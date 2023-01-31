2,3 млрд фунтов от продажи «Челси» перечислят Украине только после одобрения Евросоюза

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Европейский союз Политика деньги Тодд Боули Футбол

Деньги от продажи «Челси» отправят Украине в случае одобрения Евросоюза.

Как сообщает The Telegraph, 2,3 миллиарда фунтов, замороженные правительством Великобритании после продажи клуба Романом Абрамовичем Тодду Боули и другим инвесторам в прошлом году, будут разблокированы, когда Европейский союз окончательно одобрит перевод денег Украине. После этого средства могут быть переведены в пока еще не названный фонд в течение нескольких недель.

Отметим, что подробную модель предложил сам российский бизнесмен, владевший «Челси» с 2003 по 2022 год.

Источники в правительстве Великобритании утверждают, что местная Комиссия по благотворительности в ближайшее время одобрит разблокировку средств. Однако нужно также разрешение со стороны ЕС, поскольку Абрамович находится в санкционном списке союза.

Структуру, которая займется распределением средств, возглавит бывший генеральный директор британского отделения ЮНИСЕФ Майк Пенроуз. Предположительно, он контактировал с правительством Украины и был в стране.

Все, Абрамович продал «Челси». Сделка на 4,25 млрд фунтов: больше половины – на благотворительность

159 комментариев

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Pertinax Gandi
Воровство как оно есть.
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Виталий Пучков
Оригинально деньги выделенные на благотворительность оплатят поставку вооружений. Лучше б беженцам помогли
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garp
’ботва взвоет’ (c)
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Томаш Спенсер
Благо на возвращенных в состав РФ землях ресурсов на 12 триллионов баксов + Азовское море в нагрузку так сказать 😎
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Виктор Ш.
Ответ Dexter Dallas
Смажь себе по больше. То, что эти деньги не пошли на медицину, инфраструктуру тебя так же не волнует как понимаю. Больницы уже давно оптимизируют из-за того, что невыгодно?)?) Может быть если бы денег в бюджете было больше и больницы бы не нужно было оптимизировать. Только не говори. Что строительство в и содержание одной больницы в небольшом городе стоит больше 2,3 млрд $
Второй раз за сегодня мне кажется, что мне какая-то сошедшая с ума нейросеть отвечает… по одному и тому же поводу причем.
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TDB
Ответ Усатая Козляра
репарации от ядерной державы? рассмешил
Можете смеяться, можете плакать, мне фиолетово. Можете зайти со всех аккаунтов и поставить мне минусов столько, сколько вашей душе угодно)
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Super Bock
Сказочное время для украинской верхушки и приближенных, нескончаемый и неконтролируемый денежный дождь, главное успеть зачерпнуть здесь и сейчас, а после нас хоть трава не расти.
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Томаш Спенсер
Зеля 🤡 быстренько 2,2 лярда выведет в оффшор, остальную сотку лямов разворую местные чинуши, а простые мыколы поедут по повестке в один конец.
🌚
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Dexter Dallas
Ответ Виктор Ш.
А я не претендую, мне чужого не надо, я привык сам зарабатывать, не переживай за меня - я буквально вчера то же самое жителям габона писал, что на репарации они могут не рассчитывать. Я о справедливости и законности таких шагов, ну и чтобы прецедент был создан нужный.
Смажь себе по больше. То, что эти деньги не пошли на медицину, инфраструктуру тебя так же не волнует как понимаю. Больницы уже давно оптимизируют из-за того, что невыгодно?)?) Может быть если бы денег в бюджете было больше и больницы бы не нужно было оптимизировать. Только не говори. Что строительство в и содержание одной больницы в небольшом городе стоит больше 2,3 млрд $
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Александр Васильев
Следующая новость. Абрамович был замечен в пятёрочке, покупал макароны по акции
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Savvy Stranger
Эти деньги украдены у россиян трижды:

- украдены и выведены в самом начале
- потрачены на бомбы которыми ведётся эта ненужная война
- ему компенсируют эти потери из бюддета как компенсировали и другим
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Lavinka
А вот и нюанс ...
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очумелый
Запахло полной жо пой. Лучше потерять часть чем все. Надеюсь все отымут. Понятно нам уже копейки не дадут. Карма она С ука та ещё
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V Galperin
Для России эти деньги уже давно потеряны и никогда бы не вернулись. Эти бумажки надо ещё обеспечить товарной массой, так что они будут работать на экономику Европы, а не на Украину. А для наших олигархов это урок, там всё равно найдут способ чтобы забрать всё нажитоё "упорным трудом" по выводу денег из России. Не проще и выгоднее было им развивать производство и экономику здесь, но для этого нужно уметь не только воровать.
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kutavlik
Наворовал в РФ, передает Украине...
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And-Rover
Ответ TDB
Это цветочки в сравнении с теми репарациями, которые предстоят РФ в ближайшем будущем.
Я тебя огорчу, изъятых активов не поможет Украине, ни на восстановление, ни на что другое.
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Goatmesssi
Ответ IrbIS
"Национально ориентированная элита" ! мда...привет чукотка
Может я плохой человек, но читая такие новости испытываю злорадство. Последний год показал насколько жалкая и бессильна это "элита". Один "добровольно" все свое богатство дает Украине. Другой без уборщицы на 4000 фунтов страдает, третий отправляет 500млн ВСУ после чего все его имущество в Украине конфисковывают, в добавок к замороженным активам на западе. История показала кто они есть просто жалкие паразиты которых нигде не любят ни на западе не в России.
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And-Rover
Европейские суды можно назвать помойкой. Спокойно взяли чужие деньги, которые направляются на обогащение офиса на Банковой.
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Колкий мальчик
Ответ 2vdhrvmmzf
Жители Чукотки такую «благотворительность» 20 лет назад тоже не хотели
У жителей чукоки уровень жизни после абрамовича подрос
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Dexter Dallas
Ватанам и тем кто на очке орёт гойда, напоминаю Абрамович сам предложил перечислить деньги
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Donald J. Trump
Ответ Great ManUtd
У Абрамовича совсем кукуха поехала, больше двух лярдов врагу?! Что бы они потом за эти деньги покупали боеприпасы и убивали русских?
Абрамович, умный малый, всегда делает ставку на победителей. Так что думайте 🤔
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Роман Агеенко
Ответ TDB
Это цветочки в сравнении с теми репарациями, которые предстоят РФ в ближайшем будущем.
Кто этих дурачков плюсует?
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porque
Ответ Усатая Козляра
репарации от ядерной державы? рассмешил
А спрашивать никто не будет, как и Абрамовича
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Евгений Цыбулин
Ответ Александр Селютин
Абрам, дебил. Лучше старикам России перечислил. Упырь!
До стариков России-ни копейки бы не дошло!)Только если бы Абрамович сам,каждому перевел на карту-но это сказка,конечно)Вот почему Рома не почуял жареное и не продал клуб раньше-не понимаю,уж с его то чутьем...
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rcbkz6mrtd
Похоже договорился, часть им остальное ему что б все деньги не пропадали
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