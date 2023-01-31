«Арсенал» объявил о переходе Жоржиньо из «Челси» за 12 млн фунтов
«Арсенал» объявил о трансфере Жоржиньо.
31-летний полузащитник перебрался к «канонирам» из «Челси». Ранее стало известно, что соглашение игрока с новым клубом рассчитано до июня 2024 года, также в него включена опция продления еще на сезон.
Сообщалось, что за итальянца «Арсенал» заплатит 12 миллионов фунтов.
Хавбек выступал за «Челси» с 2018 года и выиграл 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.arsenal.com/
12 очков запаса есть, верю, что справитесь, особенно если ещё пару сотен лямов на котов в мешках сольёте.
Не люблю этого футболиста, но для ротации очень неплохо
Руководство уже должно было понять эту глупость и дать Эду по рукам... Но нет 🙄
Только рановато Жора в Арсенал ушёл, нужно было ещё годик-два повтыкать, чтобы наверняка.
В общем удаче и за все спасибо, но Челси нужны молодые бисты типа Энцо сейчас.
Артета там второй Ман Сити собирает что ли?
Зинченко, Жезус, а теперь Жоржиньо (аналог Родри).
Походу Артета решил тики-тачить по-крупному! 😳
32 летний пляжник с 5 месяцами контракта за 15 млн евро явно лучше ноунейма без полного сезона в карьере за 100 млн
Тем более такого титулованного игрока в истории асренала давно не было
Правда непонятно зачем он нужен. Свою лучшую игру Жоржиньо показывал когда за ним канте пылесосил. Но здесь его берут на подмену Парти, и пылесосить получается придётся уже ему. Это замена скорее для Джаки, вместо Эль-ненни, который с травмой улетел. Но тогда зачем было Локонгу в аренду отдавать? Парти вообще один остался в итоге.
Про то что клуб опять подбирает челсийский неликвид я даже начинать не буду. Я едва Луиза в Арсенале пережил, а тут такое.
Савиола, Замора, Роналдо, Луис Энрике, Хаджи, Шустер, Лаундруп, Это’о, Фигу в коонце концов. Это только по памяти. Реал и Барса, обыденность, хы )