Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат». Клубу помогает фонд Ахмата Кадырова

Теги премьер-лига Россия Ахмат КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Федерация хоккея Чеченской Республики набирает детей в хоккейный клуб «Ахмат».

Объявлен первый набор в клуб. Стать участником команды могут ребята 2016-2018 годов рождения.

Занятия будут проходить бесплатно под руководством высококвалифицированного тренерского состава.

Поддержку команде оказывает Региональный общественный фонд им. А. А. Кадырова, министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике и Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ).

Ранее стало известно, что на базе Ледовой площадки, которая открылась в ГГНТУ, будет создана хоккейная школа.

45 комментариев

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Adeen
Ответ Stasinho7
Зачем это в футбол запихнули? Спортс, почему я не могу на новость пожаловаться? Сделайте такую кнопку. Ну ведь очевидно, что не в тот раздел добавили.
Спортс плевать на твои жалобы и мнение))
Они будут делать так, как им нужно.
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burefan
Бездонный фонд Кадырова
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benjamin92
Ответ Stasinho7
Зачем это в футбол запихнули? Спортс, почему я не могу на новость пожаловаться? Сделайте такую кнопку. Ну ведь очевидно, что не в тот раздел добавили.
Иначе никто не узнает. Перспективная ветка
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TheSportNik
Забавно конечно про хоккей в Чечне, это звучит как, типа на Чукотке открыли секцию по пляжному футболу.
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Pb-SE
Ответ Stasinho7
Зачем это в футбол запихнули? Спортс, почему я не могу на новость пожаловаться? Сделайте такую кнопку. Ну ведь очевидно, что не в тот раздел добавили.
Поменяли футбол на хоккей, но оставили тег РПЛ.
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smr
Ответ Stasinho7
Зачем это в футбол запихнули? Спортс, почему я не могу на новость пожаловаться? Сделайте такую кнопку. Ну ведь очевидно, что не в тот раздел добавили.
Присоединяюсь к автору этих строк!!!! Так же просьба сделать фильтр по тегам, ну не хочу я видеть высеры депутатов и прочих …
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KMR
Круче может быть только БК Ахмат)
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Pb-SE
Вместо клюшек будет лом или кастеты.
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ВладимирНеПутин
А фонду Ахмата Кадырова помогает Аллах
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вперёд спартак
бразильцы рулят
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Oleg Pepel
Корресподентка НТВ приедет освещать?
+1
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Recreated
Тьфу на них! Тьфу на них ещё раз!!!
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Денис Галкин
Ответ Влад Путман
Похоже на начало какого-то анекдота.
Любимый новостной агрегатор специализируется на подобном :)
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Фифа Алекс
Ответ Stasinho7
Зачем это в футбол запихнули? Спортс, почему я не могу на новость пожаловаться? Сделайте такую кнопку. Ну ведь очевидно, что не в тот раздел добавили.
Потому что это Кадырич
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Виталик Кравченко
В команде будут одни тафгаи?
+1
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karlsson27
А тренировать будет Йозе Марино?
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dimpa
Есть готовый тренер для этого клуба. Его все хорошо знают. Он поставит нужный стиль.
Это назаров.
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Футбол_это_жизнь
Что там по кёрлингу и санкам?
+1
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Евгений Мешков
Ответ Niko [Ars]
Наоборот Надо сразу в кхл Ещё убрать для них потолок зп и лимит на легов
народ сказал свое слово) кто я такой чтобы с ним спорить)))
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ KSA1985
Опасный вид спорта хоккей в Чеченской Республике. Как что то пойдёт нет так, сразу болевой или удушающий
Коньком под ребро☻️
+2
0
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JealousNobody
Желаю успешного развития хоккея в Чечне!
+4
0
+4
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Ковид 07.10.52
Бои без правил на коньках - вот мой проект для жителей Кавказа...не благодарите...
+2
-2
0
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KSA1985
Опасный вид спорта хоккей в Чеченской Республике. Как что то пойдёт нет так, сразу болевой или удушающий
+2
-1
+1
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Nuraly Amirov
Ответ Влад Путман
Похоже на начало какого-то анекдота.
как и половина новостей сегодня)
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Пинающий Достоинства
Впервые местные Тафгаи будет проводить поединке против оппонентов в партере?
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