Украинец Забарный подписал с «Борнмутом» контракт на 5,5 лет. Киевское «Динамо» получит 20 млн фунтов за защитника
Украинский защитник Илья Забарный перешел в «Борнмут» из киевского «Динамо».
20-летний футболист заключил с английским клубом контракт на пять с половиной лет.
Ранее стало известно, что «Динамо» заработает на продаже игрока 20 миллионов фунтов.
В этом сезоне Илья сыграл 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах и получил 3 желтые и 1 красную карточку. На его счету 24 игры за сборную Украины.
Полную статистику защитника, которого прошлым летом номинировали на приз Golden Boy, можно изучить здесь.
Фото: afcb.co.uk
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