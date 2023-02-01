«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги впервые за 47 лет. Соперником будет «МЮ» или «Ноттингем Форест»
«Ньюкасл» пробился в финал Кубка английской лиги.
В полуфинале команда тренера Эдди Хау по сумме двух матчей обыграла «Саутгемптон» (1:0, 2:1).
Для «сорок» это первый финал в Кубке лиги за 47 лет и второй в истории.
До этого клуб единственный раз добирался до решающего матча в сезоне-1975/76. Тогда «Ньюкасл» уступил в финале «Манчестер Сити» (1:2).
Соперником «сорок» в финале в этом сезоне станет победитель второй полуфинальной пары «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» (первый матч – 0:3).
У «сорок» будет очередная попытка завоевать национальный трофей впервые с 1955 года!
Желаю джорди удачи в финале!