  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кукуян назначил пенальти в ворота «Локомотива» после отскока мяча в руку Тимофееву от тела в матче со «Спартаком». После ВАР 11-метровый отменили
Фото
18

Кукуян назначил пенальти в ворота «Локомотива» после отскока мяча в руку Тимофееву от тела в матче со «Спартаком». После ВАР 11-метровый отменили

Пенальти в ворота «Локомотива» в матче со «Спартаком» отменили после ВАР.

Главный арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый на 14-й минуте матча «Спартак» – «Локомотив» (1:0, первый тайм) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 

Хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш пробил по мячу и попал в полузащитника «Локо» Артема Тимофеева, находившегося в штрафной. Мяч сначала попал в тело Тимофееву, а потом отскочил ему в руку.

Главный арбитр Павел Кукуян сразу поставил пенальти. После этого судью позвали смотреть повтор, после чего Кукуян принял решение отменить пенальти. 

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
видеоповторы
logoсудьи
logoСпартак
logoАртем Тимофеев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoПавел Кукуян
logoЖедсон Фернандеш
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Батракова 14+5 в 22 матчах сезона за «Локо» и сборную России
51 секунду назад
«Спартак» – «Локомотив». 3:1 – Батраков забил, Маркиньос сделал дубль. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
15 минут назадТесты и игры
Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА
16 минут назад
Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном
27 минут назад
Лига Европы. «Црвена Звезда» принимает «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» играет с «Лионом»
29 минут назадLive
Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА
29 минут назад
Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА
38 минут назад
Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»
46 минут назад
«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лещук о сравнениях 19-летнего Расулова с Яшиным: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
16 минут назад
Лига конференций. «Шахтер» принимает «Брейдаблик», «Майнц» играет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
30 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» принимает «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
44 минуты назад
«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино
55 минут назад
Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»
сегодня, 17:06
Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
сегодня, 16:36
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
сегодня, 15:40
У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
сегодня, 15:10
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
сегодня, 15:06
Новый выпуск «Двойки» – с футболистом «Авангарда». Про вылет «Алании» в «Серебро» и не только
сегодня, 15:01ВидеоСпортс"