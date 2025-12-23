«Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках

Брек Ши считает, что Роналду повлиял бы на МЛС сильнее Месси.

Бывший полузащитник «Интер Майами » Брек Ши считает, что Криштиану Роналду оказал бы более сильное влияние на развитие МЛС , чем Лионель Месси .

«Я думаю, Криштиану Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Лионель Месси. Никакого неуважения к Месси, но он кажется домоседом. Он очень тихий. Он еще не очень хорошо говорит на этом языке. Так что я просто думаю, что Роналду кажется более открытым, он больше делает на виду у публики.

Поэтому я думаю, что он автоматически оказал бы большее влияние, просто говоря на этом языке, раздавая интервью. Я, строго говоря, говорю о том, что происходит вне поля. Я не знаю, была бы у него такая же статистика, но он оказал бы большее влияние», – сказал Ши.