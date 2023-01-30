«Реал» сыграет с «Барсой» в полуфинале Кубка Испании, «Осасуна» встретится с «Атлетиком»
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.
На этой стадии турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 5 апреля.
Во втором полуфинале сыграют «Осасуна» и «Атлетик».
В этом сезоне состоялось два класико. В ноябре «Реал» выиграл в рамках Ла Лиги (3:1), в январе «Барселона» победила в Суперкубке Испании (3:1).
«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?
Странное решение организаторов, ну кому будет интересен финал между Реалом/Барсой и Осасуной?
Вперед Барса!!!
Жребий абсолютно в пользу полосатого шапито. На буй такие "классики", оно должно было быть в финале, из одного матча.
Значит во время первого классико на Бернабеу у Барсы были все ключевые игроки?)
Араухо играл?)