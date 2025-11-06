Гусев о пиве на стадионах: «В 1963-м на «Динамо» мужики могли выпить кружечку после работы. Им было можно, а сейчас – нельзя? Не приемлю аргумент о другом поколении»

Виктор Гусев считает, что возвращение пива на стадионы нужно комплексно обсудить.

Комментатор Виктор Гусев призвал комплексно обсудить вопрос возвращения пива на стадионы и вспомнил, что раньше это было обыденным.

«В 1963 году меня папа повел на футбол на стадион «Динамо ». По периметру трибун ниши – и в каждой буфет. И там продавали знаменитые динамовские котлеты и, что для нас сейчас важнее, пиво. Ребята, мужики после работы приходили и выпивали кружечку. И в этом не было ничего удивительного. Это было обычно. В какой-то момент это перестало быть обычным.

И мы хотим это комплексно обсудить. Я не приемлю аргумент, что тогда были другие люди, другое поколение. То есть им можно пить пиво перед футболом, а какому-то новому – нельзя? И главное, что это говорят люди, которые тогда не жили. Они даже в силу возраста не могут судить о том поколении. Этот аргумент для меня совершенно неправильный», – сказал Виктор Гусев на форуме «Россия – спортивная держава».