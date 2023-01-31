Президент Литвы: «Когда мы, страны Запада, ищем способы допустить российских спортсменов до соревнований, мы стреляем себе в ноги»
Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги», – заявил Науседа.
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Любопытно ещё мнение Люксембурга по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.