26

Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери

«Спартак» может пригласить тренера «Пафоса».

«Спартак» рассматривает возможность назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. 

52-летний специалист является главным кандидатом на эту должность, сообщает инсайдер Иван Карпов. Карседо 14 лет входил в тренерский штаб Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. Он уже работал в «Спартаке», а также в «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале». С июня 2023 года испанец возглавляет «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок Кипра. 

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков пишет, что руководство красно-белых уже одобрило кандидатуру Карседо, но владелец «Пафоса» Сергей Ломакин не хочет отпускать тренера. 

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
