Кузнецов набрал 1+1, забив «Коламбусу» в овертайме и став 3-й звездой матча. У него 43 очка в 52 играх
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ) и был признан третьей звездой.
На 29-й минуте россиянин сделал голевую передачу, а на 61-й забросил победную шайбу.
Всего в 52 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 43 (7+36) балла.
Сегодня за 16:05 (0:34 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве) у Кузнецова 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, 54% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».
Красиво, нечего сказать, и в овертайме на опыте!💪💪💪
А слишком часто начинает раскатывать непонятно зачем, и лезет в траффик.