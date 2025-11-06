У Ливая 4+1 в шести последних матчах за «Спартак». Сегодня забил «Локомотиву»
Ливай Гарсия продолжает набирать очки за «Спартак».
Ливай Гарсия снова отметился результативными действиями.
Форвард «Спартака» забил «Локомотиву» (1:0, первый тайм) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Теперь на счету футболиста 4 гола и 1 результативная передача в шести последних матчах за клуб. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию кубковой игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости