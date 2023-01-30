Роман Ротенберг: «Канадцы, американцы, финны, шведы все у нас украли и теперь играют в советский хоккей, комбинационно»

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Роман Ротенберг рассказал о подготовке хоккеистов в России.

В воскресенье на катке на Красной площади состоялся мастер-класс для юных хоккеистов в рамках программы «Красная машина». С детьми занимались несколько тренеров, включая Ротенберга.

– Следующий матч СКА проводит дома с «Торпедо». Как вы нашли время, чтобы в воскресенье с утра поиграть в хоккей на Красной площади?

– У нас же в Москве работает хоккейная школа «Красная машина юниор». В ней занимаются дети разных возрастов. У нас работают сильнейшие тренеры. Мы продвигаем лучшие подходы для развития хоккеистов. И на примере этой школы открываем филиалы в разных городах, практически по всей стране.

Вот сейчас открыли филиал в Новосибирске, уже есть филиал в Санкт‑Петербурге. Нам важен именно подход. Мы сами контролируем тренировочные процессы для того, чтобы ребята развивались правильно. Вот маленьким ребятам не нужно сейчас объяснять сложные тактические схемы взрослых команд. Им же пока семь-восемь лет!

Это нужно давать позже. Ну, а пока детей нужно развивать индивидуально, учить их комбинационным действиям. Это же советская школа! Все, что у нас украли наши же коллеги – канадцы, американцы, финны, шведы… Они же у нас все забрали, это факт. И теперь они во что играют? В советский хоккей, комбинационно, с контролем шайбы. Мы ведь видим, как это популярно на международном уровне, как в таком стиле играют в НХЛ.

Поэтому мы возвращаемся к истокам нашей истории. Но уже с современным подходом. Игра с шайбой, отдал-открылся, короткий пас… Так играют СКА, «Торпедо», ряд других клубов КХЛ. Многие в лиге стараются играть в атакующий хоккей. Но это нужно прививать с детства. А когда нет школы, то во взрослом возрасте что‑то менять непросто.

Поэтому нужно начинать с пяти лет, спокойно готовя ребят к большому хоккею. У нас занимаются малыши 2014-2016 годов рождения. И мы хотим вырастить поколение, которое будет играть уже на совсем другом уровне против Канады и других международных соперников. Обыгрывать «кленовых листьев» не в восемь лет, а когда детям будет уже 15-16. Дайте им подрасти. К этому мы стремимся.

Поэтому работает наша федеральная программа «Красная машина». И мы планируем открывать еще школы. Мы открыты к сотрудничеству, если кто‑то решит организовать филиал в своем городе – даже на открытом катке. Давайте это обсуждать, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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67 комментариев

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BillShen
Жаль что мы у канадцев и американцев не «украли» демократию и сменяемость власти, а у финнов со шведами не «украли» высокий уровень жизни людей.
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Sergio Grullo
Вижу такой заголовок - сразу в комментарии, не читая. Ну кто Колобок перечитывает по 10 раз на дню?
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KRAN
Ответ old folk
Дон Черри: русские украли у нас хоккей с шайбой! Так бы и гоняли в бенди в своём Красноярске.😅
Так то бенди тоже украли. И футбол с баскетболом и волейболом. Ничего своего нет.
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NickN
Американцы так вообще обнаглели - сначала украли изобретение нашего Лодыгина (Эдисон лично в окно подглядывал), а потом и самого Лодыгина тоже украли (загнивающей капиталистической жизни захотел).
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Mc′loud
А ведь он реально так думает. Не придуривается.
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Mrtg
Пусть лучше ротенберг расскажет, сколько его семейство украло у россиян.
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BeastI666I
Нужно правильно читать заголовки!

Роман Ротенберг: «Канадцы, американцы, финны, шведы ВСЁ у нас украли... »
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KRAN
Ответ AWACS555
Хоспаде😞, что с ним происходит - никак не может заткнуться. Я не удювлюсь если он не скажет что хокей изобрели в России.
Более того, лично он Путину подсказывал правила хоккея и площадку расчерчивал.
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Franco
то есть комбинационный хоккей это какая-то вещь, типа стула, и если его украсть, то мы теперь не можем его использовать, потому что у нас его нет? вон оно что, а я то думал. видимо, образование там, ракетостроение, и все то немного что в россии было хорошо, тож они украли, теперь осталось только плохое, все хорошее вынесли! (что в общем-то правда. только вынесли и украли вовсе не канадцы)
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brig_Mercury
От создателей первых людей на Земле: Адам и Ева, фамилия которых была Ивановы.
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Инженер-конструктор
Какой-то нескончаемый спектакль абсурда.
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Витольд Бубеный
Ответ stot
Украли ? Не тебе произносить это слово , семья ворюг.
Какие ваши доказательства?
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Максим Прокофьев
А сам я Роман и его семья типа русские и ничего у народа России не украли? Лицемер!
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Bartez1986
То чувство, когда есть люди, которые более неадекватны, чем Терюшков
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ymuller
Три абзаца подряд с "Поэтому". Это кто придумал?
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Витольд Бубеный
Ответ primakin
То ли дело семья Ротенбергов. Ничего не украла.
Ахаха, как тонко)
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Злобный Конь
https://m.youtube.com/watch?v=L0g-rWPVC-I
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Николай Козлов
Да что уж там скромничать, все наработки великого тренера Ротенберга украли. Это он лично комбинационный хоккей придумал, а у него все украли. Да так украли, что "Красная машина" теперь не едет.
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BeastI666I
Ответ Ярик01
Есть большая разница в управлении и во владении. Тратит Ротен на "игру в хоккейный менеджер" в СКА не скромно очищенные деньги из своего кармана, а безлимитно из кармана госкорпорации - это существенно.
если бы у нас был независимый суд, смелые прокуроры и следователи, то это имело бы значение. А так... пофигу. Просто тут ему дали порулить, а папа другим людям даст что-то другое. Просто это все царская собственность. А бумажки для идиотов и дурачков вроде навлаьного... как-то так
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Evengar
Интересно, а нашим кто не даёт играть в советский хоккей?
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Mohnatiy
Вот скажите мне, что у этого финского парня в голове?
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Egorushka56
Вспомнилась почему-то давняя песня группы Корни "А мне бы голубем", там есть строчки:

Потеряешь слёзы
Руки по карманам
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CherenkovF
"Они же у нас все забрали, это факт".

А я и думаю, почему наша сборная не играет в комбинационный хоккей. Оказывается канадцы с финнами его себе забрали, а нам оставили какой-то бей-беги...
Кстати, это вообще законно? Может в Лигу сексуальных меньшинств пожаловаться?
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AlexeyKl
А что если Ромаша и Шмури - это один человек?
ВыSеры у обоих в последнее время происходят подозрительно синхронно
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Ярик01
Ответ BeastI666I
бог мой... вы из тех кто считает, что раз бенефициар дворца путина РОттенберг, то утин им не владеет?! )))) Понятно, что за счет газпрома... а кто владеет газпромом?! еще один друг птина и роттенберга... Вы еще не поняли, что это все кооператив, частная собственность. Все что вас окружает ))))
Есть большая разница в управлении и во владении.
Тратит Ротен на "игру в хоккейный менеджер" в СКА не скромно очищенные деньги из своего кармана, а безлимитно из кармана госкорпорации - это существенно.
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