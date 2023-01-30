Рейтинг WTA. Соболенко стала второй ракеткой мира, Рыбакина дебютировала в топ-10, Кудерметова оттуда выпала

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко стала второй ракеткой мира.

Финалистка Елена Рыбакина дебютировала в топ-10, Вероника Кудерметова оттуда выпала.

18-летняя Диана Шнайдер дебютировала в топ-100.

WTA Singles Rankings

Положение на 30 января 2023

Если в приложении или мобильной версии таблица отображается не полностью, нажимайте сюда.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе