«Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона

«Лион» арендовал Эндрика у «Реала».

«Лион» объявил о переходе нападающего «Реала» Эндрика на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Сумма сделки составила 1 миллион евро. Ранее также стало известно, что «Лион» возьмет на себя 50% обязательств по зарплате Эндрика.

Сообщается, что Эндрик присоединится к команде 29 декабря.

В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги, проведя на поле 11 минут. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лиона»
