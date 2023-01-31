«МЮ» хочет арендовать хавбека до дедлайна из-за травмы Эриксена. Им предложили Карраско, но клуб воспринял это прохладно

«Манчестер Юнайтед» попытается усилить полузащиту из-за травмы .

Ранее стало известно, что датчанин пропустит около 3 месяцев из-за повреждения голеностопа.

По данным The Telegraph, английский клуб хочет взять игрока центра поля в аренду до конца сезона. «Манчестер Юнайтед» предложили полузащитника «Атлетико» .

Представители бельгийца контактировали с « », но на данный момент более вероятным выглядит переход игрока в «Барселону» летом.

Несмотря на травму Эриксена, тренер Эрик тен Хаг не уверен, что хочет видеть Карраско в «МЮ».

«Юнайтед» связался с несколькими европейскими клубами, чтобы узнать, возможна ли аренда кого-то из их полузащитников до закрытия трансферного окна. Клуб общался с «Атлетико», «Барселоной», « » и « », но пока не добился успеха.

Отметим, что у «Барсы» есть необязательное право выкупа Карраско после перехода Мемфиса Депая в «Атлетико». Каталонцы смогут купить вингера за 20 млн евро летом. Ожидается, что «Барса» воспользуется этой возможностью.

«Юнайтед» интересна лишь аренда. Возможность подписать Янника в клубе восприняли прохладно.

Статистику 29-летнего игрока «Атлетико» можно изучить здесь.