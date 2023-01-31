Украинец Забарный подписал с «Борнмутом» контракт на 5,5 лет. Киевское «Динамо» получит 20 млн фунтов за защитника

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Англия трансферы Борнмут Илья Забарный Футбол

Украинский защитник Илья Забарный перешел в «Борнмут» из киевского «Динамо».

20-летний футболист заключил с английским клубом контракт на пять с половиной лет.

Ранее стало известно, что «Динамо» заработает на продаже игрока 20 миллионов фунтов.

В этом сезоне Илья сыграл 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах и получил 3 желтые и 1 красную карточку. На его счету 24 игры за сборную Украины.

Полную статистику защитника, которого прошлым летом номинировали на приз Golden Boy, можно изучить здесь.

Фото: afcb.co.uk

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14 комментариев

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murzzzzzilka
И?
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Геннадий Горбан
Сборная Украину похожа на сборную России 90-ых где много игроков играли в европейских середняках и "звёздная" сборная так ничего не достигла
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Инженер-конструктор
Ответ Hollywood Hogan
Финансирование ВСУ через трансферы? Или игроки тихонько сваливают из страны, погружённой в ад?
Сваливают, умоляя заплатить за себя хотя бы двадцать миллионов.
+3
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Maxximus
Премьершип в следующем году будет покорять, возможно даже весь контракт
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0mertas626
Ответ Роман
Слово Украинец нужно было ещё выделить жирным шрифтом, sports.uа
Слишком толсто
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Artyom Ryabchuk
Скоро будет УАПЛ
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тимон
Забавное две соседние новости рядом смотрятся: Жоржиньо - 12 млн, Забарный - 20
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Роман
Слово Украинец нужно было ещё выделить жирным шрифтом, sports.uа
0
-1
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Барыга блинами
Пример, как нужно пользоваться своим шансом: попал в заявку матча только из-за ковид-эмидемии и в итоге лидер по количеству сыгранных минут, и единственный сыграл все минуты в еврокубках.
0
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Runaldos
Ответ Hollywood Hogan
Финансирование ВСУ через трансферы? Или игроки тихонько сваливают из страны, погружённой в ад?
гуманитарный аукцион, ага
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Hollywood Hogan
Финансирование ВСУ через трансферы? Или игроки тихонько сваливают из страны, погружённой в ад?
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WelcomeBackPURE
Пустят его за бар
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0mertas626
Блин, я его в Манагере 2 года назад за 35 покупал в Арсенал.
+6
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avAngard
Реально настолько хорош?
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