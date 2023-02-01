«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги впервые за 47 лет. Соперником будет «МЮ» или «Ноттингем Форест»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Ноттингем Форест Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» пробился в финал Кубка английской лиги.

В полуфинале команда тренера Эдди Хау по сумме двух матчей обыграла «Саутгемптон» (1:0, 2:1).

Для «сорок» это первый финал в Кубке лиги за 47 лет и второй в истории.

До этого клуб единственный раз добирался до решающего матча в сезоне-1975/76. Тогда «Ньюкасл» уступил в финале «Манчестер Сити» (1:2).

Соперником «сорок» в финале в этом сезоне станет победитель второй полуфинальной пары «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» (первый матч – 0:3).

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27 комментариев

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Temp Account
Подозрительно грамотные шэйхи.
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Okaka
Ответ dimamak10
Гимараеш пропустит финал или следующую игру ньюкасла ?
нет, пропустит 3 тура в АПЛ
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Okaka
Ответ Football Forever
Только без Бруну Гимараеса будут играть, а он системообразующий игрок
будет, 3 игры в АПЛ пропустит
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mj23.net
Ответ Football Forever
Только без Бруну Гимараеса будут играть, а он системообразующий игрок
У МЮ Эриксена не будет.
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mj23.net
Забавно. Видимо будет самый веселый финал с ... тадам... последнего финала МЮ со святыми. Так подумать, как будто в другой реальности было: по дублю оформили Ибра и Габбьядини.
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Football Forever
Только без Бруну Гимараеса будут играть, а он системообразующий игрок
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Liz Kusarez
Ответ margulan berkinbayev
Почему то с челси это не работает
У Челси проблем с баблом 20 лет уж как нет. Там сейчас больше вопросов к менеджменту в целом
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dimamak10
Гимараеш пропустит финал или следующую игру ньюкасла ?
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Ansu Fati
Боэли не помешало бы научиться футбольному бизнесу у арабских коллег с Ньюкасла. Тихо-мирно без громких трансферов пишут историю клуба)
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travelodessa
24 года болею за Ньюкасл. Если бы не события последних лет: пандемия, война, вынужденная эмиграция, то преображения любимой команды АПЛ показалось бы чем-то из параллельной реальности
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margulan berkinbayev
Ответ llolishe
Бабло привалило даже ленивый Жоэлинтон начал стараться играть в футбол
Почему то с челси это не работает
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Fox_Mulder_12
Не он один, другие тоже подтверждают, просто он один из самых надёжных инсайдов)
Не поверю пока Карпов не подтвердит
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deadjoker
Ну кстати реально могут зацепить кубок. Хау прям молодец.
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sintenced
Двойной Юнайтед в финале, как и заказывали.
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Южанин78
Соперником будет МЮ или.... так надо было заканчивать, никакого или.
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x2dj8fx6q7
Ответ Биограф Венгера
Эдди Хау за год выиграет больше трофеев чем Тоттенхем за 15 лет...
Ты сделал неск ошибок в имени Эрика Тен Хага)
+3
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Fox_Mulder_12
Ответ Joker17
Смотрел стрим Романо. Вроде трезвый.
Не он один, другие тоже подтверждают, просто он один из самых надёжных инсайдов)
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-1
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ManUtd8082
Ответ Биограф Венгера
Эдди Хау за год выиграет больше трофеев чем Тоттенхем за 15 лет...
Откуда столько уверенности? МЮ голоден до побед. Они просто так не отдадут этот кубок Ньюкаслу
+6
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corazón blanco
Хау пожалуй лучший английский тренер прямо сейчас. Отличную работу проделывает.
+2
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Блуждающий странник
Финал МЮ - Ньюкасл будет веселым, для обоих клубов трофей будет значимым. Либо начало эры Тен Хага либо начало новой эры побед Ньюкасла при новых владельцах и при Хау
+1
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llolishe
Ответ Sanan1908
Сороки в этом сезоне вообще молодцы 👏🏼
Бабло привалило даже ленивый Жоэлинтон начал стараться играть в футбол
+1
-1
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Joker17
Ответ Fox_Mulder_12
Оффтоп. Там Романо подтвердил, Челси закрыл сделку по Энцо. Он синий.
Смотрел стрим Романо. Вроде трезвый.
+22
-1
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Биограф Венгера
Эдди Хау за год выиграет больше трофеев чем Тоттенхем за 15 лет...
+19
-3
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tonyadams
У Ньюкасла первый финал Кубка Лиги с сезона 1975-1976, тогда в финале проиграли Ман Сити.
У «сорок» будет очередная попытка завоевать национальный трофей впервые с 1955 года!
Желаю джорди удачи в финале!
+4
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Fox_Mulder_12
Оффтоп. Там Романо подтвердил, Челси закрыл сделку по Энцо. Он синий.
+3
-6
-3
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