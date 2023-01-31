Эриксен выбыл примерно на 3 месяца из-за травмы голеностопа

Полузащитник « » получил серьезную травму.

Пресс-служба клуба сообщила, что датчанин, который был заменен на 57-й минуте матча между «Ман Юнайтед» и « » (3:1) в Кубке Англии, получил травму голеностопа после подката от , который позднее был удален за две желтые карточки.

Первоначальные результаты обследований говорят о том, что Эриксен сможет вернуться на поле в конце апреля или в начале мая.

В этом сезоне у Кристиана 2 гола и 9 результативных передач в 31 игре за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.