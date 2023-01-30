Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии

Американский фристайлист Кайл Смейн погиб при сходе лавины в горах Японии.

Как сообщает The Sun, 31-летний спортсмен находился на высоте 2469 м на склонах горнолыжного курорта Хакуба. Вместе с ним также погиб австрийский лыжник, чье имя не называется.

Еще три человека, попавших под лавину, смогли благополучно спуститься с горы.

Смейн – чемпион мира 2015 года в хафпайпе.