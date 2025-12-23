«Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона

«Лион» арендовал Эндрика у «Реала».

«Лион» объявил о переходе нападающего «Реала » Эндрика на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Сумма сделки составила 1 миллион евро. Ранее также стало известно , что «Лион » возьмет на себя 50% обязательств по зарплате Эндрика .

Сообщается, что Эндрик присоединится к команде 29 декабря.

В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги , проведя на поле 11 минут. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь .