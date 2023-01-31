Эриксен выбыл примерно на 3 месяца из-за травмы голеностопа
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен получил серьезную травму.
Пресс-служба клуба сообщила, что датчанин, который был заменен на 57-й минуте матча между «Ман Юнайтед» и «Редингом» (3:1) в Кубке Англии, получил травму голеностопа после подката от Энди Кэрролла, который позднее был удален за две желтые карточки.
Первоначальные результаты обследований говорят о том, что Эриксен сможет вернуться на поле в конце апреля или в начале мая.
В этом сезоне у Кристиана 2 гола и 9 результативных передач в 31 игре за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Но и судья красавчик, отменив чистый гол в первом тайме, который еще и жалел бруска Энди
В общем, прям все сложилось для травмы: действия тренера, который боится дать отдых одному из важнейших игроков перед сложной серией игр даже в матче с убогой командой из ЧШ, находящейся в кошмарной форме, и действия Кэрролла, который решил напомнить миру о своем существовании, поломав игрока Юнайтед.