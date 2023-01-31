«Арсенал» объявил о переходе Жоржиньо из «Челси» за 12 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал трансферы Жоржиньо Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере Жоржиньо. 

31-летний полузащитник перебрался к «канонирам» из «Челси». Ранее стало известно, что соглашение игрока с новым клубом рассчитано до июня 2024 года, также в него включена опция продления еще на сезон.

Сообщалось, что за итальянца «Арсенал» заплатит 12 миллионов фунтов.

Хавбек выступал за «Челси» с 2018 года и выиграл 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.arsenal.com/

70 комментариев

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Los Catrachos
Ответ Reece24
Перехватили Мудрика, слили балласт. Все как всегда с Арсеналом. Только рановато Жора в Арсенал ушёл, нужно было ещё годик-два повтыкать, чтобы наверняка. В общем удаче и за все спасибо, но Челси нужны молодые бисты типа Энцо сейчас.
Удачи в борьбе за выживание, сливатели балласта!
12 очков запаса есть, верю, что справитесь, особенно если ещё пару сотен лямов на котов в мешках сольёте.
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ALMANAC
Топ трансфер и ценник, впереди много матчей, а ротировать вообще некем. Боули хорошо сработал
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Диер Ташкент
Крутое усиление для пушкарей за небольшую сумму
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Ренат Губайдуллин
Ответ Muhammad Juraev
Обидно, когда правда горькая?)
Нет, просто правды тут нет) Хави прекрасный игрок, но больше асистов чем эти трое он не сделал , это факт)
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0mertas626
Ответ Yuri Ten
Ну и зачем бегущей команде пешеход?
Пойдёт в обойму! Всё-таки Титану в следующем году в ЛЧ играть, а полгода адаптации - самое то.
Не люблю этого футболиста, но для ротации очень неплохо
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Muhammad Juraev
Ответ Ренат Губайдуллин
Не сделал)
Обидно, когда правда горькая?)
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Оригинальный Ник
Ответ GC oK
Я имею ввиду в принципе уход устоявшейся футбольной жизни, когда часто были преданны одному клубу или цветам. А нынче модно продаться подороже.
Игроки преданны только своему контракту, всё остальное — сказки для болел
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Robert Oficerov
Арсенал вечно из Челси игроков донашивать будет?
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Artuom Batishev
Ответ Reservoir Cat
Эду намутил трудоустройство бразильцу в Лондоне. Своих не бросает. Брат за брата, ауф. Правда непонятно зачем он нужен. Свою лучшую игру Жоржиньо показывал когда за ним канте пылесосил. Но здесь его берут на подмену Парти, и пылесосить получается придётся уже ему. Это замена скорее для Джаки, вместо Эль-ненни, который с травмой улетел. Но тогда зачем было Локонгу в аренду отдавать? Парти вообще один остался в итоге. Про то что клуб опять подбирает челсийский неликвид я даже начинать не буду. Я едва Луиза в Арсенале пережил, а тут такое.
Да это вообще... Ничему не учатся😏 Скупаем у Челси уже который раз деградирующих пенсионеров... и каждый раз видим что неудачный трансфер(за редким исключением вроде Чеха)...

Руководство уже должно было понять эту глупость и дать Эду по рукам... Но нет 🙄
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Александр Баскаков
Ответ Reece24
Перехватили Мудрика, слили балласт. Все как всегда с Арсеналом. Только рановато Жора в Арсенал ушёл, нужно было ещё годик-два повтыкать, чтобы наверняка. В общем удаче и за все спасибо, но Челси нужны молодые бисты типа Энцо сейчас.
Посмотрим чья возьмёт 😆
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Last Hero
Ответ 2RIN
Мог не подписываться, и так понятен род твоей деятельности) давай по трофеям пройдемся?)
Давай по вливаниям в трансферы и составам пройдемся?)))
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Прощай, Фрелло. Удачи в новой команде и спасибо за все
Когда крысы бегут с тонущего корабля, шок делает вид как будто все так и должно быть.
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Андрюха с района
На повышение пошел)
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Reece24
Перехватили Мудрика, слили балласт. Все как всегда с Арсеналом.

Только рановато Жора в Арсенал ушёл, нужно было ещё годик-два повтыкать, чтобы наверняка.

В общем удаче и за все спасибо, но Челси нужны молодые бисты типа Энцо сейчас.
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Иван Иванов
Огооо, всё! Я начинаю смотреть матчи Арсенала!
Артета там второй Ман Сити собирает что ли?
Зинченко, Жезус, а теперь Жоржиньо (аналог Родри).
Походу Артета решил тики-тачить по-крупному! 😳
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Born is the King
Ответ Felp
Хороший трансфер для обоих клубов
Ну это топ трансфер для асренала.

32 летний пляжник с 5 месяцами контракта за 15 млн евро явно лучше ноунейма без полного сезона в карьере за 100 млн
Тем более такого титулованного игрока в истории асренала давно не было
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Reservoir Cat
Эду намутил трудоустройство бразильцу в Лондоне. Своих не бросает. Брат за брата, ауф.

Правда непонятно зачем он нужен. Свою лучшую игру Жоржиньо показывал когда за ним канте пылесосил. Но здесь его берут на подмену Парти, и пылесосить получается придётся уже ему. Это замена скорее для Джаки, вместо Эль-ненни, который с травмой улетел. Но тогда зачем было Локонгу в аренду отдавать? Парти вообще один остался в итоге.

Про то что клуб опять подбирает челсийский неликвид я даже начинать не буду. Я едва Луиза в Арсенале пережил, а тут такое.
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Ренат Губайдуллин
Ответ Muhammad Juraev
Хави с пасами назад сделал больше ассистов, чем Зидан, Модрич и Кроос!
Не сделал)
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Паша Самохин
Ответ Misha Lepekhov
*сплав старичков на закате карьеры в дом престарелых «ФК Арсенал»
Посмотри средний возраст игроков Арсенала, умник
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mr kovalsky
Ответ Арман Мартиросян
Топ игрок, но его работу часто недооценивают. Был важной частью триумфа Челси в ЛЧ и Италии на Евро.
В смысле? Эксперты спортсру же сказали что он только прыгать умеет 😳😳
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Abu Ibrahim
Ответ Misha Lepekhov
*сплав старичков на закате карьеры в дом престарелых «ФК Арсенал»
глядишь Жоржиньо чашку АПЛ наконец зацепит
+2
-2
0
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QWertY
Лучший хавбек в истории Челси!
0
-3
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stalemate
Ответ GC oK
А как же спортивное соперничество? Перешел в другие цвета... Такими темпами скоро переходы между Реалом и Барсой станут обыденностью
Имя Ибрагим *зачеркнуто* вам что-нибудь говорит? ) (с)
Савиола, Замора, Роналдо, Луис Энрике, Хаджи, Шустер, Лаундруп, Это’о, Фигу в коонце концов. Это только по памяти. Реал и Барса, обыденность, хы )
+4
-1
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Misha Lepekhov
Ответ Оригинальный Ник
Обмен игроками на закате карьеры стал доброй традицией между Арсеналом и Челси
*сплав старичков на закате карьеры в дом престарелых «ФК Арсенал»
+3
-11
-8
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Владимир Малышев
ну за 1.5 года может подставить всю команду, отстой трансфер
+1
-2
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