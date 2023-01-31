Украинец Забарный подписал с «Борнмутом» контракт на 5,5 лет. Киевское «Динамо» получит 20 млн фунтов за защитника

Украинский защитник перешел в « » из киевского «Динамо».

20-летний футболист заключил с английским клубом контракт на пять с половиной лет.

Ранее стало известно, что « » заработает на продаже игрока 20 миллионов фунтов.

В этом сезоне Илья сыграл 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах и получил 3 желтые и 1 красную карточку. На его счету 24 игры за сборную Украины.

Полную статистику защитника, которого прошлым летом номинировали на приз Golden Boy, можно изучить здесь.

Фото: afcb.co.uk