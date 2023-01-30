Дон Черри: «Оставьте Овечкина в покое. Он хоккеист и не имеет никакого отношения к ситуации на Украине»

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Канадский хоккейный эксперт отреагировал на заявления в социальных сетях о том, что премьер-министру Канады Джастину Трюдо не следовало впускать Овечкина в страну, а болельщикам в Торонто надо освистать хоккеиста.

«Я говорю, оставьте его в покое. Он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к ситуации на Украине. Это все не его вина. Он в этом не участвует.

Это та же самая толпа, которая преследовала меня. Им наплевать на хоккей, и дело не в хоккее. Алекс – отличный игрок и отличный человек, и он заслуживает большего, чем такое обращение», – заявил Черри в интервью Toronto Sun.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»