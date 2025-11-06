Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
Арсен Захарян тренируется с «Сосьедадом» и может сыграть против «Эльче».
В пресс-службе «Сосьедада» сообщили, что 22-летний полузащитник Арсен Захарян тренируется с командой и готов к следующему матчу. Во вторник хавбек пропустил тренировку команды.
Напомним, в матче против «Атлетика» в 11-м туре Ла Лиги (3:2) Захарян вышел на поле на 41-й минуте и был заменен на 82-й из-за повреждения. Главный тренер «Реал Сосьедад» Серхио Франсиско объяснил это мерой предосторожности.
«Арсен тренируется с командой, чувствует себя нормально и готов сыграть в завтрашнем матче», – сообщили в пресс‑службе клуба.
В пятницу «Сосьедад» отправится на выезд к «Эльче» в рамках 12-го тура Ла Лиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости