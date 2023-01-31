Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат». Клубу помогает фонд Ахмата Кадырова

Федерация хоккея Чеченской Республики набирает детей в хоккейный клуб « ».

Объявлен первый набор в клуб. Стать участником команды могут ребята 2016-2018 годов рождения.

Занятия будут проходить бесплатно под руководством высококвалифицированного тренерского состава.

Поддержку команде оказывает Региональный общественный фонд им. А. А. Кадырова, министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике и Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ).

Ранее стало известно, что на базе Ледовой площадки, которая открылась в ГГНТУ, будет создана хоккейная школа.