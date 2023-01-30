«Реал» сыграет с «Барсой» в полуфинале Кубка Испании, «Осасуна» встретится с «Атлетиком»

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетик Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании. 

На этой стадии турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 5 апреля. 

Во втором полуфинале сыграют «Осасуна» и «Атлетик». 

В этом сезоне состоялось два класико. В ноябре «Реал» выиграл в рамках Ла Лиги (3:1), в январе «Барселона» победила в Суперкубке Испании (3:1).

«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?

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103 комментария

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Николай Кротов
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: ПРОГНОЗ СОТКА. 10 лет ему. На первом месте выходит.
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falkao2013
Шикарно. Класико никогда не бывает лишним!
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corazón blanco
Ответ The Evil Within
Реалу, который с дырявым составом ещё и в ЛЧ будет бороться, эти два матча с мотивированными ушлепками - худшее, что можно было придумать. Ничего хорошего нет в этом жребии. Пока кто-то будет отдыхать, укакавшись ранее в ЛЧ, Реал будет мучиться на всех фронтах и в конечном итоге скорее всего везде и не дотянет из-за нехватки сил и глубины состава. Жребий абсолютно в пользу полосатого шапито. На буй такие "классики", оно должно было быть в финале, из одного матча.
Да, отчасти я с Вами во всем согласен. Но я уже как-то рассуждал на эту тему, поэтому повторюсь. Матчи с Бильбао и Осасуной были бы не проще и дело тут не в уровне соперника. Те команды играют в куда более жёсткий футбол, Бильбао так в ещё и более интенсивный, чем Барселона. Единственное, что Класико это всегда дополнительное давление, морально конечно будет сложнее. Напоминает чем-то ситуацию 2012 года, когда из-за Класико команды были выжатами, как лимон. Из-за этого Мадрид не смог пройти Баварию, а Барселона Челси. Уверен, что будь этот матч чуть в другое время, мы бы увидели Класико в финале Лиги Чемпионов. Эх, с любовью вспоминаю тот Мадрид, пожалуй сильнейший в 21 веке.
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Олег М
А вообще я за Осасуну, если честно. У них кубка ещё нет, пускай выиграют у трёх гегемонов. Это команда мини сенсация, своего рода, в этом сезоне в Испании
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Олег М
Ответ Мухамбет Арылбаев
Есть повод поквитаться за Суперкубок
Или подтвердить показанное там...
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Седесим Куиндесимов
Я бы разводил Реал и Барсу в Кубке вплоть до финала

Странное решение организаторов, ну кому будет интересен финал между Реалом/Барсой и Осасуной?
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Олег М
Этот год может стать рекордным по проведённым Классико🤯🔥
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Pamir88
Желательно уже 1-го марта на тренировочном поле вопрос с выходом в финал закрыть )
Вперед Барса!!!
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Зуев....Егор
Ответ Yoursistersboyfriend
"Больше чем рычаг" наконец получил достойного соперника, а у Реала в этом кубке самый жесткий путь: Вильярреал, Атлетико, теперь БЧР. Повторяют свой путь прошлой ЛЧ, лично вынося всех конкурентов
Суперкубок 🤭😂
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corazón blanco
Ответ TDB
Я помню было 4 подряд весной 2011 года. Пеп и Моуриньо, пиковые Месси и Роналду. Вот тогда было мясо.
Ещё вспоминается противостояние Мадрида и Барселоны в 2012 году, которое отобрало чень много сил у команд. Из-за этого Барселона не прошла Челси, а Мадрид вылетел от Баварии, уверен, что будь матч в другое время, в финале бы встретились лучшие команды мира.
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The Evil Within
Ответ corazón blanco
Шикарно, два матча Эль-Класико, внимание к которому приковано всего мира, конечно график сумасшедший, но надеюсь будет праздник футбола!
Реалу, который с дырявым составом ещё и в ЛЧ будет бороться, эти два матча с мотивированными ушлепками - худшее, что можно было придумать. Ничего хорошего нет в этом жребии. Пока кто-то будет отдыхать, укакавшись ранее в ЛЧ, Реал будет мучиться на всех фронтах и в конечном итоге скорее всего везде и не дотянет из-за нехватки сил и глубины состава.
Жребий абсолютно в пользу полосатого шапито. На буй такие "классики", оно должно было быть в финале, из одного матча.
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Yoursistersboyfriend
"Больше чем рычаг" наконец получил достойного соперника, а у Реала в этом кубке самый жесткий путь: Вильярреал, Атлетико, теперь БЧР. Повторяют свой путь прошлой ЛЧ, лично вынося всех конкурентов
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Winnie the Pooh
если честно, 6 классико за сезон - многовато. фишка классико в том, что ты его ждешь, ждешь как чм например. а если этих игр по 5-6 раз, уже не такое острое впечатление
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Вячеслав Новиков
Отличный матч будет
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Remix
Барселона привыкла на сантьяго бернабеу крупно побеждать Реал.!
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The Evil Within
Ответ Экспертное мнение
Барса опять нагрела себе самого легкого соперника
Вы ведь постоянно плачете, что это Реал шары греет. По вашей же логике, сейчас нагрели лёгкого снова, нет? Или ваши сектантские испражнения как всегда легко трансформируются под нужду? Вопрос риторический.
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WESTERN-
Эти матчи ни Барсе ни Реалу не нужны на данном отрезке
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Евгений Громов 22
Ответ GuruFutbola
Несправедливо, у Атлетика более сильный соперник, чем у Барсы)
Ну ну )
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Зуев....Егор
Ответ Yoursistersboyfriend
Играли без двух важнейший игроков обороны - Тчуамени и Алабы, в своей худшей форме в сезоне. В игре чемпионата был совсем другой расклад, на классе просто проехались по барсе 3:1. Уверен что будет нечто похожее
Опять двойные стандарты у беленьких))
Значит во время первого классико на Бернабеу у Барсы были все ключевые игроки?)
Араухо играл?)
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ZamoRano
Мой мессе будет играть???? Ankara!!!!
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GuruFutbola
Несправедливо, у Атлетика более сильный соперник, чем у Барсы)
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Yoursistersboyfriend
Ответ Зуев....Егор
Видели мы "унижение рычага" в суперкубке)
Играли без двух важнейший игроков обороны - Тчуамени и Алабы, в своей худшей форме в сезоне. В игре чемпионата был совсем другой расклад, на классе просто проехались по барсе 3:1. Уверен что будет нечто похожее
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GuruFutbola
Отлично, пора наказать фк отскок за судейскую победу над Атлетико)
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Форман21
Ответ SCHOKKKK
Мадридцы, раздавите эту нечисть 😂
раздавили недавно в суперкубке недавно))
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белошип
Ответ Black UF
Винисиус: Араухо! Ням ням ням 😋
В последнем класико Винисиус нормально так отвозил хрусталя-привозилу,который своими нарушениями наиграл на красную)
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