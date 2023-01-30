Рейтинг WTA. Соболенко стала второй ракеткой мира, Рыбакина дебютировала в топ-10, Кудерметова оттуда выпала
Чемпионка Australian Open Арина Соболенко стала второй ракеткой мира.
Финалистка Елена Рыбакина дебютировала в топ-10, Вероника Кудерметова оттуда выпала.
18-летняя Диана Шнайдер дебютировала в топ-100.
WTA Singles Rankings
Положение на 30 января 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10485
|2 (5)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|6100
|3 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|5210
|4 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5000
|5 (4)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4645
|6 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3992
|7 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|3811
|8 (8)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3380
|9 (10)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2905
|10 (25)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|2815
|11 (9)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2740
|12 (17)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2340
|16 (24)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|2138
|17 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2030
|18 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1905
|20 (31)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|1880
|21 (16)
|Паула Бадоса (Испания)
|1862
|22 (45)
|Магда Линетт (Польша)
|1770
|24 (13)
|Мэдисон Киз (США)
|1668
|33 (64)
|Донна Векич (Хорватия)
|1326
|40 (11)
|Даниэль Коллинс (США)
|1218
|43 (44)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1139
|51 (82)
|Линда Фрухвиртова (Чехия)
|978
|53 (59)
|Анна Калинская (Россия)
|956
|54 (87)
|Чжу Линь (Китай)
|955
|64 (60)
|Анна Блинкова (Россия)
|884
|83 (97)
|Варвара Грачева (Россия)
|750
|94 (106)
|Диана Шнайдер (Россия)
|699
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