Рейтинг WTA. Соболенко стала второй ракеткой мира, Рыбакина дебютировала в топ-10, Кудерметова оттуда выпала

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Чемпионка Australian Open Арина Соболенко стала второй ракеткой мира.

Финалистка Елена Рыбакина дебютировала в топ-10, Вероника Кудерметова оттуда выпала.

18-летняя Диана Шнайдер дебютировала в топ-100.

WTA Singles Rankings

Положение на 30 января 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10485
2 (5) Арина Соболенко (Беларусь) 6100
3 (2) Онс Жабер (Тунис) 5210
4 (3) Джессика Пегула (США) 5000
5 (4) Каролин Гарсия (Франция) 4645
6 (7) Коко Гауфф (США) 3992
7 (6) Мария Саккари (Греция) 3811
8 (8) Дарья Касаткина (Россия) 3380
9 (10) Белинда Бенчич (Швейцария) 2905
10 (25) Елена Рыбакина (Казахстан) 2815
11 (9) Вероника Кудерметова (Россия) 2740
12 (17) Алена Остапенко (Латвия) 2340
16 (24) Виктория Азаренко (Беларусь) 2138
17 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2030
18 (19) Людмила Самсонова (Россия) 1905
20 (31) Каролина Плишкова (Чехия) 1880
21 (16) Паула Бадоса (Испания) 1862
22 (45) Магда Линетт (Польша) 1770
24 (13) Мэдисон Киз (США) 1668
33 (64) Донна Векич (Хорватия) 1326
40 (11) Даниэль Коллинс (США) 1218
43 (44) Анастасия Потапова (Россия) 1139
51 (82) Линда Фрухвиртова (Чехия) 978
53 (59) Анна Калинская (Россия) 956
54 (87) Чжу Линь (Китай) 955
64 (60) Анна Блинкова (Россия) 884
83 (97) Варвара Грачева (Россия) 750
94 (106) Диана Шнайдер (Россия) 699

 

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4 комментария

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LEX757
Большая пропасть между первым и вторым местом Иге много защищать очков,мне интересно что будет дальше.
0
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-1
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Сергей Носков
Ответ ДоминаторТенниса
Линда Фрухвиртова неплохо прокачала свой рейтинг как и Линда Носкова. У Александровой личный рекорд в рейтинге - 17-ая.
Линда какая была и какая стала? Семейный интерес, сам понимаешь.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДоминаторТенниса
Линда Фрухвиртова неплохо прокачала свой рейтинг как и Линда Носкова.

У Александровой личный рекорд в рейтинге - 17-ая.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Забелин
Лучшая реклама картошки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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