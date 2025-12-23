Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери

«Спартак» может пригласить тренера «Пафоса».

«Спартак» рассматривает возможность назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

52-летний специалист является главным кандидатом на эту должность, сообщает инсайдер Иван Карпов. Карседо 14 лет входил в тренерский штаб Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. Он уже работал в «Спартаке », а также в «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале». С июня 2023 года испанец возглавляет «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков пишет , что руководство красно-белых уже одобрило кандидатуру Карседо, но владелец «Пафоса » Сергей Ломакин не хочет отпускать тренера.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков после 18 туров.