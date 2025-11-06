Кукуян назначил пенальти в ворота «Локомотива» после отскока мяча в руку Тимофееву от тела в матче со «Спартаком». После ВАР 11-метровый отменили

Пенальти в ворота «Локомотива» в матче со «Спартаком» отменили после ВАР.

Главный арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый на 14-й минуте матча «Спартак» – «Локомотив » (1:0 , первый тайм) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Хавбек «Спартака » Жедсон Фернандеш пробил по мячу и попал в полузащитника «Локо» Артема Тимофеева , находившегося в штрафной. Мяч сначала попал в тело Тимофееву, а потом отскочил ему в руку.

Главный арбитр Павел Кукуян сразу поставил пенальти. После этого судью позвали смотреть повтор, после чего Кукуян принял решение отменить пенальти.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»