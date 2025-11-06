Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
Тони Кроос: подкат Луиса Диаса не заслуживал красной карточки.
Тони Кроос считает, что Луиса Диаса не следовало удалять за фол на Ашрафе Хакими в матче против «ПСЖ».
Защитник парижан был вынужденно заменен в конце первого тайма матча с «Баварией» в ЛЧ (1:2) после подката сзади от вингера мюнхенцев. Хакими в слезах покидал поле, а главный арбитр Маурицио Мариани показал Диасу красную карточку.
«Для меня все очевидно: это была не красная карточка. Судья позволил травме Хакими слишком сильно повлиять на свою оценку игры. Я видел грубое единоборство, но не грубый фол.
Если бы Хакими встал после единоборства, никто бы не стал пересматривать игру. В подобных ситуациях судья должен оценивать само действие, а не его последствия», – заявил экс-полузащитник «Баварии» в подкасте Einfach mal Luppen.
