подарил новую экипировку юному хоккеисту из Самарской области.

10-летний Егор пришел в секцию хоккея пять лет назад. Сначала он был полевым игроком, а сейчас выступает на позиции вратаря.

Мама Егора, Дарья Ненашева, обратилась к президенту России с просьбой подарить юному хоккеисту новую экипировку.

«Думала, что отправлю [письмо] ради спокойствия. Не думала, что это до кого-то дойдет. А потом был сюрприз под Новый год – сообщили, что форма будет, что до нашего самого главного Деда Мороза страны [письмо] о подарке дошло. Чудеса случаются», – поделилась эмоциями мама юного хоккеиста с корреспондентами телеканала «Губерния».

Как сообщает «СОВА», мальчик знает имена всех игроков «Лады» и мечтает стать профессиональным спортсменом.

Форму Егору передал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.