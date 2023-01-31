Мудрика обвинили в расизме – летом 2022-го он выложил видео, где исполняет песню, в которой слово «нигер» звучит 16 раз. Представитель вингера «Челси» извинился

Новичок « » подвергся критике за использование слова «нигер».

В июле прошлого года футболист выложил 40-секундное видео в тикток, где он стоит около машины Audi вместе с другом и исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

Представитель Мудрика сказал для The Sun: «Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил, выложив это видео в тикток в июле прошлого года. Хотя он лишь хотел исполнить песню, Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено».

Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, заявила: «Осуждаем использование любых расовых оскорблений, включая это слово, вне зависимости от контекста. Это слово является глубоко оскорбительным. Его использование футболистами высшего уровня может лишь оттолкнуть болельщиков от игры. Важно, чтобы футболисты пользовались своей платформой на пользу.

Мы рады, что Михаил Мудрик осознал, что использование этого оскорбительного выражения причинило другим людям боль».