Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии

Теги фристайл сборная США Кайл Смейн Лыжи

Американский фристайлист Кайл Смейн погиб при сходе лавины в горах Японии.

Как сообщает The Sun, 31-летний спортсмен находился на высоте 2469 м на склонах горнолыжного курорта Хакуба. Вместе с ним также погиб австрийский лыжник, чье имя не называется.

Еще три человека, попавших под лавину, смогли благополучно спуститься с горы.

Смейн – чемпион мира 2015 года в хафпайпе.

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14 комментариев

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BuTaJIbKa
да уж... адреналин и всё такое, но надо же думать и о близких, семье... соболезнования
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Abdulla
Ответ eiv
Тоже никогда не понимал это тяготение к горам, походам, прыжкам со всевозможных высот. Особенно ставя под угрозу жизнь, данную тебе один раз.
Обывателям невозможно понять тех, кто в жизни выбирает экстрим. Это адреналиновая наркомания, самая настоящая.
Самый простой вариант - гонять на авто и таких гонщиков навалом. Главное тут никого с собой не унести.
Я обыватель, если что.
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За наш футбол!
У спортсменов в экстримальных видах спорта видимо адреналин затмевает рассудок...поэтому чувство самосохранения на нуле.
Жаль конечно, жить да жить бы парню((
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roma.atyakshev
ну умер и умер
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eiv
Ответ blooooomka
Жесть. Сколько уже людей ушло из жизни в горах/ледниках. Для кого это хобби, для кого интерес/самоутверждение/цель или адреналин либо несчастный случай... R.I.P.
Тоже никогда не понимал это тяготение к горам, походам, прыжкам со всевозможных высот. Особенно ставя под угрозу жизнь, данную тебе один раз.
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Spail
Ответ banchik1
Ну, когда чуваки спускаются с таких высот, сами вызывая лавины, то как бы и неудивительно произошедшее. Сознательный выбор не самых осознанно относящихся к своей жизни людей.
Самые осознанно относящиеся, полагаю, и на машинах не ездят?
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nemishiko
Ответ Digger86
Если судить по новости, то трагедия произошла на горнолыжном курорте, а не в диких горах. Т.е. специальные службы не обеспечили безопасность склонов (ну или люди попёрлись куда не следует)
Ни одна служба не обеспечивает безопасность внетрассового катания , она просто не может этого сделать. Пацаны катали фрирайд. Так бывает, увы.
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+6
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Digger86
Ответ banchik1
Ну, когда чуваки спускаются с таких высот, сами вызывая лавины, то как бы и неудивительно произошедшее. Сознательный выбор не самых осознанно относящихся к своей жизни людей.
Если судить по новости, то трагедия произошла на горнолыжном курорте, а не в диких горах. Т.е. специальные службы не обеспечили безопасность склонов (ну или люди попёрлись куда не следует)
+1
-1
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JBa
пусть земля будет ему лавиной
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Денис Забелин
Ответ banchik1
Ну, когда чуваки спускаются с таких высот, сами вызывая лавины, то как бы и неудивительно произошедшее. Сознательный выбор не самых осознанно относящихся к своей жизни людей.
Ну, как бы вроде никто и не удивляется.
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Иван_Флягин
Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд
Пройдут тобой не пройденный маршрут...
+6
-3
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banchik1
Ну, когда чуваки спускаются с таких высот, сами вызывая лавины, то как бы и неудивительно произошедшее. Сознательный выбор не самых осознанно относящихся к своей жизни людей.
+5
-3
+2
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Поч на связи
Горы не щадят никого.. вечная память
+3
-1
+2
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blooooomka
Жесть. Сколько уже людей ушло из жизни в горах/ледниках. Для кого это хобби, для кого интерес/самоутверждение/цель или адреналин либо несчастный случай... R.I.P.
+13
-3
+10
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