение о возможных санкциях в отношении вингера.

Ранее ассоциация уже наказывала игроков в похожих случаях: так, защитнику «Мидлсбро» Марку Боле было вынесено предупреждение и приказано пройти образовательный курс из-за гомофобного поста 10-летней давности.

В 2021 году хавбек «Вест Хэма» Джеррод Боуэн получил предупреждение за использование слова «нигер» в твите, который написал в 15 лет. Ему также велели пройти образовательный курс.

Андре Грей был дисквалифицирован на четыре матча в 2016 году за гомофобные комментарии, сделанные в социальных сетях в 2012 году.