«МЮ» хочет арендовать хавбека до дедлайна из-за травмы Эриксена. Им предложили Карраско, но клуб воспринял это прохладно

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Кристиан Эриксен Янник Феррейра Карраско Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» попытается усилить полузащиту из-за травмы Кристиана Эриксена.

Ранее стало известно, что датчанин пропустит около 3 месяцев из-за повреждения голеностопа.

По данным The Telegraph, английский клуб хочет взять игрока центра поля в аренду до конца сезона. «Манчестер Юнайтед» предложили полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско.

Представители бельгийца контактировали с «Манчестер Юнайтед», но на данный момент более вероятным выглядит переход игрока в «Барселону» летом.

Несмотря на травму Эриксена, тренер Эрик тен Хаг не уверен, что хочет видеть Карраско в «МЮ».

«Юнайтед» связался с несколькими европейскими клубами, чтобы узнать, возможна ли аренда кого-то из их полузащитников до закрытия трансферного окна. Клуб общался с «Атлетико», «Барселоной», «Реалом» и «ПСЖ», но пока не добился успеха.

Отметим, что у «Барсы» есть необязательное право выкупа Карраско после перехода Мемфиса Депая в «Атлетико». Каталонцы смогут купить вингера за 20 млн евро летом. Ожидается, что «Барса» воспользуется этой возможностью.

«Юнайтед» интересна лишь аренда. Возможность подписать Янника в клубе восприняли прохладно.

Статистику 29-летнего игрока «Атлетико» можно изучить здесь.

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59 комментариев

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Master Slova
Ответ QWertY
Заплатить 20 мультов и урвать Тилеманса. Самый шикарный вариант. Это даже будет существенным усилением полузащиты, ведь бельгиец получше Эриксена
он хуже Эриксена
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Вечно в бане
Я бы тоже воспринял холодно предложение, замерить тостером, сломавшийся телефон.
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Диер Ташкент
Ответ Dm Kznts
Так писали что характер его травмы стал известен только сегодня утром. И то это предварительно. По Забитцеру вряд ли успеют. Осталось несколько часов до закрытия.
Примерно 10 часов ещё есть
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Alexander Yavriantz
Ответ QWertY
Заплатить 20 мультов и урвать Тилеманса. Самый шикарный вариант. Это даже будет существенным усилением полузащиты, ведь бельгиец получше Эриксена
слышал про него, что он слишком ленив для прессингующей команды. получится как с Мгуайром - в Лестере топ, а в МЮ пшик
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Любезный Коссутий
Кесье
+1
0
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Okaka
Забитцер было бы неплохо
+2
0
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Раиль Хафизов
Копмейнерс?
0
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Dinarxxx
Забитцер переходит уже
+2
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Макс Шева
Меланхоличные натуры в МЮ если трансфер воспринимают прохладно
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Аркадий Аркадич
Действительно. Почему же МЮ не в восторге от идеи аренды игрока края атаки, когда им нужен центральный полузащитник? Загадка прям.
+1
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BARCLAYS
Ответ Виталий Асютин
Лонгстафф из Ньюкасла неплохой вроде вариант
Ньюкасл взял отпустил игрока для вас игроки как чупачупс дети малые
0
0
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BARCLAYS
Ответ Адилжан Иманкулов
Да купите вы Тилеманса
Александр Елагин говорил Тилеманс не выростит в Топ игрока не кто не хочет Рисковать
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Руслан З.
Так сразу в голову и не придёт человек с похожим набором навыков, да ещё и которого готов отпустить нынешний клуб.
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Белые штаны Хави
Ответ Игорь Буев
Попробовать паредеса. С Ювентусом , думаю можно договориться. Там он толком не играет.
паредеса? это ты хорошо пошутил))
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Артём Куликов
Ответ QWertY
Заплатить 20 мультов и урвать Тилеманса. Самый шикарный вариант. Это даже будет существенным усилением полузащиты, ведь бельгиец получше Эриксена
Не высказался уничижительно об Эриксене - день прожит зря
+4
-1
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arsenal.ave
Заголовок🤣🤣
0
-1
-1
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Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Забитцера хотят арендовать. Я кстати поражаюсь в очередной раз - о травме Эриксена известно уже три дня, но про что ему нужна замена прочухали только за несколько часов до закрытия трансферного окна. Гении как обычно
Так писали что характер его травмы стал известен только сегодня утром. И то это предварительно.
По Забитцеру вряд ли успеют.
Осталось несколько часов до закрытия.
0
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гилберт
Да ладно?! Прохладно.
0
0
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CyberUnited
Ответ Илья Игнатьев
А что за правило?
Команды, по крайней мере в АПЛ, не могут брать более 2-х игроков в аренду из английских лиг.
+1
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tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
Нет денег на покупки вообще
Забитцера хотят арендовать. Я кстати поражаюсь в очередной раз - о травме Эриксена известно уже три дня, но про что ему нужна замена прочухали только за несколько часов до закрытия трансферного окна. Гении как обычно
+3
-1
+2
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azt3c14
Забитцер переходит в МЮ
+3
0
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Илья Игнатьев
Ответ CyberUnited
Жаль по правилам не получится из АПЛ арендовать, так как уже две аренды задействовали, вариантов немало было. А так даже не знаю кто, может Гравенберх, который на банке сидит в Баварии.
А что за правило?
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Ksandvankneshas
У МЮ вылетел центральный полузащитник, им предложили вингера. Клуб воспринял это прохладно. Анекдот
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Комментарий удален пользователем
Странно, почему он ещё не в топ клубе.
0
0
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Derrick13
Ван де Бек дикий неудачник конечно. Такой был бы шанс реанимировать карьеру, замена Кристиану по позиции. А самого сломали до конца сезона.
+9
0
+9
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