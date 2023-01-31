Жена Дани Алвеса попросила о разводе, она не сомневается в показаниях жертвы

Жена Дани Алвеса попросила о разводе на фоне обвинений мужа в изнасиловании.

Бывшего футболиста «Барселоны», « » и « » взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco, Джоана Санс, испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно.

30-летная женщина подала ходатайство через адвокатов, поскольку 39-летний бразилец отказался от встреч с женой в тюрьме.

Ранее Санс удалила фотографии Дани Алвеса из своего из аккаунта в инстаграме. Джоана сожалеет о первых заявлениях, когда она публично поддержала мужа. Ее слова были с подачи адвоката Дани.

Джоана Санс – жена Дани Алвеса. Испанская супермодель публично поддержала бразильца, который сейчас находится в тюрьме

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет