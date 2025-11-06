Виртц – лучший в этой Лиге чемпионов по созданным моментам и ожидаемым ассистам
Флориан Вирц – лучший в ЛЧ по созданным моментам и ожидаемым ассистам.
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц создает много моментов в матчах Лиги чемпионов.
Немец стал лучшим в рейтинге игроков этого сезона турнира в каждой из следующих аспектов игры:
Число созданных моментов (16 – делит первое место);
Ожидаемые голевые передачи (2,1 – чистое первое место);
Число созданных явных голевых моментов (4 – делит первое место).
На счету немецкого хавбека 2 ассиста в 4 матчах текущего розыгрыша ЛЧ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
