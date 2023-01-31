Тедеско возглавит сборную Бельгии. Контракт – до конца ЧМ-2026

близок к тому, чтобы возглавить сборную Бельгии.

Вчера представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) прилетели в Бельгию, чтобы обсудить с тренером финансовые и спортивные условия сотрудничества. Стороны достигли договоренности.

По информации HLN, контракт бывшего главного тренера « » с бельгийской командой будет рассчитан до завершения чемпионата мира-2026. Назначение специалиста должен одобрить совет директоров RBFA, но это не более чем формальность.

Тедеско сменит на посту главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, покинувшего команду после вылета с ЧМ-2022.