Адвокаты Алвеса попросят о его освобождении под залог. Они хотят убедить суд, что секс с девушкой из клуба был по взаимному согласию

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Адвокаты Дани Алвеса попросят о его освобождении под залог.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Кристобаль Мартелл, адвокат футболиста, уверен, что их апелляция на решение суда о заключении без права выхода под залог будет удовлетворена, и Алвес будет освобожден из тюрьмы в течение месяца. По его оценкам, у суда будет 30 дней, чтобы изучить доклад защиты, запросить аргументы обвинения и прокуратуры и вынести решение.

Как сообщает Marca со ссылкой на газету El Mundo, адвокаты Алвеса считают, что существуют доказательства того, что сексуальная связь бразильца с девушкой была по взаимному согласию.

Защита бразильца считает планировку ВИП-зоны ночного клуба одним из аргументов в пользу версии Алвеса. Доступ к ВИП-зоне осуществляется через лестницу рядом с диджеем, а туалет, где предположительно произошло изнасилование, находится внизу, ближе к выходу. Адвокаты считают, что это является одним из подтверждений версии Алвеса о сексе по обоюдному согласию.

Адвокаты Дани предоставят суду гарантии, что бразилец останется в своем доме в Барселоне на все время рассмотрения дела, сообщает La Vanguardia.

В числе этих гарантий может быть использование телематического браслета, сдача паспорта, ежедневная явка в суд или внесение денег для покрытия любых судебных издержек.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет

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37 комментариев

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Konstantin Meerov
Уже признает факт сексуальной связи? А раньше не признавал. Жена дверью защемила ему яйца.
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Ответ Artuom Batishev
Тоесть в шикарном клубе Барселоны туалеты только общие, возле вип-комнат нет отдельного?) Ну что за глупость)) В Болгарии и Австрии в клубах(даже не самых шикарных) у вип-зоны отдельные санузлы. А тут в Барселоне вип клиенты якобы в общий со всеми ходят? 😅
Строго на север, порядка пятидесяти метров, расположен туалет типа "сортир", обозначенный на карте буквами "Мэ" и "Жо"
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АГОШКИН Алексей
Так у него с ней ничего не было!! Почему сразу не сказал,было по обоюдному согласию?
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Ужратый Гусениц
Ответ Аркадий Аркадич
Ну вообще то, нужно доказывать виновность, а не наоборот. Пока, из всех улик, что были представлены публично, следует только, что у них был секс. А вот по поводу изнасилования есть только слова этой дамы.
у суда есть свидетели(подруга пострадавшей), а у Алвеса только показание, которые он уже три или четыре раза менял, думаю этого уже будет достаточно.
Тем более не похоже на развод "типа Менди", пострадавшая не хочет денег.
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Я Гражданин Мира
Ответ Евгений Квасников
Блин,как все в жизни может резко измениться у любого человека. Конечно история не очень в целом,но дай Бог,чтоб все разрешилось в лучшую для всех сторону!! Кто бы что не говорил,но игрок он был топ и радовал своей игрой!!!!
Если честно сказать я не верю что было изнасилование
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sed3009
Ответ Я Гражданин Мира
Я не верю что было изнасилование
Так никто не верит.
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Вячеслав Новиков
Ответ Spartaneanec
Свечку держал? Не оправдываю его, но пока что он не насильник, пока нет решения суда
Поддерживаю, человек не виновен пока не доказано обратное
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Я Гражданин Мира
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пытался скрыть измену от жены. Все в стиле телеканала Домашний
Я не верю что было изнасилование
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evil
Рафик полностью невиновный
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Я Гражданин Мира
Вы уверены что он насильник?
К сожалению доказательства говорят об этом
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Ответ Ебздрогыч
Также в качестве подтверждений версии Алвеса о сексе по обоюдному согласию будут использованы заключения проектной экспертизы здания, результаты проверок строительного надзора, экспликация и выписка из кадастра недвижимости
И пожарной инспекции
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Я Гражданин Мира
Я с первого дни и до сих пор не верю что это было изнасилование.
В публичном месте никто этого не сделал бы .
В хочу если действительно не было изнасилование то тогда эту девушку пожизненно посадили бы в тюрьму.
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Оригинальный Ник
Если докажут невиновность Алвеса, это сильно ударит по самим девушкам и репутации изнасилованных. С каждым подобным делом доверие будет всё падать, потом будут жаловаться на victim blaming
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Sevuska
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты жесток. А что если мужчина лишится того, без которого жизнь не жизнь?
Пусть выбирает , что ему дороже : честь или член .
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Аркадий Аркадич
Ответ Маноло Санчи́с
А как планировка может доказать его невиновность? Я понимаю, если бы в клубе было 2 разных туалета, тогда ещё можно за уши как-то притянуть, а так...
Ну вообще то, нужно доказывать виновность, а не наоборот. Пока, из всех улик, что были представлены публично, следует только, что у них был секс. А вот по поводу изнасилования есть только слова этой дамы.
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Artuom Batishev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты жесток. А что если мужчина лишится того, без которого жизнь не жизнь?
Ладно лишиться... от этого отъехать вообще можно...
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Маноло Санчи́с
А как планировка может доказать его невиновность? Я понимаю, если бы в клубе было 2 разных туалета, тогда ещё можно за уши как-то притянуть, а так...
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Федя Букин
Дани: А чо, так можно было?🤔
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sevuska
Надо провести следственный эксперимент . Засунуть девушке член в рот . Если будет сосать и не откусит - значит обоюдное согласие . Если откусит - значит с её стороны согласия не было .
Ты жесток. А что если мужчина лишится того, без которого жизнь не жизнь?
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Я Гражданин Мира
Ответ frol92
Так он дом в 15 лет покинул, трудностей не боится, зачем его отпускать, раз он сам говорит, что все устраивает? Насильник должен сидеть в тюрьме🐓
Вы уверены что он насильник?
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Ебздрогыч
Также в качестве подтверждений версии Алвеса о сексе по обоюдному согласию будут использованы заключения проектной экспертизы здания, результаты проверок строительного надзора, экспликация и выписка из кадастра недвижимости
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Sevuska
Надо провести следственный эксперимент .
Засунуть девушке член в рот . Если будет сосать и не откусит - значит обоюдное согласие . Если откусит - значит с её стороны согласия не было .
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Павел Ларичев
Ага, и он скроется в бразильских трущобах.
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Artuom Batishev
Тоесть в шикарном клубе Барселоны туалеты только общие, возле вип-комнат нет отдельного?)

Ну что за глупость)) В Болгарии и Австрии в клубах(даже не самых шикарных) у вип-зоны отдельные санузлы. А тут в Барселоне вип клиенты якобы в общий со всеми ходят? 😅
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Владимир Самсонов
Ответ Евгений Квасников
Блин,как все в жизни может резко измениться у любого человека. Конечно история не очень в целом,но дай Бог,чтоб все разрешилось в лучшую для всех сторону!! Кто бы что не говорил,но игрок он был топ и радовал своей игрой!!!!
Без разницы какой он игрок. Если он реально изнасиловал (а очень на это похоже), то должен сидеть в тюрьме.
+14
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