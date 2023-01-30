Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии
Американский фристайлист Кайл Смейн погиб при сходе лавины в горах Японии.
Как сообщает The Sun, 31-летний спортсмен находился на высоте 2469 м на склонах горнолыжного курорта Хакуба. Вместе с ним также погиб австрийский лыжник, чье имя не называется.
Еще три человека, попавших под лавину, смогли благополучно спуститься с горы.
Смейн – чемпион мира 2015 года в хафпайпе.
Самый простой вариант - гонять на авто и таких гонщиков навалом. Главное тут никого с собой не унести.
Я обыватель, если что.
Жаль конечно, жить да жить бы парню((
Пройдут тобой не пройденный маршрут...