МОК – на критику от офиса Зеленского: «Отвергаем это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для конструктивного обсуждения»

Теги МОК Олимпийская сборная России Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на критику со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее МОК заявил, что россияне могут вернуться к международным соревнованиям в нейтральном статусе – Подоляк посчитал это поддержкой действий России на Украине.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», – цитирует Reuters заявление МОК.

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16 комментариев

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bullFrog
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Пошли одекватные ответы офису шута
Правильно писать "одыкватные", русскомирный.
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Мар-ина
Бах - юрист, поэтому умеет лавировать. Он всего лишь хочет делать всё чужими руками, оставаясь юридически правильным. Ничего нового, не верю. Но надеюсь, что к Олимпиаде военная конфронтация закончится и у Баха отпадёт необходимость юлить и выкручиваться.
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СержМиранэн
Интересно посмотреть, до какой еще степени безумия дойдут оркаинские вожди ?
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ART DK
От этих профессиональных нищих (при этом очень наглых) все просто начинают уставать. Ну и объективно от отсутствия такой могучей спортивной державы как Украина ОИ не потеряют ничего , а вот отсутствие российских спортсменов будет мягко говоря заметно
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Сергей Кот
Ответ MIHAS
Зеленский в ответ заплакал, но попросил хотя бы 1 танк))
ну или хотя бы денежную компенсацию вместо танка, эквивалентную его стоимости
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Мишаня Кашников
Ответ Alex1104
Долго же спортс тянул с этой новостью... И промолчать нельзя, и публиковать не хочется...
Скрепя зубами но опубликовали
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Сергей Кот
задолбать даже самых лояльных тебе-это талант надо иметь. талантливые все же люди)
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Мишаня Кашников
Украинцы лицо к осмотру
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Гоги^^^^
Это на самом деле начало конца Украины. Все страны будут постепенно говорить о бессмысленности сопротивления России и о прекращении военной поддержки режима Зеленского. Это неизбежно, потому что эти клоуны уже всем надоели. Сейчас хвост виляет собакой. Зеленский провоцирует 3МВ, что совсем никому не нужно.
+11
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+4
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Пошлю любого, кто против футбола!
Пошли одекватные ответы офису шута
+3
-2
+1
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MIHAS
Зеленский в ответ заплакал, но попросил хотя бы 1 танк))
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selso99
Но у нас, все бывшие спортсмены до сих пор против Баха. Хотя, очевидно, что он агент Кремля. Наш человек.
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Сейлем Сэйберхеген
Обожаю киевский режим. Они себя умеют шедеврально закапывать и своими воплями начинают выбешивать даже тех, кто их всецело поддерживал. Вот уж действительно молчание золото
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evil
Это ли не повод расформировать зенит?!
+4
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Alex1104
Долго же спортс тянул с этой новостью...
И промолчать нельзя, и публиковать не хочется...
+37
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+28
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Александр Беляков
Вот потихоньку и начинается...)
+14
-3
+11
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