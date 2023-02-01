«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги впервые за 47 лет. Соперником будет «МЮ» или «Ноттингем Форест»

« » пробился в финал Кубка английской лиги.

В полуфинале команда тренера по сумме двух матчей обыграла « » (1:0, 2:1).

Для «сорок» это первый финал в Кубке лиги за 47 лет и второй в истории.

До этого клуб единственный раз добирался до решающего матча в сезоне-1975/76. Тогда «Ньюкасл» уступил в финале « » (1:2).

Соперником «сорок» в финале в этом сезоне станет победитель второй полуфинальной пары « » – « » (первый матч – 0:3).