«МЮ» хочет арендовать хавбека до дедлайна из-за травмы Эриксена. Им предложили Карраско, но клуб воспринял это прохладно
«Манчестер Юнайтед» попытается усилить полузащиту из-за травмы Кристиана Эриксена.
Ранее стало известно, что датчанин пропустит около 3 месяцев из-за повреждения голеностопа.
По данным The Telegraph, английский клуб хочет взять игрока центра поля в аренду до конца сезона. «Манчестер Юнайтед» предложили полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско.
Представители бельгийца контактировали с «Манчестер Юнайтед», но на данный момент более вероятным выглядит переход игрока в «Барселону» летом.
Несмотря на травму Эриксена, тренер Эрик тен Хаг не уверен, что хочет видеть Карраско в «МЮ».
«Юнайтед» связался с несколькими европейскими клубами, чтобы узнать, возможна ли аренда кого-то из их полузащитников до закрытия трансферного окна. Клуб общался с «Атлетико», «Барселоной», «Реалом» и «ПСЖ», но пока не добился успеха.
Отметим, что у «Барсы» есть необязательное право выкупа Карраско после перехода Мемфиса Депая в «Атлетико». Каталонцы смогут купить вингера за 20 млн евро летом. Ожидается, что «Барса» воспользуется этой возможностью.
«Юнайтед» интересна лишь аренда. Возможность подписать Янника в клубе восприняли прохладно.
Статистику 29-летнего игрока «Атлетико» можно изучить здесь.
По Забитцеру вряд ли успеют.
Осталось несколько часов до закрытия.