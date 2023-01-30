Роман Ротенберг: «Канадцы, американцы, финны, шведы все у нас украли и теперь играют в советский хоккей, комбинационно»

рассказал о подготовке хоккеистов в России.

В воскресенье на катке на Красной площади состоялся мастер-класс для юных хоккеистов в рамках программы «Красная машина». С детьми занимались несколько тренеров, включая Ротенберга.

– Следующий матч СКА проводит дома с « ». Как вы нашли время, чтобы в воскресенье с утра поиграть в хоккей на Красной площади?

– У нас же в Москве работает хоккейная школа «Красная машина юниор». В ней занимаются дети разных возрастов. У нас работают сильнейшие тренеры. Мы продвигаем лучшие подходы для развития хоккеистов. И на примере этой школы открываем филиалы в разных городах, практически по всей стране.

Вот сейчас открыли филиал в Новосибирске, уже есть филиал в Санкт‑Петербурге. Нам важен именно подход. Мы сами контролируем тренировочные процессы для того, чтобы ребята развивались правильно. Вот маленьким ребятам не нужно сейчас объяснять сложные тактические схемы взрослых команд. Им же пока семь-восемь лет!

Это нужно давать позже. Ну, а пока детей нужно развивать индивидуально, учить их комбинационным действиям. Это же советская школа! Все, что у нас украли наши же коллеги – канадцы, американцы, финны, шведы… Они же у нас все забрали, это факт. И теперь они во что играют? В советский хоккей, комбинационно, с контролем шайбы. Мы ведь видим, как это популярно на международном уровне, как в таком стиле играют в .

Поэтому мы возвращаемся к истокам нашей истории. Но уже с современным подходом. Игра с шайбой, отдал-открылся, короткий пас… Так играют СКА, «Торпедо», ряд других клубов . Многие в лиге стараются играть в атакующий хоккей. Но это нужно прививать с детства. А когда нет школы, то во взрослом возрасте что‑то менять непросто.

Поэтому нужно начинать с пяти лет, спокойно готовя ребят к большому хоккею. У нас занимаются малыши 2014-2016 годов рождения. И мы хотим вырастить поколение, которое будет играть уже на совсем другом уровне против Канады и других международных соперников. Обыгрывать «кленовых листьев» не в восемь лет, а когда детям будет уже 15-16. Дайте им подрасти. К этому мы стремимся.

Поэтому работает наша федеральная программа «Красная машина». И мы планируем открывать еще школы. Мы открыты к сотрудничеству, если кто‑то решит организовать филиал в своем городе – даже на открытом катке. Давайте это обсуждать, – заявил главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.