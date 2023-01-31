Эриксен выбыл примерно на 3 месяца из-за травмы голеностопа

Теги Манчестер Юнайтед Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Энди Кэрролл чемпионшип Кристиан Эриксен Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен получил серьезную травму.

Пресс-служба клуба сообщила, что датчанин, который был заменен на 57-й минуте матча между «Ман Юнайтед» и «Редингом» (3:1) в Кубке Англии, получил травму голеностопа после подката от Энди Кэрролла, который позднее был удален за две желтые карточки.

Первоначальные результаты обследований говорят о том, что Эриксен сможет вернуться на поле в конце апреля или в начале мая.

В этом сезоне у Кристиана 2 гола и 9 результативных передач в 31 игре за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Печальная новость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mj23.net
Ответ tackle by Moore
Я то знаю. Но когда я еще перед матчем это писал, мне тут некоторые умники говорили, что Тен Хаг знает что делает и вообще ротация не нужна. Ладно бы еще какой-нибудь мегаважный матч был, но в кубке против команды из шипа (которая очевидно будет заряжена убивать) калечить основу - это вообще за гранью
Одно из самых неадекватных тренерских решений в МЮ за последние лет 10. Все в шоке. После того, как ТХ выпустил его с лесниками, ни у кого сомнений не было, что с Редингом выйдут другие, и дадут отдых Эриксену Решу и Бруну. Проблема, что такие действия подрывают доверие запасных к тренеру. Де Хея играет в четырех турнирах. Все остальные играют в четырех турнирах. Резервисты вообще не играют. Тот же Зидан вообще не получал шансов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Проще говоря, выбыл до конца сезона. Тен Хагу аукается его катастрофическая боязнь ротации, что неминуемо приводит к подобному. Нужно спешно что-то выдумывать на трансферном рынке, так как весь центр поля держать на одном Каземиро, который тоже может получить травму, не выйдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ответ andre83
Давайте определяться. Мы хотим трофеев? В прошлых сезонах, Оле и Рангник так и делали. И Мю вылетал на ранних стадиях. Сейчас мы все ещё во всех турнирах. Эриксена очень будет не хватать, но мю должен выигрывать матчи, а значит должны играть лучшие. Травма Эриксена могла произойти в любом матче. Это футбол, контактный вид спорта.
МЮ не вылетал на ранних стадиях при Оле. Самый ранний вылет был в 1/4 от Лестера. А на ранних стадиях против таких вот редингов Оле использовал тахитов чонгов и вполне преуспевал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Дровосек Кэррол вышел на поле кого-то покалечить. Тьфу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
-nrm
А вот это уже тревожно. Как бы игра не посыпалась. По статистике может не видно, но в билдапе был очень полезен. Здоровья и скорейшего восстановления!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Кэрролл еще играет? Тот самый Кэрролл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Надо срочно кидать кошельком в Брайтон. Может кайседо урвать успеют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mj23.net
Доигрался ТХ.
Но и судья красавчик, отменив чистый гол в первом тайме, который еще и жалел бруска Энди
В общем, прям все сложилось для травмы: действия тренера, который боится дать отдых одному из важнейших игроков перед сложной серией игр даже в матче с убогой командой из ЧШ, находящейся в кошмарной форме, и действия Кэрролла, который решил напомнить миру о своем существовании, поломав игрока Юнайтед.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олич09
Ну епт, без слов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
Это портовое деревянное потешное недоразумение заслуживает пожизненной дисквалификации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Надо кого-то подписывать в последний день окна, после вылетов Ван де Бека и Эриксена выбор в центре полузащиты существенно сократился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andre83
Ответ tackle by Moore
Отличная ротация от Тен Хага. Шиповских костоломов в кубке никак нельзя без Эриксена обыграть было
Давайте определяться. Мы хотим трофеев? В прошлых сезонах, Оле и Рангник так и делали. И Мю вылетал на ранних стадиях. Сейчас мы все ещё во всех турнирах. Эриксена очень будет не хватать, но мю должен выигрывать матчи, а значит должны играть лучшие. Травма Эриксена могла произойти в любом матче. Это футбол, контактный вид спорта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ tackle by Moore
Мы играли против шиповских костоломов. Они ломают всегда, особенно в матчах против больших команд. Думаешь просто так нормальные тренеры против команд низших лиг стараются резерв выставить?
Гвардиола против низших команд всегда ставил основу. И?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Andrey
Из за него МЮ не попадет в топ 4(((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Дюков
Ответ tackle by Moore
А про тренера что скажешь, который не знает слово ротация и гоняет один состав целый год. Травма какого-нибудь ключевого игрока в таких условиях - дело времени, можно спросить у Клоппа. Тем более кто вообще выпускает основу против шиповских костоломов?
Про ратацию в точку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Александров
Дембеле для Барсы - бОльшая потеря, если рассматривать грядущее противостояние в ЛЕ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
Ответ Андрей Тишкович
Думаю в матче с Редингом вместо его мог и Фред побегать до сих пор не пойму почему с Редингом играли основой
Я думаю, что ЭТХ наигрывает состав и связки. чем больше игр в таком составе, тем быстрее они сыграются. Другого объяснения я не нахожу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ red hikkikomori
Не травме, а что теперь вероятно Фред будет играть, как ты и хотел
Я не считаю, что Фред существенно лучше него, такой же середняк. Нужно летом покупать настоящего топа на эту позицию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ждём связку сборной Бразилии в центре поля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ QWertY
А почему я должен быть довольным? То, что я считаю Эриксена средним игроком не значит, что я рад его травме. По факту у МЮ еще больше сократилась скамейка, а это уже минус
Не травме, а что теперь вероятно Фред будет играть, как ты и хотел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rascola Victor
А ещё тренер Рединга бубнил что Кэррола ни за что удалили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ответ **Iscander**
Напоминает одного норвежца.
Норвежец кстати в кубках всегда резервом играл, я легенду Чонга впервые в кубке и увидел. Тен Хаг мне скорее Ван Гала напоминает - упрямый как баран
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемий Ковынев
Ответ Токсик
Ну и как же не отметить судейку. Даже ЖК за этот эпизод не дал. Бревно двумя ногами влетело
Вообще непонятно, как при таком уровне лиги, судьи остаются таким говном. В матче Брайтона и Ливерпуля тоже непонятно, как Фабиньо не дали красную, особенно при наличии ВАРа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**Iscander**
Ответ tackle by Moore
Ну вообще-то правда не нуждаемся, какой смысл когда у Тен Хага все равно всегда одни и те же 11 человек играют, а остальные так чисто заявочный протокол добить
Напоминает одного норвежца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий