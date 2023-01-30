Адвокаты Алвеса попросят о его освобождении под залог. Они хотят убедить суд, что секс с девушкой из клуба был по взаимному согласию
Адвокаты Дани Алвеса попросят о его освобождении под залог.
Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.
Кристобаль Мартелл, адвокат футболиста, уверен, что их апелляция на решение суда о заключении без права выхода под залог будет удовлетворена, и Алвес будет освобожден из тюрьмы в течение месяца. По его оценкам, у суда будет 30 дней, чтобы изучить доклад защиты, запросить аргументы обвинения и прокуратуры и вынести решение.
Как сообщает Marca со ссылкой на газету El Mundo, адвокаты Алвеса считают, что существуют доказательства того, что сексуальная связь бразильца с девушкой была по взаимному согласию.
Защита бразильца считает планировку ВИП-зоны ночного клуба одним из аргументов в пользу версии Алвеса. Доступ к ВИП-зоне осуществляется через лестницу рядом с диджеем, а туалет, где предположительно произошло изнасилование, находится внизу, ближе к выходу. Адвокаты считают, что это является одним из подтверждений версии Алвеса о сексе по обоюдному согласию.
Адвокаты Дани предоставят суду гарантии, что бразилец останется в своем доме в Барселоне на все время рассмотрения дела, сообщает La Vanguardia.
В числе этих гарантий может быть использование телематического браслета, сдача паспорта, ежедневная явка в суд или внесение денег для покрытия любых судебных издержек.
Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет
Тем более не похоже на развод "типа Менди", пострадавшая не хочет денег.
В публичном месте никто этого не сделал бы .
В хочу если действительно не было изнасилование то тогда эту девушку пожизненно посадили бы в тюрьму.
Засунуть девушке член в рот . Если будет сосать и не откусит - значит обоюдное согласие . Если откусит - значит с её стороны согласия не было .
Ну что за глупость)) В Болгарии и Австрии в клубах(даже не самых шикарных) у вип-зоны отдельные санузлы. А тут в Барселоне вип клиенты якобы в общий со всеми ходят? 😅