«ПСЖ» из-за ФФП не может выполнить требования «Зенита» по трансферу Малкома. Парижане хотят арендовать бразильца с правом выкупа

« » и « » не могут договориться об условиях трансфера Малкома.

Ранее сообщалось, что петербуржский клуб согласен только продать игрока либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Парижане не могут оформить сделку таким образом из-за ограничений в рамках финансового фэйр-плей.

Французский клуб предпочитает подписать полузащитника на правах аренды с необязательной опцией выкупа. Стороны ищут вариант, который устроит всех.

Сам игрок хочет присоединиться к парижской команде.

В этом сезоне на счету 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.