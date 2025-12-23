  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира – Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками»
Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира – Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками»

Франк Лебеф: «ПСЖ» вряд ли выиграл бы ЛЧ с Мбаппе.

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф считает, что «ПСЖ» не смог бы выиграть Лигу чемпионов с Килианом Мбаппе в составе.

– Выиграл бы «ПСЖ» Лигу чемпионов с Мбаппе?

– Это главный вопрос. Люди во Франции считают, что нет. Луис Энрике действовал очень умно. Можете ли вы поверить, что он избавился от Неймара, Месси и Мбаппе, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»? Это многое говорит о футболе.

Футбол – это не суперзвезды, а химия между игроками. Если кто-то не справляется и не отрабатывает, то в итоге вы ничего не выиграете. Так случилось с «ПСЖ». Это был полный беспорядок. У них было три игрока в атаке и восемь остальных, но не было команды.

Как только Мбаппе ушел – и это не совпадение, – Луис Энрике смог выработать тактику, чтобы все отрабатывали одинаково. Вдруг «ПСЖ» потребовалось около четырех месяцев, чтобы добиться успеха, и они стали лучшей командой мира. Не думаю, что с Мбаппе это было бы возможно, – сказал Лебеф.

