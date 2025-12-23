  • Спортс
Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»

Ринат Дасаев не восхищен сэйвами Матвея Сафонова в серии пенальти.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка. 

«ПСЖ» завоевал трофей, победив «Фламенго» в финале турнира (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти. 

«Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?

Матвей долго сидел в запасе, сыграл сейчас пару игр. Посмотрим, что дальше будет», – сказал Дасаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
