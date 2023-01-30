«ПСЖ» из-за ФФП не может выполнить требования «Зенита» по трансферу Малкома. Парижане хотят арендовать бразильца с правом выкупа

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы финансовый фэйр-плей Малком Футбол

«Зенит» и «ПСЖ» не могут договориться об условиях трансфера Малкома. 

Ранее сообщалось, что петербуржский клуб согласен только продать игрока либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Парижане не могут оформить сделку таким образом из-за ограничений в рамках финансового фэйр-плей. 

Французский клуб предпочитает подписать полузащитника на правах аренды с необязательной опцией выкупа. Стороны ищут вариант, который устроит всех. 

Сам игрок хочет присоединиться к парижской команде. 

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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Матвей Суицидин
Надо подписать контракт с Малкомом на 8 лет и разнести платежи на этот срок. Делов-то. Каждый школьник со спорца теперь это знает.
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Злодей Спб
Здоров, Петрович!

У меня тут машина сломалась - я у тебя за рубль твой
Кайен до лета возьму поюзать?

Да ты не переживай - верну почти в целости и сохранности.

Но у меня проблемы с ФФП, поэтому больше рубля не дам за аренду и бензин не забывай доливать по утрам, а то у меня денег нет.

Ну, давай ключи, сосед!

Как не хочешь?

А Кайен вон говорит, что хочет!

И второй сосед Кузьмич в новостях прочел, что хочет.

Это серьезный повод подумать над моим
предложением!
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Любезный Коссутий
да тут Боели новую схему подкинул: покупаешь сейчас, а затраты размазываешь на 8 лет, и Чефферин радостно повиливает хвостиком
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Winterburn
Пускай позвонят в Челси и спросят, как можно вписаться в правила)) Хотя наверное Челси и сами у ПСЖ учились))
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d.xoxlov
Ответ frol92
ПСЖ стал бояться ФФП? Что случилось? Могли бы сказать, что за месяц на майках отобьют всю стоимость.
Пока надо показательно топить троицу суперлиги, будут потихоньку собирать свободных и с истекающими контрактами и давать им зарплаты размером в трансфер.
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igls54
Раз не могут, значит не могут. Не всегда желания совпадают с возможностями. Как советовал Остап Бендер - пусть обращаются в лигу сексуальных реформ
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короче как я и говорил, 15 красная цена...
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Ответ Antonio Romangoli
Дмитрий9779 походу является работником Зенита или Газпрома , так как он в комментариях про это написал , потом он будет всем говорить , что он не получает деньги за комментарии на СпортсРу, и не защищает вдруг Газпром и Ротенберга .
очевидное мнение...
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Конь Педаль
Ответ Сергей Логинов
«ПСЖ» из-за ФФП не может выполнить требования «Зенита» по трансферу Малкома Звучит как начало анекдота
👏👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Antonio Romangoli
Дмитрий9779 походу является работником Зенита или Газпрома , так как он в комментариях про это написал , потом он будет всем говорить , что он не получает деньги за комментарии на СпортсРу, и не защищает вдруг Газпром и Ротенберга .
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Константин Эсперов
Зато наклепали 20 новостей про Малкома
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Сергей Логинов
«ПСЖ» из-за ФФП не может выполнить требования «Зенита» по трансферу Малкома

Звучит как начало анекдота
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+8
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Барыга блинами
Всё решаем просто: отстраняем Лудогорец
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porosenochek
ПСЖ ссылается на ФФП... ???
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
ПСЖ стал бояться ФФП? Что случилось? Могли бы сказать, что за месяц на майках отобьют всю стоимость.
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-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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