МОК – на критику от офиса Зеленского: «Отвергаем это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для конструктивного обсуждения»

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на критику со стороны советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее МОК заявил, что россияне могут вернуться к международным соревнованиям в нейтральном статусе – Подоляк посчитал это поддержкой действий России на Украине.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», – цитирует Reuters заявление МОК.

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