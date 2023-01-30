Дон Черри: «Оставьте Овечкина в покое. Он хоккеист и не имеет никакого отношения к ситуации на Украине»

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дон Черри Политика соцсети Хоккей

Дон Черри поддержал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Канадский хоккейный эксперт отреагировал на заявления в социальных сетях о том, что премьер-министру Канады Джастину Трюдо не следовало впускать Овечкина в страну, а болельщикам в Торонто надо освистать хоккеиста.

«Я говорю, оставьте его в покое. Он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к ситуации на Украине. Это все не его вина. Он в этом не участвует.

Это та же самая толпа, которая преследовала меня. Им наплевать на хоккей, и дело не в хоккее. Алекс – отличный игрок и отличный человек, и он заслуживает большего, чем такое обращение», – заявил Черри в интервью Toronto Sun.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»

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13 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ heyoka
Он всегда последователен. И сильный. За это точно респект!)
Однозначно
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Великий Кукурузо
Баранцу пинка под зад💪😬
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Сибирский литовец
Ответ Aviator92
Дон Черри вступается за русского перед канадскими болельщиками. Мир сошел с ума
Не , вот гопак спляшет - будет приемно
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Сибирский литовец
Ответ sed3009
Ага, путин тим тому подтверждение.
Толпа
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-1
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heyoka
Ответ Гражданин товарищ барин
Дон дурного не скажет. Дон Вишня в теме, поляну сечёт) И это несмотря на неоднозначное отношение Дона Черри к Овечкину с момента появления Ови в лиге. Респект Дону.
Он всегда последователен. И сильный. За это точно респект!)
+2
0
+2
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sed3009
Ага, путин тим тому подтверждение.
+3
-5
-2
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nnn nik
Старина Дон прозрел после того, как его самого отменили...
+3
-1
+2
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GLW
Я хоккеист, я врач,я строитель, я программист, я юрист,я учитель...я к этом не имею отношения! А кто имеет? Да, фиг его знает!
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-6
-5
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Den_94
Видимо, Иван показал им там, что можно и нужно иметь свою точку зрения. Как грибы посыпались публично недовольные повесточкой
+2
-3
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Сергей Орлов
Он глава отечественного гитлерюгенда вообще-то.
+2
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prince
Дон, ты тоже Человек!
+4
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Aviator92
Дон Черри вступается за русского перед канадскими болельщиками. Мир сошел с ума
+6
-2
+4
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Гражданин товарищ барин
Дон дурного не скажет.
Дон Вишня в теме, поляну сечёт)
И это несмотря на неоднозначное отношение Дона Черри к Овечкину с момента появления Ови в лиге.
Респект Дону.
+9
-3
+6
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