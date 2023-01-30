«Ювентус» отдал Маккенни «Лидсу» в аренду с правом выкупа

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Лидс Уэстон Маккенни Футбол

Полузащитник Уэстон Маккенни перешел из «Ювентуса» в «Лидс».

Американец будет играть за клуб АПЛ до конца сезона, после чего может быть выкуплен.

24-летний хавбек получил в новой команде 28-й номер.

В текущем сезоне Маккенни провел в Серии А 15 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: leedsunited.com

Сумма трансфера Маккенни из «Юве» в «Лидс» может достичь 40 млн евро с учетом бонусов в случае выкупа

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14 комментариев

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Заяцволк
Ответ dmitryGoose
Да много кто у Аллегри сдал))
Поэтому и нет смысла гнать из команды всех подряд, а то я смотрю болельщики 95% команды хотят выгнать, включая Влаховича ) Придут новые, и при Аллегри будет то же самое, все будут загибаться, и смотреть в сторону других клубов. Плюс сейчас вообще не та ситуация, когда можно было бы любого топа заманить, с учётом разбирательств, и возможных новых снятий очков
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Данил Луговский
Ответ Максим Черкашин
Прям костяк сборной США в Лидсе.:)))
еще бы Пулисика и Веа, было бы шик
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!!!Bata!!!
Ответ dmitryGoose
Да много кто у Аллегри сдал))
Первый сам Алегри увы(
+2
0
+2
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d.xoxlov
Хогвартс всё ближе
+3
0
+3
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Abdulla
Роналдо-зубастик уже не торт...
+3
0
+3
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Максим Черкашин
Прям костяк сборной США в Лидсе.:)))
0
0
0
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dmitryGoose
Ответ Заяцволк
Походу большинство наших бьянконерцев счастливы будут ) Ну ок, с учётом того, что сдал, это скорее верное решение
Да много кто у Аллегри сдал))
+9
-1
+8
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Левая бровь Анчелотти
Спасибо и всего доброго.
+2
0
+2
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Паша
Они арендовали МакКенни!
Сволочи!
+22
-3
+19
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Илья Банюк
Правильно,что ушел. В этой команде делать нечего
+1
-1
0
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Заяцволк
Походу большинство наших бьянконерцев счастливы будут ) Ну ок, с учётом того, что сдал, это скорее верное решение
+1
-6
-5
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Digart
Удачи Уэсу, его карьера в Ювентусе начиналась многообещающе, надеюсь, он сможет вернуть себе прежнюю форму в Лидсе. Не думаю, что многие игроки действительно блистали в последние годы в Юве. Возможно, АПЛ больше подходит ему. Всего наилучшего
+23
-3
+20
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Гамаль Хайдаров
Так и не заиграло крутое поколение США
0
-2
-2
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ZEbroiD
как раз игрок для Лидса. удачи ему
+2
-3
-1
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