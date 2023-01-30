Адвокаты Алвеса попросят о его освобождении под залог. Они хотят убедить суд, что секс с девушкой из клуба был по взаимному согласию

Адвокаты Дани Алвеса попросят о его освобождении под залог.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Кристобаль Мартелл, адвокат футболиста, уверен, что их апелляция на решение суда о заключении без права выхода под залог будет удовлетворена, и Алвес будет освобожден из тюрьмы в течение месяца. По его оценкам, у суда будет 30 дней, чтобы изучить доклад защиты, запросить аргументы обвинения и прокуратуры и вынести решение.

Как сообщает Marca со ссылкой на газету El Mundo, адвокаты Алвеса считают, что существуют доказательства того, что сексуальная связь бразильца с девушкой была по взаимному согласию.

Защита бразильца считает планировку ВИП-зоны ночного клуба одним из аргументов в пользу версии Алвеса. Доступ к ВИП-зоне осуществляется через лестницу рядом с диджеем, а туалет, где предположительно произошло изнасилование, находится внизу, ближе к выходу. Адвокаты считают, что это является одним из подтверждений версии Алвеса о сексе по обоюдному согласию.

Адвокаты Дани предоставят суду гарантии, что бразилец останется в своем доме в Барселоне на все время рассмотрения дела, сообщает La Vanguardia.

В числе этих гарантий может быть использование телематического браслета, сдача паспорта, ежедневная явка в суд или внесение денег для покрытия любых судебных издержек.

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