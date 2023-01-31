«Арсенал» объявил о переходе Жоржиньо из «Челси» за 12 млн фунтов

«Арсенал» объявил о трансфере Жоржиньо.

31-летний полузащитник перебрался к «канонирам» из «Челси». Ранее стало известно, что соглашение игрока с новым клубом рассчитано до июня 2024 года, также в него включена опция продления еще на сезон.

Сообщалось, что за итальянца «Арсенал» заплатит 12 миллионов фунтов.

Хавбек выступал за «Челси» с 2018 года и выиграл 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.arsenal.com/