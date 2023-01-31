Деньги от продажи «Челси» отправят Украине в случае одобрения Евросоюза.

Как сообщает The Telegraph, 2,3 миллиарда фунтов, замороженные правительством Великобритании после продажи клуба Романом Абрамовичем Тодду Боули и другим инвесторам в прошлом году, будут разблокированы, когда Европейский союз окончательно одобрит перевод денег Украине. После этого средства могут быть переведены в пока еще не названный фонд в течение нескольких недель.

Отметим, что подробную модель предложил сам российский бизнесмен, владевший «Челси» с 2003 по 2022 год.

Источники в правительстве Великобритании утверждают, что местная Комиссия по благотворительности в ближайшее время одобрит разблокировку средств. Однако нужно также разрешение со стороны ЕС, поскольку Абрамович находится в санкционном списке союза.

Структуру, которая займется распределением средств, возглавит бывший генеральный директор британского отделения ЮНИСЕФ Майк Пенроуз. Предположительно, он контактировал с правительством Украины и был в стране.

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