Путин подарил экипировку 10-летнему хоккеисту из Самарской области. Об этом просила мама мальчика: «Письмо дошло до главного Деда Мороза страны»

Теги Лада Владимир Путин ВХЛ игровая форма Политика детский хоккей Хоккей

Владимир Путин подарил новую экипировку юному хоккеисту из Самарской области.

10-летний Егор пришел в секцию хоккея пять лет назад. Сначала он был полевым игроком, а сейчас выступает на позиции вратаря.

Мама Егора, Дарья Ненашева, обратилась к президенту России с просьбой подарить юному хоккеисту новую экипировку.

«Думала, что отправлю [письмо] ради спокойствия. Не думала, что это до кого-то дойдет. А потом был сюрприз под Новый год – сообщили, что форма будет, что до нашего самого главного Деда Мороза страны [письмо] о подарке дошло. Чудеса случаются», – поделилась эмоциями мама юного хоккеиста с корреспондентами телеканала «Губерния».

Как сообщает «СОВА», мальчик знает имена всех игроков «Лады» и мечтает стать профессиональным спортсменом. 

Форму Егору передал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

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75 комментариев

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Gari Voter come back...
Ответ antoha1896
Посмотрите как живет простой народ в Швеции, Норвегии, Швейцарии, например. Почему кто-то может, а мы нет?
это страны с населением от 5 до 10 миллионов,а природных ресурсов там не меньше,конечно им намного легче
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antoha1896
Ответ Gari Voter come back...
не идеально конечно но определенный прогресс есть,люди берут жилье,машины,строят бизнесы маленькие и большие,страна делает все для своей безопасности и независимости,так что нет ничего не мешает
Вот вы загнули, конечно. А вы не в курсе, как люди берут жилье? Огромная часть понабрала ипотек, которые теперь не в силах закрыть. Про средний уровень зарплат по стране в курсе? Про темпы роста инфляции? Про суммы затрачиваемые на войну из резерва. Ближайшее время, благодаря усилия путена и ко, страна развиваться явно не будет.
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Gari Voter come back...
Ответ antoha1896
И как сейчас строится? Норм? Ничего не мешает? Санкции, изоляция, мб война?
не идеально конечно но определенный прогресс есть,люди берут жилье,машины,строят бизнесы маленькие и большие,страна делает все для своей безопасности и независимости,так что нет ничего не мешает
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Злобный Конь
папа мальчика не в Макеевке полёг? Как раз Самарская область.
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antoha1896
Ответ Gari Voter come back...
простой народ никогда ничего иметь и не будет,какая разница кто там будем в кремле? о простом народе можно было говорить при советах,при рынке и капитализме это никому не интересно
Посмотрите как живет простой народ в Швеции, Норвегии, Швейцарии, например. Почему кто-то может, а мы нет?
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maksipol
Ответ Денис Давыдов
Охренеть сделал подачку с барского плеча за бюджетные средства, вот это внимание 😂 Узнаю любителей блинов с лопаты.
Уж лучше подачка, чем как в 90е голодом сидеть!
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Ми Ша
Весь детский хоккей в стране мог бы быть бесплатным,если б не одно «но» … А то событие создали .., форму он подарил. Смешно. Нет,стыдно
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Gari Voter come back...
Ответ antoha1896
А я то почему должен отвечать на этот вопрос? Все к руководству нашей страны. Но факт остается фактом, что тогда, что сейчас - ресурсов немерено, но простой народ ничего с этого не имеет
простой народ никогда ничего иметь и не будет,какая разница кто там будем в кремле? о простом народе можно было говорить при советах,при рынке и капитализме это никому не интересно
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antoha1896
Ответ Gari Voter come back...
ну как бы тебе объяснить,если проигрываешь войну это последствия в долгую а не на 1-2 года,если система управления рухнула а страна находилась 10-15 лет под внешним управлением то это за следующие 15 восстановить ее нереально,так просто не бывает,надо просто объективно смотреть на ту яму в которую мы свалились в 91-м,развалить просто,строить намного сложнее
И как сейчас строится? Норм? Ничего не мешает? Санкции, изоляция, мб война?
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Data Architector
А интересно, просьбами о подарке экипировки завалили всю вертикаль власти, или вера только в президента?
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Kanonir152
Ответ frol92
А он не задался вопросом почему у среднестатистической семьи не хватает денег на экипировку? Почему средний класс от 17к рублей в месяц даже чтобы ребенка на секцию одеть пишет письма президенту? Хотя о чем я? Конечно же ему НАС РАТЬ🤡
Я так понимаю, что ребенок не больной и семья дееспособная. Странно в такой ситуации ждать помощи со стороны. На мой взгляд, если у тебя нет денег, то вариант искать работу правильнее, чем просить денежку у соседей/родственников/президента.
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Vadoniy
Ещё прошлый "подарок" не расхлебали...
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Gari Voter come back...
Ответ Джанлука Нальюка
Чувак, 90-е закончились 23 года назад. Сколько еще вы будете эту мантру про 90-е втирать. В нулевых 10 лет были рекордные цены на нефть. В чем эффект для простого гражданина ? Как были нищими , так ими и остались.
ну как бы тебе объяснить,если проигрываешь войну это последствия в долгую а не на 1-2 года,если система управления рухнула а страна находилась 10-15 лет под внешним управлением то это за следующие 15 восстановить ее нереально,так просто не бывает,надо просто объективно смотреть на ту яму в которую мы свалились в 91-м,развалить просто,строить намного сложнее
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Atsuktuvas
Ответ Российский пользователь
смотря в каком городе, поселке
В Мариуполе сейчас, слышал, большие стройки идут...
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Дмитрий00
Вот если бы он приехал в костюме Дед Мороза со своей снегурочкой и вручил, тогда...а так подарить на бюджетные деньги, он может и письма то не видел..
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Gari Voter come back...
Ответ Pb-SE
Почему Германия (западная), которая в 1945 лежала в руинах, потом находились под внешним управлением, за те же 20-30 лет создала мощную экономику, с зажиточным средним классом, который, в принципе, может позволить себе любую экипировку, а на пенсии живёт на Мальорке?
потому что германия лежала в руинах только физически,экономически совсем нет,к том же внешнее управление там закончилось намного быстрее,но даже при этом если посмотреть откуда мы начали и к чему пришли прогресс очевиден,сейчас даже близок нет таких дикостей как при либералах
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Джанлука Нальюка
Ответ Gari Voter come back...
серьезно? тогда непонятно как так получилось что в 90-е страна вымирала ударными темпами по миллону в год,брала кредиты у МВФ и при этом платить пенсии и зарплаты было по прежнему нечем,или это другое?
Чувак, 90-е закончились 23 года назад. Сколько еще вы будете эту мантру про 90-е втирать. В нулевых 10 лет были рекордные цены на нефть. В чем эффект для простого гражданина ? Как были нищими , так ими и остались.
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pont77
Ответ Gari Voter come back...
может потому что когда он пришел руководить страна была в экономических руинах,под внешним управлением после поражения в холодной войне? он как бы не швейцарию возглавил,а очень бедную страну
Если меня разбудят через 100 лет и спросят, что происходит в России, я отвечу: до сих пор все валят на 90-е.
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antoha1896
Ответ Gari Voter come back...
серьезно? тогда непонятно как так получилось что в 90-е страна вымирала ударными темпами по миллону в год,брала кредиты у МВФ и при этом платить пенсии и зарплаты было по прежнему нечем,или это другое?
А я то почему должен отвечать на этот вопрос? Все к руководству нашей страны. Но факт остается фактом, что тогда, что сейчас - ресурсов немерено, но простой народ ничего с этого не имеет
+1
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Pb-SE
Ответ Zhilyakov
Наверное на свои деньги купил.
Конечно, на свои. Весь бюджет- его личные деньги.
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BeastI666I
Ответ Денис Давыдов
Много раз спрашивали, да и сейчас отвечают "кто если не он".
дураков лет на 100 припасено, тут согласен. когда уничтожили политическую конкуренцию, то ответ верный "кто если не он"... но отвратительно то, что мозгов хвхатает лишь на один логический вывод, а построить цепочку уже сверх сил рядового гражданина.
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Денис Давыдов
Ответ maksipol
либералы и в такой новости найдут грязь!!! А нормальные люди гордятся, что президент так внимателен к своему народу!!!
Охренеть сделал подачку с барского плеча за бюджетные средства, вот это внимание 😂
Узнаю любителей блинов с лопаты.
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Pb-SE
Ответ Lanc
Народ подарил Путину роскошные дворцы, лимузины и яхты, а в ответ Путин подарил экипировку.
Не только- ещё он некоторым белые лады подарил.
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Джанлука Нальюка
Ответ maksipol
А вы всё о пенсии (деньгах), написанной американцами конституции, и о том как бы не уничтожили гнездо нацизма беспокоитесь? Я вижу как свято при Путине стали чтить День Великой Победы, (ни при одном правителе до него День Победы так красиво не праздновали! Как внимательно относится Президент к ветеранам и всем Социально-необеспеченным слоям населения! Сколько добра он сделал нам, но вы как будто слепы...
Ахахахаха.
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Денис Давыдов
Превратить жить в стране что бы родители могли сами покупать нужные экипировки детям, да не кому это нужно, когда можно раз в год рандомному (может и не рандомному) мальчику подарить ее на бюджетные деньги и народ это схавает и продолжит славить, невзирая ни на что.
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