Тедеско возглавит сборную Бельгии. Контракт – до конца ЧМ-2026

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Федерация футбола Бельгии ЧМ-2026 Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить сборную Бельгии. 

Вчера представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) прилетели в Бельгию, чтобы обсудить с тренером финансовые и спортивные условия сотрудничества. Стороны достигли договоренности.

По информации HLN, контракт бывшего главного тренера «Спартака» с бельгийской командой будет рассчитан до завершения чемпионата мира-2026. Назначение специалиста должен одобрить совет директоров RBFA, но это не более чем формальность. 

Тедеско сменит на посту главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, покинувшего команду после вылета с ЧМ-2022.

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95 комментариев

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slavick
Бельгия чисто на багаже Заремы пытается закрепиться в ТОПе
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помню джанашия
Ответ Франческо Тотти
Попрыгунчик без своего Колизея) Только и мог на бровке прыгать, циркач. Эмери пропахал половину Европы, Якин - Сборная Швейцарии, Тедеско в Бельгии, Витория в Сб. Египта, походу, осталось Абаскалю Испанию возглавить) Прям не Спартак, а кузница :)
Учитывая,что Манчини- чемпион Европы, а Спалетти- без пятнадцати минут чемпион Италии,да ещё и с Наполи, думаю надо того же Саутгейта, хотя бы в Краснодар отправить.))
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Alex Pron
Клоун, дурак, тренеришка, они никому не нужны, как только не называли спартаковских тренеров, и не отзывались, которые потом доказывали свою состоятельность, и возглавляли топ клубы, сборные.
Закройте рот Салиховой, она ничего не понимает в футболе, аха ха жалкие.
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rcbkz6mrtd
Тедеско верим!!!
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МТБ
Даль, что не в самое подходящее время возглавил, поколение сошло, но может что и получится
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Он саМый
Мощное назначение! Надеюсь покажет высочайший уровень
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МТБ
Ответ Boroldinho
По традиции бывших тренеров Спартака выиграет с Бельгией Евро.
Не, бывшие тренеры спартака, обычно, берут клубные. Евро взял бывший тренер зенита
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volens-docens
Ответ MightyFoma
это редактор в отпуске. Бессрочном и неоплачиваемом.
:)))
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Олег Майковский
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: ПРОГНОЗ СОТКА. 10 лет ему. На первом месте выходит.
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MightyFoma
Ответ volens-docens
"Представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) прилетели в Бельгию" - а вообще они где базируются? Или все в отпусках?
это редактор в отпуске. Бессрочном и неоплачиваемом.
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Russ Ivan
Этот тот, кто поддержал отстранение Спартака от ЛЕ? Провала ему!!!
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Северный болельщик
После Спартака расцветают многие иностранные тренеры и футболисты.
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maddantist maddantist
Крассаучег.
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Spaten
А это вообще законно??
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Ervinoff
Путь к успеху ( контракту ну достижениям ) только через Спартак:))))
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volens-docens
"Представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) прилетели в Бельгию" - а вообще они где базируются? Или все в отпусках?
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starless
Ответ Sergey Arutyunov
Вчера представители Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) прилетели в Бельгию (мне одному кажется странным то, что бельгийцы летят в свою страну?)
Вообще да, могли бы и в зуме проголосовать
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гилберт
Ответ Франческо Тотти
Попрыгунчик без своего Колизея) Только и мог на бровке прыгать, циркач. Эмери пропахал половину Европы, Якин - Сборная Швейцарии, Тедеско в Бельгии, Витория в Сб. Египта, походу, осталось Абаскалю Испанию возглавить) Прям не Спартак, а кузница :)
Зарема, мои ребята!
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OldRedWhite
Ответ Фил Федотов
Там Мостовой с ума не сойдёт от этой новости 🗞️😅🙈😂
Мостовой то ладно …
Что сейчас творится на болотах 🤣
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NeBot
Теперь возьмет Зарему в пресс-секретари
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Олег Момус
Отличный шанс для Кофрие)
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BuTaJIbKa
удачи ему!
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Adeen
Ответ Вадим Слуцкий
О чём вы пишете? Непонятно. Где настоящие спортивные новости: про сперму Дани Алвеса, про то, в какой камере он сидит - и пр.?
Про сперму – она есть.
Про камеру – в удобной.
0
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Madcomposer
Они послушали стрим Лукомского, не иначе. Он же там советовал им взять Тедеско вроде, ещё месяц назад
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Peter Parker
Ответ Сергей Анисимов
Тушите Мостового
Я бы еще приветов передал Коле Рассказову и его агенту Межегурскису, которые говорили, что Тедеско плохо разбирается в футболе
+3
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