«Реал» сыграет с «Барсой» в полуфинале Кубка Испании, «Осасуна» встретится с «Атлетиком»

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.

На этой стадии турнира « » встретится с «Барселоной». Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 5 апреля.

Во втором полуфинале сыграют « » и « ».

В этом сезоне состоялось два класико. В ноябре «Реал» выиграл в рамках Ла Лиги (3:1), в январе «Барселона» победила в Суперкубке Испании (3:1).

«Реал» и «Барса» хотят зарегистрировать бренд «Эль-Класико». Зачем?