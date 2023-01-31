Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави. Клуб уведомил Ла Лигу

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Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави.

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

«Сегодня коммерческий суд в Барселоне решил принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в настоятельном призыве к Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP) сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды «Барселоны» до закрытия зимнего трансферного рынка в 00:00 по центральноевропейскому времени.

Решение было принято после запроса, сделанного «Барселоной» в прошлую пятницу в свете отказа соответствующего органа LFP принять регистрацию игрока, несмотря на то, что клуб считает, что все необходимые для этого требования были выполнены, так же решил и суд.

Это решение суда признает полномочия LFP и считает, что в претензии «Барселоны» есть принцип законности, что отсутствие регистрации игрока до закрытия трансферного окна предполагает статус свободного агента и, следовательно, несет серьезный непоправимый ущерб клубу.

Ла Лига была уведомлена о приговоре, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды», – говорится в заявлении «Барселоны».

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 18 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.

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94 комментария

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Madhamish
Ответ Белые штаны Хави
и зачем это тебасу?)
Тебас умышленно подводит Ла-Лигу под топор, чтобы потом получить свои проценты с очередной сделки с CVC или еще каким-либо хедж-фондом.
Вообще, это называется рейдерский захват. Сначала предприятие доводится до состояния "на ладан дышит" посредством "квалифицированного" управления, потом за копейки уходит каким-либо толстосумам.
Вот зачем это Тебасу. Ему чем хуже, тем лучше. Ему выгодно загнать лигу в кредиты и продать богатому дяде. Потому что тогда он заработает лично и в конверте. А так, ну получает он з/п. ОК. Ее у него никто не отнимет. Но! Следующее собрание членов Ла-Лиги вышвырнет его на мороз. И все - Тебас никто и звать его никак. Поэтому он стремится выжать из должности все, что можно, здесь и сейчас.
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Madhamish
Ответ Pelerin
"сделать все необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды" Почему такая формулировка, а не прямое указание зарегистрировать? Что-то я не уверен, что такое решение означает немедленную регистрацию Гави )
Потому что суд не имеет права вмешиваться в дела испанской федерации футбола и Ла-Лиги. Источник власти Ла-Лиги - члены Ла-Лиги. Это как бы общественное объединение, а не государственная структура.
Пока они не нарушают законы государства Испании - государственный испанский суд не вправе вмешиваться в их деятельность.
Условно говоря, Ла-Лига может завтра постановить исключить Барселону из Ла-Лиги целиком. На очередном заседании членов Ла-Лиги, например. И испанский суд это переварит, потому что право членов Ла-Лиги решать, с кем они хотят играть.
В данном случае испанский суд вынес заключение, что регистрация Гави не противоречит испанскому законодательству и регламентам Ла-Лиги. Но решение все равно за Ла-Лигой и Тебасом.
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Совесть Черданцева
#ТебасАут
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Madhamish
Ответ Attack Sir
Спасибо! Единственные радости сейчас — новички и неплохой ход команды. Во всём остальном пока сильно уступаем Реалу, честно говоря: с регистрацией проблем нет, финансово стабильны, стадион реконструировали, в плей-офф ЛЧ вышли... Нам бы так.
Не равняй Барселону с Реалом. Во первых, Перес отодвинул сосьос от управления клубом от слова совсем. Сосьос управляют только формально, на самом деле Перес взял все бразды правления в свои руки и от выборов и голосований больше не зависит.
Во вторых, у Реала очень сильная государственная поддержка.
Барселона же - знамя сепаратистов, ее за это государство давит.
Поэтому, внезапно, у Реала будет много денег на все, а Барселона будет искать деньги где угодно, от Бразилии до США.
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Madhamish
Ответ Арман Бижанов
Еще одно доказательство того что Тебас тупо мстит или давит на Барсу, чтоб она вышла с идеи Суперлиги. Надеюсь не забыли что с Кунде точно такая же ситуация была в конце августа. И вот теперь снова ситуация с Гави. Совпадение? Не думаю. Главный тормозила Ла Лиги это Тебас со своими тупыми решениями. АПЛ уже просто улетела в космос по всем показателям. А когда то в основном все смотрели только Ла Лигу.
Тебас умышленно подводит Ла-Лигу под топор, чтобы потом получить свои проценты с очередной сделки с CVC или еще каким-либо хедж-фондом.
Вообще, это называется рейдерский захват. Сначала предприятие доводится до состояния "на ладан дышит" посредством "квалифицированного" управления, потом за копейки уходит каким-либо толстосумам.
В этом смысл деятельности Тебаса
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GuruFutbola
Поставили на колени шавку переца)
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Madhamish
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Тебаса который превратил Ла лигу в гамно, надо через суды давить. Всеми своими ограничениями.
Тебас умышленно подводит Ла-Лигу под топор, чтобы потом получить свои проценты с очередной сделки с CVC или еще каким-либо хедж-фондом.
Вообще, это называется рейдерский захват. Сначала предприятие доводится до состояния "на ладан дышит" посредством "квалифицированного" управления, потом за копейки уходит каким-либо толстосумам.
Этим Тебас и занимается очень активно.
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Demn213
Ответ Зуев....Егор
Ок, но всё равно какая-то клоунада
Да не говори, реально клоунада...
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Зуев....Егор
Ответ Demn213
Пока ещё не действует. Он сейчас бегает с юниорским контрактом, по которому всё ещё является игроком Хувениля А, получает соответствующую зарплату в несколько сот тысяч в год и имеет отступные в 50 млн
Ок, но всё равно какая-то клоунада
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Demn213
Ответ Зуев....Егор
Сейчас у него новый контракт действует
Пока ещё не действует. Он сейчас бегает с юниорским контрактом, по которому всё ещё является игроком Хувениля А, получает соответствующую зарплату в несколько сот тысяч в год и имеет отступные в 50 млн
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Зуев....Егор
Ответ Денис Мартин
Что же происходит в Барсе, что там такие проблемы с регистрацией. Даже теоретическое чемпионство по большому счету не изменит ситуации. Я так понимаю, там делов наделали на пяток лет вперёд.
Тебас происходит, вот что
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Денис Мартин
Что же происходит в Барсе, что там такие проблемы с регистрацией. Даже теоретическое чемпионство по большому счету не изменит ситуации. Я так понимаю, там делов наделали на пяток лет вперёд.
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Fox Malder
Ответ DolJun
маленькие радости фк мем)
ФК Мешок с 10й строчки лучше?
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corazón blanco
Ответ Attack Sir
Спасибо! Единственные радости сейчас — новички и неплохой ход команды. Во всём остальном пока сильно уступаем Реалу, честно говоря: с регистрацией проблем нет, финансово стабильны, стадион реконструировали, в плей-офф ЛЧ вышли... Нам бы так.
После Бартомеу ещё долго придётся разгребать авгиевы конюшни. Тем не менее Лапорта проводит хорошую работу, трансферы есть, на первом месте идёт команда, выиграли первый трофей. Постепенно Барселона приходит в чувство. А это радует, пора уже возвращаться испанским клубам на лидирующие позиции в Европе. Но из-за таких, как Тебас сделать это ещё сложнее.
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Зуев....Егор
Ответ Demn213
50 млн это сумма отступных по старому контракту.
Сейчас у него новый контракт действует
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kunimaster
Шапито вышло на новый уровень, раньше покупали судей на поле, теперь за пределами.
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Demn213
Ответ Зуев....Егор
🚨 Если апелляцию примут, то продление контракта Гави будет отменено, а сумма его отступных снизится до 50 млн. евро. Источник: Луис Рохо Тебас, я тебе просто похлопаю 👏 Как можно понизить отступные игроку, с которым недавно продлевали контракт на миллиард отступных
50 млн это сумма отступных по старому контракту.
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прощай Роналду
Ответ Большой Брат
Есть уже инфа что Ла Лига подаст аппеляцию. Тебас во всей красе)
Главное продлить пока подают, потом подать в ответ и срубить с них еще бабла)
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DolJun
Ответ svaz
Полит проект это синие футболки в Лондоне, играют ещё в тишине как на кладбище
перечитай новость, ты о чем?)
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Зуев....Егор
🚨 Если апелляцию примут, то продление контракта Гави будет отменено, а сумма его отступных снизится до 50 млн. евро.

Источник: Луис Рохо
Тебас, я тебе просто похлопаю 👏
Как можно понизить отступные игроку, с которым недавно продлевали контракт на миллиард отступных
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Кайрат Кырбасов
Ответ Зуев....Егор
А потом ее говорите мне, что Тебас помогает всем одинаково. Почему-то Реал никогда не страдал из-за всяких ограничений, а всей остальной ЛаЛиги, откровенно, приходится "выживать". Как Барса идёт в суд, так оказывается, что можно зарегистрировать Гави, а Тебас сразу замолкает. Да, может ошибаюсь про Реал Мадрид, но факт, что Тебас душит Барсу, остаётся фактом
Потому что у Реала умный президент, и деньги, потраченные на трансферы не вредили казне клуба, в отличии от действий бартомеу. Да и в полную .опу Барсу вогнал не Тебас, хоть я сам негативно к нему отношусь, но факт есть факт.
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прощай Роналду
Ответ Ronixs
Бежать надо из этой клоунской лиги.Раньше он давили административно и судьями на Барсу ради Мадрида.Теперь добавили правила ФФП,их поменяли ещё раз после рычагов.То есть ЛаЛига просто отказывается регистрировать любых игроков.Даже бесплатных,молодых и с зарплатой одно евро.Они опустили Валенсию,Севилью,Атлетико,другие испанские клубы,Депортиво например.Теперь взялись за 2 оставшихся.Реал зря думает,что это им на пользу.Перес поумней и воюет с Тебасом.Если Барса уйдёт во Францию,Ла Лиге конец.Реал это не Бавария в Германии.
Вместо Ювентуса выступать в Серии А)
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Эразм
Я представляю что у них есть на судью..."Да здравствует наш испанский стыд, самый справедливый стыд в мире!" ©
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Alexlagodny
Руководство ЛаЛиги как та баба яга из мультфильма «Баба Яга против». Старшее поколение должно помнить такой))
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Attack Sir
Ответ corazón blanco
Хорошая новость, поздравляю болельщиков Барселоны с этим событием. Мне очень импонирует его игра. Порой конечно борщит с жёсткой игрой, хотя с другой стороны, должен быть в команде и тот, кто может сыграть жёстко в центре, сбить темп атак соперника, ну и выбить из равновесия игрока соперника.
Спасибо! Единственные радости сейчас — новички и неплохой ход команды. Во всём остальном пока сильно уступаем Реалу, честно говоря: с регистрацией проблем нет, финансово стабильны, стадион реконструировали, в плей-офф ЛЧ вышли... Нам бы так.
0
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