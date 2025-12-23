  • Спортс
  «Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках
17

Брек Ши считает, что Роналду повлиял бы на МЛС сильнее Месси.

Бывший полузащитник «Интер Майами» Брек Ши считает, что Криштиану Роналду оказал бы более сильное влияние на развитие МЛС, чем Лионель Месси.

«Я думаю, Криштиану Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Лионель Месси. Никакого неуважения к Месси, но он кажется домоседом. Он очень тихий. Он еще не очень хорошо говорит на этом языке. Так что я просто думаю, что Роналду кажется более открытым, он больше делает на виду у публики.

Поэтому я думаю, что он автоматически оказал бы большее влияние, просто говоря на этом языке, раздавая интервью. Я, строго говоря, говорю о том, что происходит вне поля. Я не знаю, была бы у него такая же статистика, но он оказал бы большее влияние», – сказал Ши. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
