«Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона
«Лион» арендовал Эндрика у «Реала».
«Лион» объявил о переходе нападающего «Реала» Эндрика на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Сумма сделки составила 1 миллион евро. Ранее также стало известно, что «Лион» возьмет на себя 50% обязательств по зарплате Эндрика.
Сообщается, что Эндрик присоединится к команде 29 декабря.
В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги, проведя на поле 11 минут. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?7321 голос
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лиона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости