Жена Дани Алвеса попросила о разводе, она не сомневается в показаниях жертвы

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия девушки и спорт Футбол

Жена Дани Алвеса попросила о разводе на фоне обвинений мужа в изнасиловании.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco, Джоана Санс, испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно.

30-летная женщина подала ходатайство через адвокатов, поскольку 39-летний бразилец отказался от встреч с женой в тюрьме.

Ранее Санс удалила фотографии Дани Алвеса из своего из аккаунта в инстаграме. Джоана сожалеет о первых заявлениях, когда она публично поддержала мужа. Ее слова были с подачи адвоката Дани.

Джоана Санс – жена Дани Алвеса. Испанская супермодель публично поддержала бразильца, который сейчас находится в тюрьме

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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60 комментариев

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Maggio 13
Ответ igls54
К. Промес: -В Москву ехать надо, Даня. Там все деньги, брат.
😂
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ZamoRano
Ответ Циник Петербургский
Имхо, Алвес, безусловно, идиот. Но и в этой ситуации потенциально возможен один нюанс. Я про изнасилование. Это действительно могло быть изнасилование. Тупое до безобразия... А могло и быть банальной подставой. Очень много девушек мечтают подцепить обеспеченного чувака. Чуваки ведутся на "халявный" секс. А когда девушка узнаёт, что за сексом ничего не последует, а свадебное платье, брильянты и яхты откладываются на неопределенный срок, этот "халявный" секс тут же магическим образом превращается в "изнасилование". Особенно, если девушка сама просила "пожёстче и прямо в туалете"... Ни в коем случае не стану утверждать, что в случае Алвесом именно так всё и было. Но и полностью исключать такой вариант, к сожалению, нельзя. P.S. Всё сказанное не отменяет того факта, что Алвес идиот. При любом из двух описанных выше сценариев идиот.
А вывод какой? Всегда носи с собой диктофон
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Циник Петербургский
Имхо, Алвес, безусловно, идиот. Но и в этой ситуации потенциально возможен один нюанс. Я про изнасилование. Это действительно могло быть изнасилование. Тупое до безобразия... А могло и быть банальной подставой. Очень много девушек мечтают подцепить обеспеченного чувака. Чуваки ведутся на "халявный" секс. А когда девушка узнаёт, что за сексом ничего не последует, а свадебное платье, брильянты и яхты откладываются на неопределенный срок, этот "халявный" секс тут же магическим образом превращается в "изнасилование". Особенно, если девушка сама просила "пожёстче и прямо в туалете"...

Ни в коем случае не стану утверждать, что в случае Алвесом именно так всё и было. Но и полностью исключать такой вариант, к сожалению, нельзя.

P.S. Всё сказанное не отменяет того факта, что Алвес идиот. При любом из двух описанных выше сценариев идиот.
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красная_карточка
и это вместо того чтобы поддержать мужа в такой сложный период - вот так собака...
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Коэн Варвар
Ответ Mikael Rikhard
Алвес просто феерический. променял настоящую модель на эскортницу
Модели это и есть эскортницы, как и актрисы. Процентов на 99. У меня у товарища модельное агентство. Иначе там карьеры не сделать
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Iuasamotu
Они же наверняка венчались.. А как же "и в горести, и радости"? Может первая жена и дети его поддержат?
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Дмитрий Калашников
Ответ ZamoRano
Я не думаю, что его закроют. Игроков такого калибра на моей памяти не закрывали никогда, ну Тайсон разве что, да и тот отсидел совсем немного.
вот вот, пойдёт на компромисс, та шл##а срубит с него много бабла и всё!
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Konstantin Meerov
Алвес признает себя виновным и присядет
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ZamoRano
Я не думаю, что его закроют. Игроков такого калибра на моей памяти не закрывали никогда, ну Тайсон разве что, да и тот отсидел совсем немного.
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Konstantin Meerov
Типичный бразил из фавелл
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Дороф
Ответ Obdob
гуру - это ригоберг из мультивселенной :)
Лично я давно подозреваю, что все "легенды Барселоны" этого сайта - один и тот же человек с несколькими аккаунтами.
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BuTaJIbKa
Логичный шаг. Что ей ещё остаётся? Он облажался по полной, даже без суда.
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Mikael Rikhard
Алвес просто феерический. променял настоящую модель на эскортницу
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дарионахарис
За Севилью тоже играл
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Obdob
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это одно лицо
кстати, он твой поклонник. скринит все твои сообщения :)
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Адепт Суперлиги
А ведь ещё каких-то пару месяцев назад Алвес тусил в сборной на ЧМ в статусе легенды и лучшего крайнего защитника в истории...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ corazón blanco
Факт измены был, жену понять можно.
Эх, роковое влечение...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Джоанка молодец! Следующий шаг - обобрать насильника до нитки.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Obdob
гуру - это ригоберг из мультивселенной :)
Это одно лицо
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Alex Serpen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, если бы ты был на её месте, чтобы ты сделал?
Не раздвигал бы рогатку ради денег?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Wiley Fox
Приплыл
До этого поплыл, сейчас приплыл
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Obdob
Ответ Okaka
ригоберка и гуру обходят эти новости стороной
гуру - это ригоберг из мультивселенной :)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Budabuda
Чо он потерял лол? Он потерял от 1 до 10 лет. Деньги у него остались, а на деньги он может вернуть 100 Санс.
Жёнушка с Испанскими феминистскими законами может и деньги отсудить
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Wiley Fox
Приплыл
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udiekemen
Ответ Budabuda
Чо он потерял лол? Он потерял от 1 до 10 лет. Деньги у него остались, а на деньги он может вернуть 100 Санс.
Репутацию за деньги не вернуть)
+9
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