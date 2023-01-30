«Ювентус» отдал Маккенни «Лидсу» в аренду с правом выкупа
Полузащитник Уэстон Маккенни перешел из «Ювентуса» в «Лидс».
Американец будет играть за клуб АПЛ до конца сезона, после чего может быть выкуплен.
24-летний хавбек получил в новой команде 28-й номер.
В текущем сезоне Маккенни провел в Серии А 15 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: leedsunited.com
Сумма трансфера Маккенни из «Юве» в «Лидс» может достичь 40 млн евро с учетом бонусов в случае выкупа
Сволочи!