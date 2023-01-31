Мудрика обвинили в расизме – летом 2022-го он выложил видео, где исполняет песню, в которой слово «нигер» звучит 16 раз. Представитель вингера «Челси» извинился

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики соцсети Михаил Мудрик музыка дискриминация Футбол

Новичок «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике за использование слова «нигер».

В июле прошлого года футболист выложил 40-секундное видео в тикток, где он стоит около машины Audi вместе с другом и исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, вышедший в 2017 году. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

Представитель Мудрика сказал для The Sun: «Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил, выложив это видео в тикток в июле прошлого года. Хотя он лишь хотел исполнить песню, Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено».

Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, заявила: «Осуждаем использование любых расовых оскорблений, включая это слово, вне зависимости от контекста. Это слово является глубоко оскорбительным. Его использование футболистами высшего уровня может лишь оттолкнуть болельщиков от игры. Важно, чтобы футболисты пользовались своей платформой на пользу.

Мы рады, что Михаил Мудрик осознал, что использование этого оскорбительного выражения причинило другим людям боль».

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124 комментария

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vdvbill.e1.ru
Ответ Фёдор Молчанов
Считаю, что быть расистом сейчас - вполне адекватный и нормальный выбор.
Нет, но да
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proiski_vragov
с утра ничего смешнее ещё не читал, то ли ещё будет
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Aleksandr Chuchval
Ответ Добрый_Ээх
Фактическое значение. Негр - представитель негроидной расы. Иль ты в школе не учился?
Но, если ты знаешь, что кому-то это не нравится, зачем использовать? Типо мужицкие понятия какие-то или показать какой ты крутой и независимый? И что твоё мнение очень важно?
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vdvbill.e1.ru
Кто то любит нигеров?
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Isshin88
Ответ Коля Постнов
Помню несколько лет назад Кендрик Ламар вытащил на сцену белую фанатку, она стала ему подпевать(причём по его просьбе) и в песне было это заветное слово, весь зал стал ее освистывать. Такая вот шиза в мире и никто не знает куда от нее деться:)
А потом они бахнули крека и расстреляли друг друга. А после этого активисты БЛМщики во всём как всегда обвинили белых супремасистов. Классика современного абсурда. Каждый раз когда думаешь, что безумнее в этом мире быть не может, то каждый раз случается какая-то новая дичь.
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Adeen
"Видео уже удалено"
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Ага. Ясно:)
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Константин Кв
Ответ Why always me?!
Сериал "Клиника" 1 серия, 1 сезон. ДжейДи (белый) говорит приятелю Тёрку (шоколадный мишка) что подсел на рэп. И спрашивает, если бы они пели вместе, то может ли он произнести "слово на букву Н". Ответ Тёрка: " Нет". Сериал вышел в 2001 году. Так что не такая эта ультраабсурдная ситуация.
Ситуация вполне абсурдная, просто не новая. Пока все люди не станут светлозелеными так и будет продолжаться! Хлорофилл всем, пусть никто не уйдет непокрашенным!
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Александр Абхалимов
Мухаха, несите судно мудрик обоср...ся
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Dm Kznts
В англии ему хана
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Пирс Морган
Чувак попал в Европу)
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Aleksandr Chuchval
Ответ Артём Назмутдинов
А нейтрального значения для тебя не бывает?
Бывает
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Фёдор Молчанов
Считаю, что быть расистом сейчас - вполне адекватный и нормальный выбор.
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Саща Константинов
Ответ Aleksandr Chuchval
С каким словом?
Я понятия не имею забанит меня спорт или нет за произношение так что отвечать не буду
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Aleksandr Chuchval
Ответ Добрый_Ээх
Фактическое значение. Негр - представитель негроидной расы. Иль ты в школе не учился?
Какова вероятность того, что я не учится в школе?
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-1
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Джа-Джа Бинкс
Ответ glock17
Я что-то ничего не понимаю, он просто спел песню, ничего своего не добавил, но в расизме обвиняют не исполнителя песни, а тот кто ее "подпел". Только у чернокожих и Квентина Тарантино эксклюзивное право на произношение слова "нигга"?
Не уверен, что в нынешних условиях оно и у Тарантино осталось?
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atonce
Что этот н... гер себе позволяет? (с)
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Adeen
Ответ Вадим Белозёров
То есть белым нельзя слушать например 2pac, DMX, dr.Dre, snoop dogg И так далее где слово ниггер звучит по 100 раз за трек ? Это расизм слушать такую музыку или нет ?)
Учитывая, что Тупак был махровейшим расистом(как и все другие негры), то слушать его... выбор индивидуальный, короче :)
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тот самый Кадрус
А почему извинился его представитель, а не он сам? Мудрик глухонемой??
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Aleksandr Chuchval
Ответ С бодуна
Ой! А чего это получается ,очередной укроп расист ?!не может быть !!!
Так это про расизм или безобидная шутка с постсоветского пространства?
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Krull
Доброе пожаловать в Европу, Миша. Ахахха
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ɔculpa
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да и главные расисты - африканские вожди, которые продавали соплеменников Европейцам
Только бизнес, ничего расичного.
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Aleksandr Chuchval
А зачем он это видео выложил?
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Mikas7
Ответ MS-13
окраины больше нет, глазенки открой
тут згоден , Теперь Украина
+1
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Say Hello to the Robots
Ответ Ебздрогыч
Может это песня про страну в Африке
на английском она читается как "найджер", так что нет
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Вирер
-Рэнди, кто вас раздражает?
-N_GGERS
+1
0
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