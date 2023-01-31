Тедеско возглавит сборную Бельгии. Контракт – до конца ЧМ-2026
Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить сборную Бельгии.
Вчера представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) прилетели в Бельгию, чтобы обсудить с тренером финансовые и спортивные условия сотрудничества. Стороны достигли договоренности.
По информации HLN, контракт бывшего главного тренера «Спартака» с бельгийской командой будет рассчитан до завершения чемпионата мира-2026. Назначение специалиста должен одобрить совет директоров RBFA, но это не более чем формальность.
Тедеско сменит на посту главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, покинувшего команду после вылета с ЧМ-2022.
Закройте рот Салиховой, она ничего не понимает в футболе, аха ха жалкие.
Что сейчас творится на болотах 🤣
Про камеру – в удобной.