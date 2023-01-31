Президент Литвы: «Когда мы, страны Запада, ищем способы допустить российских спортсменов до соревнований, мы стреляем себе в ноги»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги», – заявил Науседа.

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91 комментарий

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*Василёк*
Эк он хватил, Все прибалты холуи стран запада. Он это знает, но сознаться не хочет.
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Graziano
А не надо было остранять по беспределу. За паспорт и придумывать дичь про безопасность. Дали бы всем документ на подпись с нормальным текстом и количество участников сразу бы свелось к минимуму.
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Nassta
Интересно, они там Израиль не планируют отстранять за сво против Ирана?
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sport25
Ответ KMR
Подтверждение в том,что спортсмены давно в позе перед чиновниками.
В какой позе находятся "страны Запада", то даже смотреть страшно)))
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Элси Ринген
Ответ KMR
Во время одних ОИ Крым,во время других сво и потом кто-то об олимпийский принципах вещает)
Зачем вы обманываете? В 2014 году во время Олимпиады бучу в Киеве устроили, а не в Москве. А вопрос с Крымом вообще только к весне поднялся.
А в прошлом году Путин тактично дождался окончания олимпийского мероприятия. Тут не надо грязи нам тут!
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Pink Man
До сих пор не понимаю удивление людей,честно слово. Спорт Был,Есть и Будет причастен к политике.
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Алексей Кондрашин
Им правильно говорить не "мы, страны запада", а "мы, шестерки штатов".
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Рагим Гиримов
Ответ Boris Valshonok
Нет,неправильно.Не добили в 45-м и вот результат.Давить нечисть эту надо,до последнего нацика.
Себя добей, бухарик мля
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Дмитрий Бервинов
как говорится
https://sun2.userapi.com/sun2-10/s/v1/ig2/Vm_WcB_X-_x4F73ZgSGS5U1a78l7X6caDed6OvtPCUWSkPtEJX80iY4PgnyUTda8AkMo7xHNlgLHEH2AQv4emqB7.jpg?size=582x546&quality=96&type=album
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dimitrii36
Ответ Алексей Кузнецов
Так его же сегодня в реанимацию перевели из тюрьмы, плохо новости смотрите.
о боже, ты вернулся из кругосветного плавания, привет тебе привет
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dimitrii36
Ответ Акакий Акакиевич
Неужели эти политические пигмеи ( Литва, Латвия, Эстония) реально считают себя политической силой? Любопытно ещё мнение Люксембурга по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.
в ентом весь прикол, могут в НАТО принять Финляндию и не принять Швецию, ну а наших небратских морекопателей не примут никогда
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hov13
Ответ Сергей Штырков
я русский работаю в европе, все норм, никакого нацизма нет. Спортсменов правильно не допускают
Штырит неслабо, видно
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Алексей Кузнецов
Ответ Bayern-fan
ой, про олимпийские принципы вспомнили те, кто устроил 08.08.2008?
Так его же сегодня в реанимацию перевели из тюрьмы, плохо новости смотрите.
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Элси Ринген
Ответ elena
Ваши ноги и без России давно прострелены
Да вместо ног у них уже давно решето. А руки сменили место произрастания. А голова... С ней труднее! Ее изначально не было. Как-то не подумали родители об этом.
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Акакий Акакиевич
Неужели эти политические пигмеи ( Литва, Латвия, Эстония) реально считают себя политической силой?
Любопытно ещё мнение Люксембурга по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.
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Russ Ivan
Латыши бзднули, литовцы тяфкнули и опять-таки только эстонские гонщики тормозяаат...
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sport25
Господи, да когда вы уже все "отстреляетесь" и дадите себе же жить спокойно.
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hov13
Ответ Iuasamotu
Почти все западные страны, граничащие с Россией абсолютно верно трактуют угрозы, исходящие от их восточного соседа.. Это только в благополучной швейцарской штаб-квартире МОК коллекционируют русские матрёшки и балалайки, думая, что это прикольно, иметь кусочек России у себя дома.
Хорошо, что Тувалу далеко
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KMR
Ответ ivan 07
Допустят ли теннисистов на Олимпиаду ? Только это интересно. А на другие виды и так понятно ,не будет допуска. Болтовня продолжается. Теннисисты играют и играют.
Теннисисты не зависят от чинуш. И буквы z не рисуют на себе,как тот малолетний дурень из-за которого все и началось
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dimitrii36
Ответ Элси Ринген
А грузины тут вообще при чем?
воры в законе из оных знатные и авторитетные
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Элси Ринген
Ответ Bayern-fan
ой, про олимпийские принципы вспомнили те, кто устроил 08.08.2008?
А грузины тут вообще при чем?
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flyhigh
Зачем вам ноги, если у вас головы нет?
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dimitrii36
Ответ Iuasamotu
Почти все западные страны, граничащие с Россией абсолютно верно трактуют угрозы, исходящие от их восточного соседа.. Это только в благополучной швейцарской штаб-квартире МОК коллекционируют русские матрёшки и балалайки, думая, что это прикольно, иметь кусочек России у себя дома.
благополучная Швейцария и во времена, когда ефрейтор шагал по Европе и выжигал СССР, неплохо себя чувствовала, чудо - страна
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Элси Ринген
Не, в ноги стрелять это не вариант. Лучше сразу в голову.
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KMR
Ответ Bleffinho
Если кто-то думал, что на Западе против российский чиновников, но не против российских людей и никакой русофобии нет, то вот вам опровержение
Подтверждение в том,что спортсмены давно в позе перед чиновниками.
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