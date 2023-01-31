Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави. Клуб уведомил Ла Лигу
Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави.
В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.
В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.
«Сегодня коммерческий суд в Барселоне решил принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP) сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды «Барселоны» до закрытия зимнего трансферного рынка в 00:00 по центральноевропейскому времени.
Решение было принято после запроса, сделанного «Барселоной» в прошлую пятницу в свете отказа соответствующего органа LFP принять регистрацию игрока, несмотря на то, что клуб считает, что все необходимые для этого требования были выполнены, так же решил и суд.
Это решение суда признает полномочия LFP и считает, что в претензии «Барселоны» есть принцип законности, что отсутствие регистрации игрока до закрытия трансферного окна предполагает статус свободного агента и, следовательно, несет серьезный непоправимый ущерб клубу.
Ла Лига была уведомлена о приговоре, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды», – говорится в заявлении «Барселоны».
В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 18 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Вообще, это называется рейдерский захват. Сначала предприятие доводится до состояния "на ладан дышит" посредством "квалифицированного" управления, потом за копейки уходит каким-либо толстосумам.
Вот зачем это Тебасу. Ему чем хуже, тем лучше. Ему выгодно загнать лигу в кредиты и продать богатому дяде. Потому что тогда он заработает лично и в конверте. А так, ну получает он з/п. ОК. Ее у него никто не отнимет. Но! Следующее собрание членов Ла-Лиги вышвырнет его на мороз. И все - Тебас никто и звать его никак. Поэтому он стремится выжать из должности все, что можно, здесь и сейчас.
Пока они не нарушают законы государства Испании - государственный испанский суд не вправе вмешиваться в их деятельность.
Условно говоря, Ла-Лига может завтра постановить исключить Барселону из Ла-Лиги целиком. На очередном заседании членов Ла-Лиги, например. И испанский суд это переварит, потому что право членов Ла-Лиги решать, с кем они хотят играть.
В данном случае испанский суд вынес заключение, что регистрация Гави не противоречит испанскому законодательству и регламентам Ла-Лиги. Но решение все равно за Ла-Лигой и Тебасом.
Во вторых, у Реала очень сильная государственная поддержка.
Барселона же - знамя сепаратистов, ее за это государство давит.
Поэтому, внезапно, у Реала будет много денег на все, а Барселона будет искать деньги где угодно, от Бразилии до США.
Вообще, это называется рейдерский захват. Сначала предприятие доводится до состояния "на ладан дышит" посредством "квалифицированного" управления, потом за копейки уходит каким-либо толстосумам.
В этом смысл деятельности Тебаса
Вообще, это называется рейдерский захват. Сначала предприятие доводится до состояния "на ладан дышит" посредством "квалифицированного" управления, потом за копейки уходит каким-либо толстосумам.
Этим Тебас и занимается очень активно.
Источник: Луис Рохо
Тебас, я тебе просто похлопаю 👏
Как можно понизить отступные игроку, с которым недавно продлевали контракт на миллиард отступных