«ПСЖ» из-за ФФП не может выполнить требования «Зенита» по трансферу Малкома. Парижане хотят арендовать бразильца с правом выкупа
«Зенит» и «ПСЖ» не могут договориться об условиях трансфера Малкома.
Ранее сообщалось, что петербуржский клуб согласен только продать игрока либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Парижане не могут оформить сделку таким образом из-за ограничений в рамках финансового фэйр-плей.
Французский клуб предпочитает подписать полузащитника на правах аренды с необязательной опцией выкупа. Стороны ищут вариант, который устроит всех.
Сам игрок хочет присоединиться к парижской команде.
В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
У меня тут машина сломалась - я у тебя за рубль твой
Кайен до лета возьму поюзать?
Да ты не переживай - верну почти в целости и сохранности.
Но у меня проблемы с ФФП, поэтому больше рубля не дам за аренду и бензин не забывай доливать по утрам, а то у меня денег нет.
Ну, давай ключи, сосед!
Как не хочешь?
А Кайен вон говорит, что хочет!
И второй сосед Кузьмич в новостях прочел, что хочет.
Это серьезный повод подумать над моим
предложением!
Звучит как начало анекдота