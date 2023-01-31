Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави. Клуб уведомил Ла Лигу

Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави.

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

«Сегодня коммерческий суд в Барселоне решил принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к (LFP) сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды «Барселоны» до закрытия зимнего трансферного рынка в 00:00 по центральноевропейскому времени.

Решение было принято после запроса, сделанного «Барселоной» в прошлую пятницу в свете отказа соответствующего органа LFP принять регистрацию игрока, несмотря на то, что клуб считает, что все необходимые для этого требования были выполнены, так же решил и суд.

Это решение суда признает полномочия LFP и считает, что в претензии «Барселоны» есть принцип законности, что отсутствие регистрации игрока до закрытия трансферного окна предполагает статус свободного агента и, следовательно, несет серьезный непоправимый ущерб клубу.

Ла Лига была уведомлена о приговоре, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды», – говорится в заявлении «Барселоны».

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 18 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.