  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»
6

Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»

Гендиректор «Локомотива»: у нас есть баланс иностранцев и россиян для лимита.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб готов к возможному ужесточению лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит составит 10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле.

– «Локомотив» готов к ужесточению лимита?

– Мы сделали акцент на развитие российских футболистов.

У нас есть необходимый баланс иностранных и российских игроков, – сказал Леонченко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
Владимир Леонченко
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
21 октября, 09:10
Черчесов о лимите: «Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев появились, когда можно заявлять 13 иностранцев. Если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда»
20 октября, 16:44
Геркус про «Локомотив»: «Ставка на русский костяк работает – яркая игра, и результат есть. У «Спартака» безумные инвестиции в легионеров – выходят 7-8 дорогущих игроков, и каков итог?»
19 октября, 08:51
Главные новости
«Спартак» – «Локомотив». 3:1 – Батраков забил, Маркиньос сделал дубль. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
14 минут назадТесты и игры
Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА
15 минут назад
Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном
26 минут назад
Лига Европы. «Црвена Звезда» принимает «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» играет с «Лионом»
28 минут назадLive
Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА
28 минут назад
Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА
37 минут назад
Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»
45 минут назад
«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера
59 минут назад
Кукуян назначил пенальти в ворота «Локомотива» после отскока мяча в руку Тимофееву от тела в матче со «Спартаком». После ВАР 11-метровый отменили
сегодня, 17:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лещук о сравнениях 19-летнего Расулова с Яшиным: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
15 минут назад
Лига конференций. «Шахтер» принимает «Брейдаблик», «Майнц» играет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
29 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» принимает «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
43 минуты назад
«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино
54 минуты назад
Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
сегодня, 16:36
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
сегодня, 15:40
У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
сегодня, 15:10
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
сегодня, 15:06
Новый выпуск «Двойки» – с футболистом «Авангарда». Про вылет «Алании» в «Серебро» и не только
сегодня, 15:01ВидеоСпортс"
Как «Акрон» обыграл «Ростов» в гостях – влог тольяттинцев про самое интересное в матче
сегодня, 14:40ВидеоСпортс"