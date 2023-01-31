НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Нью-Йорк» в «Мэдисон-сквер-гардене» примет «Лейкерс». Лидер Западной конференции «Денвер» сыграет с «Новым Орлеаном», которые потерпели 8 поражений подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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