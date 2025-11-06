Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»
Гендиректор «Локомотива»: у нас есть баланс иностранцев и россиян для лимита.
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб готов к возможному ужесточению лимита на легионеров.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит составит 10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле.
– «Локомотив» готов к ужесточению лимита?
– Мы сделали акцент на развитие российских футболистов.
У нас есть необходимый баланс иностранных и российских игроков, – сказал Леонченко.
