Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»
Ринат Дасаев не восхищен сэйвами Матвея Сафонова в серии пенальти.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
«ПСЖ» завоевал трофей, победив «Фламенго» в финале турнира (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?
Матвей долго сидел в запасе, сыграл сейчас пару игр. Посмотрим, что дальше будет», – сказал Дасаев.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50241 голос
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
