Виртц – лучший в этой Лиге чемпионов по созданным моментам и ожидаемым ассистам

Флориан Вирц – лучший в ЛЧ по созданным моментам и ожидаемым ассистам.

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц создает много моментов в матчах Лиги чемпионов.

Немец стал лучшим в рейтинге игроков этого сезона турнира в каждой из следующих аспектов игры:

  • Число созданных моментов (16 – делит первое место);

  • Ожидаемые голевые передачи (2,1 – чистое первое место);

  • Число созданных явных голевых моментов (4 – делит первое место).

На счету немецкого хавбека 2 ассиста в 4 матчах текущего розыгрыша ЛЧ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

