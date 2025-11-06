Роналду о Трампе: «Он мне нравится, один из тех, кто способен изменить мир. Надеюсь встретиться с ним однажды. Между нами есть кое-что общее»

Криштиану Роналду: Дональд Трамп в числе тех, с кем я бы хотел встретиться.

Криштиану Роналду заявил, что надеется однажды встретиться и поговорить с президентом США Дональдом Трампом, а также отметил, что у них есть нечто общее.

«Он один из тех людей, кто способен изменить мир или помочь его изменить. И именно это – моя главная цель. Один из самых значимых людей, конечно же, президент США. Он входит в число тех, с кем я очень хотел бы встретиться.

Надеюсь, однажды у меня появится такая возможность – осуществить это и сказать ему лично, что он один из тех, с кем я мечтаю спокойно посидеть и поговорить – здесь или в США, где угодно. Он мне действительно нравится.

Я считаю, что он человек, который может многое изменить, и мне нравятся такие люди. Он, возможно, не знает, но между нами есть кое-что общее – нечто, что нас объединяет», – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии .