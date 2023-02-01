Кузнецов набрал 1+1, забив «Коламбусу» в овертайме и став 3-й звездой матча. У него 43 очка в 52 играх

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ) и был признан третьей звездой.

На 29-й минуте россиянин сделал голевую передачу, а на 61-й забросил победную шайбу.

Всего в 52 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 43 (7+36) балла.

Сегодня за 16:05 (0:34 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве) у Кузнецова 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, 54% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».

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7 комментариев

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Fart1988 Анодин
Ответ ni
Ему надо чаще играть тупо попроще. А слишком часто начинает раскатывать непонятно зачем, и лезет в траффик.
Попроще ему скучно
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PAKETA 3.
Ответ ni
Ему надо чаще играть тупо попроще. А слишком часто начинает раскатывать непонятно зачем, и лезет в траффик.
давно такого лютого бреда не читал на спортсе
0
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Павел Мальцев
Впереди 10 дней отдыха у команды, есть время залечить раны и восстановиться. В феврале надо выдать хорошую серию, в том числе и хорошую очковую серию Женьке и Сане
+1
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+1
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Aleks01
Судя по лицу Римсдайк сам в шоке от паса Жени.
Красиво, нечего сказать, и в овертайме на опыте!💪💪💪
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Mephi027
Он, конечно, молодец, но Саня так и не сыграл. Полтинник под угрозой.
+1
0
+1
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ni
Ему надо чаще играть тупо попроще.
А слишком часто начинает раскатывать непонятно зачем, и лезет в траффик.
+1
0
+1
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papostotopulos
Самый талантливый раздолбай во всей лиге!
+11
-1
+10
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